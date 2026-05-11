AI入試を導入！元Google米国本社副社長・村上憲郎学長の新大学 入試ガイドをWEBで公開

写真拡大 (全2枚)

学校法人 日本教育財団


AI・IoT・ロボットおよびゲーム・CGの新大学「国際工科専門職大学※」（東京・大阪・名古屋）は、Googleの最新技術を活用した総合型選抜「AI入試」を導入します。



■AI入試（総合型選抜 ワークショップ参加型）

本学で実施するオープンキャンパスの体験型AIワークショップに参加し、修了した者を対象とする総合型選抜です。



＜AI入試のポイント＞


・AI活用するのが初めてでもチャレンジできる


・テクノロジー×エンタテインメントという大学の学びがひと足早く体感できる


・AIワークショップの参加が本学へ出願する際のアピールポイントになる




またAI入試のほかに、「適性診断型」、資格取得や検定試験等を評価する「資格評価型」、工業・商業・情報などの専門高校での学びを評価する「専門高校出身者対象型」など、多彩な入試方式を予定しています。受験者自身の強みを生かして、チャレンジすることができます。


詳細は本学WEBサイトの入試ガイドを確認ください。


https://www.iput.ac.jp/news/news004/


■入試に関する説明や入試対策講座を実施します。

本学の入試傾向や対策ポイントについては、オープンキャンパスや今後実施する入試対策講座にて確認ください。




▼各オープンキャンパスの申込はコチラ


東京キャンパス：https://www.iput.ac.jp/tokyo/event/


大阪キャンパス：https://www.iput.ac.jp/osaka/event/


名古屋キャンパス：https://www.iput.ac.jp/nagoya/event/





■国際工科専門職大学（International Professional University of Technology）とは

元Google米国本社副社長の村上憲郎が学長として“世界直結”テクノロジーとエンタテインメントの新大学「国際工科専門職大学」が2027年4月に開学予定(認可申請中)。世界基準の企業と連携し、グローバル思考・視点で国内外に活躍するプロフェッショナルを輩出します。


指導陣には、IBM、TOYOTA、任天堂、NTT、バンダイナムコスタジオ、カプコン・・・業界トップ企業、グローバル企業出身の実務家教員がそろいます。学生全員が超・長期インターンシップも行い、これからの産業界や社会のニーズに応える高度な実践力や応用力が身につきます。


※認可申請中のため掲載内容は予定であり、変更となる場合があります。



＊見学・相談は毎日実施しています（日曜・祝日除く）。詳細は本学WEBサイトにてご確認ください。　


https://www.iput.ac.jp/



・東京キャンパス　総合校舎コクーンタワー


新宿（西口）駅前　徒歩2分　東京都新宿区西新宿1-7-3



・大阪キャンパス　梅田総合校舎


大阪（西口）駅前　徒歩90秒　大阪市北区梅田3-3-1



・名古屋キャンパス　総合校舎スパイラルタワーズ


名古屋駅前　徒歩3分　名古屋市中村区名駅4-27-1