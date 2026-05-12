A5和牛×すき焼き×体験型。　“世界一贅沢な和牛うどん”が銀座に誕生

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株式会社ドラマティック

株式会社ドラマティック（本社：福岡県福岡市中央区）は、「世界一贅沢な和牛うどん」をコンセプトとした新店舗『麺屋いしヰ 銀座店』を、2026年5月24日に東京都中 央区銀座２丁目にオープンいたします。 A5 ランク黒毛和牛と日本のすき焼き文化を掛け合わせた、“高級×体験型”の新しいうどん専門店として、訪日外国人を中心に新たな食体験を提供します。



看板商品の「極み 和牛すき焼き釜玉うどん」

■コンセプト

「世界一贅沢な和牛うどんを銀座で。」


麺屋いしヰ銀座店では、厳選したA5ランク黒毛和牛と自家製の割下、ブランド卵を組み合わせ、“うどん×すき焼き”という新たな価値を提案します。 また、料理はテーブルで仕上げられ、和牛を炙る、卵を絡めるなど、視覚・香り・味覚 すべてで楽しむ体験型の提供をおこないます。日本のうどん文化を、世界に向けて再定義することを目指しています。



最後の火入れは、お客様の目の前で仕上げます

■商品の特徴

◎A5和牛×すき焼きの新提案


厳選したA5ランク黒毛和牛リブロースを使用し、すき焼き仕立ての味わいをうどんとして提供。一杯で“和牛の旨味・甘み・コク”を楽しめます。


◎五感で楽しむ体験型提供


料理は目の前で完成し、 仕上げの瞬間を楽しめるライブ感が特徴。 SNSでの発信も意識した設計となっています。


◎訪日外国人を意識した設計


分かりやすい味・ビジュアル・体験を重視し、海外からの来店者にも強く印象に残る構成です。



自家製の割下、濃厚なブランド卵「十六代真っ赤卵」を混ぜ合わせて食べていただきます

■サイドメニュー

SNSでの話題化を意識した「うなぎ手巻き」や、海老・蜜芋などの天ぷらを展開。日本の食文化を分かりやすく再構成し、“見て楽しい・食べて美味しい”サイドメニューを提供します。



うなぎの蒲焼きとだし巻き玉子を包んだUnagi Hand Roll

大ぶりな海老を使用した海老天

■価格帯

2,500 円～3,500 円


■プレオープン

2026 年5月20日～22日（3日間） 10:00～16:00（予約制）


※メディア・インフルエンサー向け試食・撮影対応可能


■店舗概要

店名：麺屋いしヰ 銀座店


住所：〒104-0061 東京都中央区銀座2-14-17 第2ワタナベビル1階


オープン日：2026年5月24日オープン


営業時間：9:00～16:00（ラストオーダー）



ライブ感あふれるオープンキッチンを堪能できる全席カウンターのお席（写真は博多店です）

■取材について

プレオープン期間中は、試食・撮影・動画収録・SNS投稿すべて対応可能です。


メディア関係者・インフルエンサーの方は、事前にご連絡をお願いいたします。





■お問い合わせ

株式会社ドラマティック


担当：西頭（ニシトウ）


TEL：090-7732-9372


Email：nishito@dramatic.ltd


Instagram：@menya.ishii_tokyo（銀座店）


　　　　　　＠menya_ishii（既存博多店）