出っ張りを抑えるショートブーツを採用！10Gbps×長距離伝送を実現するOM3光ファイバケーブルを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、10Gbps高速通信と最長300m長距離伝送に対応し、出っ張りを抑えるショートブーツを採用したOM3光ファイバケーブル「500-MOM3LCLCシリーズ(LC-LCコネクタ・1/2/3/5/10/20/30m) 」、「500-MOM3LCSCシリーズ(LC-SCコネクタ・1/2/3/5/10/20/30m) 」を発売しました。









おすすめポイント

・10Gbps対応＆最大300m伝送で高速ネットワークを実現


・ショートブーツ＆スリム設計で配線作業がスムーズ


・LSZH外被採用で安全性と環境配慮を両立



【掲載ページ】


光ファイバケーブル OM3 10GBASE-SR/SW規格 10Gbps マルチモード LC×2-LC×2 メガネ型 2芯 ショートブーツ デュプレックス 50μm


型番：500-MOM3LCLCシリーズ


販売価格：1,364円～（税抜）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-MOM3LCLC-01



光ファイバケーブル OM3 10GBASE-SR/SW規格 10Gbps マルチモード LC×2-SC×2 メガネ型 2芯 ショートブーツ デュプレックス 50μm


型番：500-MOM3LCSCシリーズ


販売価格：1,364円～（税抜）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-MOM3LCSC-01






【10Gbps対応でネットワークを高速化】

本製品は10GBASE-SR/SW規格に準拠し、最大10Gbpsの高速通信を実現します。さらに1500MHzの広帯域により、最大300mの長距離伝送にも対応。データセンターやオフィスネットワークにおいて、遅延の少ない安定した通信環境を構築できます。急速に進む業務のデジタル化やクラウド活用にも最適な、高性能光ファイバケーブルです。






【ノイズに強い光通信で安定性を確保】

光ファイバならではの特長として、電磁ノイズの影響を受けない点が挙げられます。本製品も外部からの電磁誘導を受けないため、通信の安定性が大幅に向上します。工場やオフィスの複雑な配線環境でも安心して使用でき、重要なデータ通信の信頼性をしっかりと支えます。






【スリム＆柔軟設計で配線がスムーズ】

メガネ型のスリム構造と柔軟なケーブル設計により、ラック内や配線ダクトでの取り回しが格段に向上。限られたスペースでも効率的に配線できます。また、ショートブーツ仕様によりコネクタ部分の出っ張りを抑え、狭い場所でも無理なく曲げられる設計です。施工性を重視する現場に最適です。






【用途に応じて使える柔軟な接続性】

デュプレックスLCコネクタは分割可能な設計で、用途に応じて1芯（シンプレックス）としても使用できます。これにより、機器構成や配線環境に柔軟に対応可能。1本で複数の用途に対応できます。






【安全性に配慮したLSZH外被を採用】

外被にはLSZH（低発煙・ハロゲンフリー）素材を採用。火災時の煙や有害ガスの発生を抑えるため、人が集まるオフィスや公共施設でも安心して使用できます。性能だけでなく安全面にも配慮した設計で、企業のBCP対策や安全基準への対応にも役立ちます。





【製品仕様】






【サンワダイレクト各店掲載ページ】

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。


仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。