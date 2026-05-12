A5和牛×すき焼き×体験型。 “世界一贅沢な和牛うどん”が銀座に誕生
株式会社ドラマティック（本社：福岡県福岡市中央区）は、「世界一贅沢な和牛うどん」をコンセプトとした新店舗『麺屋いしヰ 銀座店』を、2026年5月24日に東京都中 央区銀座２丁目にオープンいたします。 A5 ランク黒毛和牛と日本のすき焼き文化を掛け合わせた、“高級×体験型”の新しいうどん専門店として、訪日外国人を中心に新たな食体験を提供します。
看板商品の「極み 和牛すき焼き釜玉うどん」
■コンセプト
「世界一贅沢な和牛うどんを銀座で。」
麺屋いしヰ銀座店では、厳選したA5ランク黒毛和牛と自家製の割下、ブランド卵を組み合わせ、“うどん×すき焼き”という新たな価値を提案します。 また、料理はテーブルで仕上げられ、和牛を炙る、卵を絡めるなど、視覚・香り・味覚 すべてで楽しむ体験型の提供をおこないます。日本のうどん文化を、世界に向けて再定義することを目指しています。
最後の火入れは、お客様の目の前で仕上げます
■商品の特徴
◎A5和牛×すき焼きの新提案
厳選したA5ランク黒毛和牛リブロースを使用し、すき焼き仕立ての味わいをうどんとして提供。一杯で“和牛の旨味・甘み・コク”を楽しめます。
◎五感で楽しむ体験型提供
料理は目の前で完成し、 仕上げの瞬間を楽しめるライブ感が特徴。 SNSでの発信も意識した設計となっています。
◎訪日外国人を意識した設計
分かりやすい味・ビジュアル・体験を重視し、海外からの来店者にも強く印象に残る構成です。
自家製の割下、濃厚なブランド卵「十六代真っ赤卵」を混ぜ合わせて食べていただきます
■サイドメニュー
SNSでの話題化を意識した「うなぎ手巻き」や、海老・蜜芋などの天ぷらを展開。日本の食文化を分かりやすく再構成し、“見て楽しい・食べて美味しい”サイドメニューを提供します。
うなぎの蒲焼きとだし巻き玉子を包んだUnagi Hand Roll
大ぶりな海老を使用した海老天
■価格帯
2,500 円～3,500 円
■プレオープン
2026 年5月20日～22日（3日間） 10:00～16:00（予約制）
※メディア・インフルエンサー向け試食・撮影対応可能
■店舗概要
店名：麺屋いしヰ 銀座店
住所：〒104-0061 東京都中央区銀座2-14-17 第2ワタナベビル1階
オープン日：2026年5月24日オープン
営業時間：9:00～16:00（ラストオーダー）
ライブ感あふれるオープンキッチンを堪能できる全席カウンターのお席（写真は博多店です）
■取材について
プレオープン期間中は、試食・撮影・動画収録・SNS投稿すべて対応可能です。
メディア関係者・インフルエンサーの方は、事前にご連絡をお願いいたします。
■お問い合わせ
株式会社ドラマティック
担当：西頭（ニシトウ）
TEL：090-7732-9372
Email：nishito@dramatic.ltd
Instagram：@menya.ishii_tokyo（銀座店）
＠menya_ishii（既存博多店）