A5和牛×すき焼き×体験型。　“世界一贅沢な和牛うどん”が銀座に誕生

株式会社ドラマティック

株式会社ドラマティック（本社：福岡県福岡市中央区）は、「世界一贅沢な和牛うどん」をコンセプトとした新店舗『麺屋いしヰ 銀座店』を、2026年5月24日に東京都中 央区銀座２丁目にオープンいたします。 A5 ランク黒毛和牛と日本のすき焼き文化を掛け合わせた、“高級×体験型”の新しいうどん専門店として、訪日外国人を中心に新たな食体験を提供します。

■コンセプト

看板商品の「極み 和牛すき焼き釜玉うどん」

「世界一贅沢な和牛うどんを銀座で。」

麺屋いしヰ銀座店では、厳選したA5ランク黒毛和牛と自家製の割下、ブランド卵を組み合わせ、“うどん×すき焼き”という新たな価値を提案します。 また、料理はテーブルで仕上げられ、和牛を炙る、卵を絡めるなど、視覚・香り・味覚 すべてで楽しむ体験型の提供をおこないます。日本のうどん文化を、世界に向けて再定義することを目指しています。

■商品の特徴

最後の火入れは、お客様の目の前で仕上げます

◎A5和牛×すき焼きの新提案

厳選したA5ランク黒毛和牛リブロースを使用し、すき焼き仕立ての味わいをうどんとして提供。一杯で“和牛の旨味・甘み・コク”を楽しめます。

◎五感で楽しむ体験型提供

料理は目の前で完成し、 仕上げの瞬間を楽しめるライブ感が特徴。 SNSでの発信も意識した設計となっています。

◎訪日外国人を意識した設計

分かりやすい味・ビジュアル・体験を重視し、海外からの来店者にも強く印象に残る構成です。

■サイドメニュー

自家製の割下、濃厚なブランド卵「十六代真っ赤卵」を混ぜ合わせて食べていただきます

SNSでの話題化を意識した「うなぎ手巻き」や、海老・蜜芋などの天ぷらを展開。日本の食文化を分かりやすく再構成し、“見て楽しい・食べて美味しい”サイドメニューを提供します。

■価格帯

うなぎの蒲焼きとだし巻き玉子を包んだUnagi Hand Roll大ぶりな海老を使用した海老天

2,500 円～3,500 円

■プレオープン

2026 年5月20日～22日（3日間） 10:00～16:00（予約制）

※メディア・インフルエンサー向け試食・撮影対応可能

■店舗概要

店名：麺屋いしヰ 銀座店

住所：〒104-0061 東京都中央区銀座2-14-17 第2ワタナベビル1階

オープン日：2026年5月24日オープン

営業時間：9:00～16:00（ラストオーダー）

■取材について

ライブ感あふれるオープンキッチンを堪能できる全席カウンターのお席（写真は博多店です）

プレオープン期間中は、試食・撮影・動画収録・SNS投稿すべて対応可能です。

メディア関係者・インフルエンサーの方は、事前にご連絡をお願いいたします。

■お問い合わせ

株式会社ドラマティック

担当：西頭（ニシトウ）

TEL：090-7732-9372

Email：nishito@dramatic.ltd

Instagram：@menya.ishii_tokyo（銀座店）

＠menya_ishii（既存博多店）