【L’Arc-en-Ciel×ローソングループ】L’Arc-en-Ciel 結成35周年記念『L’Arc-en-Ciel 35th L’Anniversary L’APPY L’AWSON』始動！

株式会社ローソンエンタテインメント

▶L’Arc-en-Ciel 35th L’Anniversary L’APPY L’AWSON 特設ページ https://www.lawson.co.jp/campaign/lop_larc35th/(https://www.lawson.co.jp/campaign/lop_larc35th/)

2026年に結成35周年を迎えた日本を代表するロックバンドL’Arc-en-Ciel。

ローソングループ（ローソンエンタテインメント、ローソン・ユナイテッドシネマ、ローソン）では、L’Arc-en-Ciel 35th L’Anniversaryを記念し、ファンの皆さまと共にお祝いする企画『L’Arc-en-Ciel 35th L’Anniversary L’APPY L’AWSON』を始動いたします。



L’APPY L’AWSON 企画第一弾では、オリジナル特典が手に入る「L’APPY L’AWSONデジタルスタンプラリー」の実施、7月16日にリリースされるLIVE Blu-ray/DVD『ARENA TOUR 2024 UNDERGROUND』の発売を記念した先行上映会の開催や、限定グッズを販売いたします。

そのほか、ローソングループ限定の「L’Arc-en-Ciel コレクトボックス～snow dropす～」や「L’Arc-en-Ciel エンタメくじ」の発売も予定しております。

35th L’Anniversary YEARを通じて実施する『L’Arc-en-Ciel 35th L’Anniversary L’APPY L’AWSON』。

L’Arc-en-Ciel 35周年を祝って、ローソングループが全国に"虹"をかけてまいります。

【企画第一弾】

L’APPY L’AWSON デジタルスタンプラリー

期間中、対象企画や対象商品に記載の専用コードを読み込んでスタンプを集めよう！

スタンプはWEBアプリ「くじスト」にたまり、集めた数に応じてオリジナル壁紙などのデジタル特典が手に入ります。詳しくは特設ページをチェックしてください！

▶特設ページ https://www.lawson.co.jp/campaign/lop_larc35th/

L’Arc-en-Ciel ARENA TOUR 2024 UNDERGROUND: Special Screening

2026年7月16日にリリースされる、LIVE Blu-ray/DVD『ARENA TOUR 2024 UNDERGROUND』の発売を記念して、6月27日にローソン・ユナイテッドシネマ系列全国18劇場にて先行上映会を開催いたします。

本上映会は、2024年2月～４月に敢行したツアー『ARENA TOUR 2024 UNDERGROUND』より、４月７日に行われたさいたまスーパーアリーナ公演の模様を収めたBlu-ray/DVD通常盤のライヴ本編映像をいち早く楽しめるものです。映画館の大スクリーンと迫力の音響のなか声援や拍手、そしてペンライトを使用できる応援上映を実施いたします。

＜実施概要＞

■日時

2026年6月27日(土) 14:00上映開始

■鑑賞料金

一律 \3,500(tax in)

※各種サービスデイ、割引券、招待券の適用不可

※3歳以上有料／3歳未満で座席をご使用の場合は有料

※プレイガイドでチケットをご購入の際は、チケット代以外に各種手数料がかかります。

■会場

ローソン・ユナイテッドシネマ札幌（北海道）／ユナイテッド・シネマフォルテ宮城大河原（宮城）／ローソン・ユナイテッドシネマ前橋（群馬）／ユナイテッド・シネマ浦和（埼玉）／ユナイテッド・シネマ幕張（千葉）／ユナイテッド・シネマ豊洲（東京）／ユナイテッド・シネマアクアシティお台場（東京）／ユナイテッド・シネマとしまえん（東京）／ローソン・ユナイテッドシネマSTYLE-S みなとみらい（神奈川）／シネプレックス平塚（神奈川）／ユナイテッド・シネマ新潟（新潟）／ユナイテッド・シネマ豊橋18（愛知）／ユナイテッド・シネマ岸和田（大阪）／ユナイテッド・シネマ橿原（奈良）／ユナイテッド・シネマ大津（滋賀）／ユナイテッド・シネマ福岡ももち（福岡）／ユナイテッド・シネマキャナルシティ13（福岡）／ローソン・ユナイテッドシネマPARCO CITY 浦添（沖縄）

