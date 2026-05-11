FOSSiBOT、最新Android 16搭載スマートフォン「S7」を発表　リアディスプレイとAI機能を搭載、3,000円OFFキャンペーンも実施（数量限定）

Shenzhen Qichang Intelligent Technology Co., Ltd

スマートデバイスの開発・販売を手がけるFOSSiBOTは、最新OS「Android 16」を搭載した新型SIMフリースマートフォン「FOSSiBOT S7」を発表しました。日常使いに適した性能と先進機能を兼ね備え、コストパフォーマンスを重視したモデルとして展開します。

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【有効期間】先着30名様・5月31日（日）23:59まで

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製品の特徴

- 日常使いに最適なパフォーマンスと先進機能を兼ね備えた一台

本製品は、利便性とデザイン性を両立したリアディスプレイや、AI機能への対応など、近年のスマートフォン市場におけるトレンドを取り入れた仕様が特長です。

- リアディスプレイ搭載による新しい操作体験

FOSSiBOT S7本体は、背面には1.8インチのリアディスプレイを搭載。通知の確認や時計表示、音楽操作などをサブ画面で行うことができ、日常の操作性を向上させます。表示内容はカスタマイズにも対応し、ユーザーの利用スタイルに応じた使い方が可能です。

- 最新Android 16による快適な操作性

FOSSiBOT S7本体は、最新のAndroid 16を採用し、操作性やセキュリティ性能を向上。アプリの起動や切り替えもスムーズで、複数アプリの同時利用にも対応します。日常用途からビジネスシーンまで幅広く活用できます。

- 長時間駆動を支えるバッテリー・120Hz高リフレッシュレートFOSSiBOT S7本体は、5000mAhの大容量バッテリーを搭載しており、日常使いはもちろん、動画視聴やゲーム、SNS利用など長時間の使用にも安心して対応できます。頻繁な充電の手間を軽減し、外出先や旅行、出張時でも快適に使用可能です。省電力設計と組み合わせることで、より長時間の安定した動作を実現します。- 16GB（4GB＋12GB仮想RAM）＋128GB ROM・最大1TBまで拡張可能FOSSiBOT S7本体は、4GBの物理RAMと12GBの仮想RAMを組み合わせることで、最大16GB RAM相当の快適な動作環境を実現します。複数アプリを同時に起動した際も動作が安定し、SNSや動画視聴、ゲーム、日常アプリまでスムーズに使用できます。さらに128GBの大容量ストレージを標準搭載し、microSDカードで最大1TBまで拡張可能なため、写真や動画、アプリなども容量を気にせず保存できます。毎日の使用からビジネスシーンまで幅広く対応できるSIMフリースマートフォンです。- 6.9インチHD+大画面・120Hz高リフレッシュレートFOSSiBOT S7本体は、6.9インチのHD+大画面ディスプレイを搭載し、動画視聴やゲーム、SNS、ウェブ閲覧などをより大迫力で楽しめます。120Hz高リフレッシュレートに対応しているため、スクロールや画面切り替えも滑らかで、操作時の残像感を軽減。映像の動きもより自然で快適に表示されます。大画面ならではの広い視野と高い操作性により、長時間の使用でも快適な視聴体験を実現します。- Gemini AI搭載・AI機能で毎日をもっと便利にFOSSiBOT S7本体は、Gemini AI機能に対応しており、AIチャット、翻訳、文章作成、画像生成など、多彩なAI機能を手軽に利用できます。情報検索やアイデア整理、学習サポートなど、仕事や日常生活をよりスマートにサポート。AIを活用することで、これまで以上に便利で効率的なスマートフォン体験を実現します。- 1600万画素メインカメラ・800万画素フロントカメラ

FOSSiBOT S7本体は、1600万画素の高解像度メインカメラを搭載し、風景や日常の写真も鮮明で自然な色合いで撮影可能です。800万画素のフロントカメラは、セルフィーやビデオ通話にも対応し、クリアで美しい映像を実現します。大切な瞬間をより美しく残せるだけでなく、SNS投稿やオンライン通話でも快適に利用できます。

- 8.6mm超薄型ボディ・216g超軽量設計

FOSSiBOT S7 本体は、厚さわずか8.6mm、重量約216gの薄型軽量ボディを採用。大画面スマホでありながら、持ちやすさと携帯性を両立しています。バッグやポケットにも収納しやすく、長時間の片手操作でも負担を軽減。スタイリッシュなデザインと快適なグリップ感により、日常使いからビジネスまで幅広いシーンで活躍します。

製品仕様

店舗情報

楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/heystop/

FOSSiBOTについて

FOSSiBOTは「すべての人に、より安全で持続可能なエネルギーとテクノロジーを届ける」ことを使命に、スマートフォンからポータブル電源、防災グッズまで、多様な製品を開発・提供しています。

革新的な技術チームのもと、耐久性・性能・使いやすさを追求し、アウトドアや日常、防災の現場でも信頼できる製品を実現。

私たちは、高品質かつ手に届きやすいテクノロジーで、世界中のユーザーの暮らしをもっと快適に、もっと安心にすることを目指しています。

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