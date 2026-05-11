「林鼓子 BIRTHDAY TALK＆LIVE 2026 ーAmour！ー」開催記念オンラインくじを販売開始！公演終演後のお見送り会や直筆サイン入りチェキなど豪華賞品がラインナップ！

ぴあ株式会社「林鼓子 BIRTHDAY TALK＆LIVE 2026 ーAmour！ー」開催記念オンラインくじ

ぴあ株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長：矢内 廣）は、オンラインくじサービス「Pickzy（ピクジー）」にて、声優・林鼓子のバースデーイベント「林鼓子 BIRTHDAY TALK＆LIVE 2026 ーAmour！ー」の開催を記念したオンラインくじを販売開始いたしました。

終演後のお見送り会（ミート＆グリート）や直筆サイン入りチェキ、さらに公演当日の写真を使用した、ここでしか手に入らない特別なアイテムをご用意しております。

お誕生日の記念に、そしてライブの思い出にぜひご参加ください。

【林鼓子 BIRTHDAY TALK＆LIVE 2026 ーAmour！ー 開催記念オンラインくじ】

販売期間：2026年5月11日(月) 17:00 ～ 5月31日(日) 23:59

販売価格：880円(税込)/1回 8,800円(税込)/10回

販売ページ： https://pickzy.pia.jp/kujis/75/

※「A賞：終演後のお見送り会」について※

各公演終了後に実施するため、A賞は5月19日(火)23:59までの販売となります。

5月20日(水)以降にくじに参加された場合はB賞以下の賞品のみが当たります。

賞品：

＜A賞＞終演後のお見送り会(ミート&グリート)＜A賞＞終演後のお見送り会(ミート&グリート)

5月22日(金)・23日(土)開催「林鼓子 BIRTHDAY TALK＆LIVE 2026 -Amour！-」公演終演後のお見送り会(ミート&グリート)にご招待！

※ご参加には公演チケットが必要です。当選された場合は該当公演日のチケットを別途お買い求めください。

＜B賞＞直筆サイン入りチェキ＜B賞＞直筆サイン入りチェキ

公演当日に撮影したチェキに直筆サインが入ります！

＜C賞＞ アクリルマグネット＜C賞＞アクリルマグネット

公演当日の写真を使用したアクリルマグネットです！

＜D賞＞3CUTフォトカード＜D賞＞3CUTフォトカード

『公演当日の写真を使用した3CUTフォトカードです！

＜E賞＞ブロマイド＜E賞＞ブロマイド

公演当日の写真を使用したブロマイドです！

＜F賞＞撮り下ろしボイスメッセージ＜F賞＞撮り下ろしボイスメッセージ

20年の記録の中から選んだ写真を使用したブロマイド3枚セットです！

＜10連特典＞ミニフォトカード＜10連特典＞ミニフォトカード

「10回引く」にてくじをご購入いただいた方全員に、ミニフォトカードをランダムで1枚プレゼント！

「10回引く」を3回ひいた方は3種かぶりなしでプレゼントいたします。

【注意事項】

各賞品の詳細については、くじ販売ページにてご確認ください。

画像はイメージとなります。実際の賞品とは色や仕様が異なる場合がございます。

賞品は重複して当選する場合がございます。転売目的での購入および転売はおやめください。

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■林鼓子 BIRTHDAY TALK＆LIVE 2026 -Amour！-

5月15日に24歳を迎える、声優 林鼓子のバースデーイベント。生バンドをバッグにライブ形式でお送りするスペシャルイベント。

【日程】１.5月22日(金) 17:30 開場 ／18:30 開演

２.5月23日(土) 11:00 開場／12:00 開演、３.15:00 開場 ／16:00 開演

【会場】恵比寿ザ・ガーデンルーム (東京都)

◆チケットぴあ プリセール先着先行は本日11日(月)23：59まで！

https://w.pia.jp/t/hayashicoco/

■林鼓子 Official Fanclub -鼓星 新規入会受付中！

https://fan.pia.jp/cocohayashi/