■入場者プレゼント

ピクチャーチケット風カード

▶L’Arc-en-Ciel ARENA TOUR 2024 UNDERGROUND: Special Screening 特設ページ

https://l-tike.com/cinema/larc-en-ciel_underground/

ローソングループ限定グッズ

Blu-ray/DVD『ARENA TOUR 2024 UNDERGROUND』の発売を記念したローソングループ限定グッズを発売いたします。

全国のローソン店頭のマルチメディア端末Loppi、HMV&BOOKS online、HMV店舗(HMV record shopを除く)にて、2026年5月15日(金)10:00～2026年7月6日(月)23:59の期間に予約受付いたします。

タイベックバック

価格 \3,500(tax in)

耐久性と軽さを兼ね備えたタイベック素材を使用した実用性の高いアイテムです。

銀テープ風スマホショルダー

価格 \2,200(tax in)

ライヴ演出の銀テープをモチーフにしたデザインのスマホショルダーです。

リングノート

価格 \2,200(tax in)

日常のメモからライヴの思い出まで、幅広く使える一冊です。

■予約販売場所

全国のローソン店頭 Loppi端末/HMV&BOOKS online/HMV店舗(HMV record shop除く)

■予約受付期間

2026年5月15日(金)10:00～7月6日(月)23:59（HMV店舗は各店舗の閉店時間まで）

■お渡し日

2026年8月27日(木)より順次

※ご購入についての詳細は、各購入ページをご確認ください。

＜予約方法＞

▶@Loppiで購入 https://www.lawson.co.jp/campaign/lop_larc35th/

▶HMV&BOOKS onlineで購入 https://www.hmv.co.jp/news/article/260427103/

※こちらのURLは、2026年5月15日(金)10:00よりアクセス可能となります。

▶HMV店舗一覧 https://www.hmv.co.jp/store/list/

※HMV店舗は各店舗の営業時間に準じます。

LIVE Blu-ray/DVD『ARENA TOUR 2024 UNDERGROUND』

【商品名】LIVE Blu-ray/DVD『ARENA TOUR 2024 UNDERGROUND』

【発売日】2026年7月16日(木)

＠Loppi／HMV限定特典 B3クリアポスター

＠Loppi・HMV限定特典

※筒状に巻いてお届けします。

※特典は無くなり次第終了となります。

通常盤 Blu-ray

■価格 \12,100(tax in)

■仕様 Blu-ray＋ライヴ音源CD2枚組＋カラーブックレット(12P)

▶HMV&BOOKS onlineで購入 https://www.hmv.co.jp/product/detail/16866870

▶@Loppiで購入 https://www.lawson.co.jp/service/loppi/loppipayment/

商品番号 AW16854216

通常盤 DVD

■価格 \9,900(tax in)

■仕様 DVD＋ライヴ音源CD2枚組＋カラーブックレット(12P)

▶HMV&BOOKS onlineで購入 https://www.hmv.co.jp/product/detail/16866871

▶@Loppiで購入 https://www.lawson.co.jp/service/loppi/loppipayment/

商品番号 AW16854217

今後も35周年を記念し、年間を通じて様々な企画を予定しております！

決定し次第、以下のページにて発表いたしますので、お楽しみに！



▶L’Arc-en-Ciel 35th L’Anniversary L’APPY L’AWSON 特設ページ

https://www.lawson.co.jp/campaign/lop_larc35th/(https://www.lawson.co.jp/campaign/lop_larc35th/)

▶L’Arc-en-Ciel 35th L'Anniversary 公式ページ

https://le-ciel.com/L35/(https://le-ciel.com/L35/)

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