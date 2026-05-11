AI入試を導入！元Google米国本社副社長・村上憲郎学長の新大学 入試ガイドをWEBで公開

学校法人 日本教育財団

AI・IoT・ロボットおよびゲーム・CGの新大学「国際工科専門職大学※」（東京・大阪・名古屋）は、Googleの最新技術を活用した総合型選抜「AI入試」を導入します。

■AI入試（総合型選抜 ワークショップ参加型）

本学で実施するオープンキャンパスの体験型AIワークショップに参加し、修了した者を対象とする総合型選抜です。

＜AI入試のポイント＞

・AI活用するのが初めてでもチャレンジできる

・テクノロジー×エンタテインメントという大学の学びがひと足早く体感できる

・AIワークショップの参加が本学へ出願する際のアピールポイントになる

またAI入試のほかに、「適性診断型」、資格取得や検定試験等を評価する「資格評価型」、工業・商業・情報などの専門高校での学びを評価する「専門高校出身者対象型」など、多彩な入試方式を予定しています。受験者自身の強みを生かして、チャレンジすることができます。

詳細は本学WEBサイトの入試ガイドを確認ください。

https://www.iput.ac.jp/news/news004/

■入試に関する説明や入試対策講座を実施します。

本学の入試傾向や対策ポイントについては、オープンキャンパスや今後実施する入試対策講座にて確認ください。

▼各オープンキャンパスの申込はコチラ

東京キャンパス：https://www.iput.ac.jp/tokyo/event/

大阪キャンパス：https://www.iput.ac.jp/osaka/event/

名古屋キャンパス：https://www.iput.ac.jp/nagoya/event/

■国際工科専門職大学（International Professional University of Technology）とは

元Google米国本社副社長の村上憲郎が学長として“世界直結”テクノロジーとエンタテインメントの新大学「国際工科専門職大学」が2027年4月に開学予定(認可申請中)。世界基準の企業と連携し、グローバル思考・視点で国内外に活躍するプロフェッショナルを輩出します。

指導陣には、IBM、TOYOTA、任天堂、NTT、バンダイナムコスタジオ、カプコン・・・業界トップ企業、グローバル企業出身の実務家教員がそろいます。学生全員が超・長期インターンシップも行い、これからの産業界や社会のニーズに応える高度な実践力や応用力が身につきます。

※認可申請中のため掲載内容は予定であり、変更となる場合があります。

＊見学・相談は毎日実施しています（日曜・祝日除く）。詳細は本学WEBサイトにてご確認ください。

https://www.iput.ac.jp/

・東京キャンパス 総合校舎コクーンタワー

新宿（西口）駅前 徒歩2分 東京都新宿区西新宿1-7-3

・大阪キャンパス 梅田総合校舎

大阪（西口）駅前 徒歩90秒 大阪市北区梅田3-3-1

・名古屋キャンパス 総合校舎スパイラルタワーズ

名古屋駅前 徒歩3分 名古屋市中村区名駅4-27-1