【期間限定】「THE BBQ BEACH in TOYOSU」にBBQ用精肉の販売ブースをオープン 精肉専門店ニュー・クイックがお肉のプロと会話しながら選べる新しい手ぶらBBQ体験をご提案！

株式会社ニュー・クイック

全国83店舗の精肉専門店を展開する株式会社ニュー・クイック（本社：東京都中央区、代表取締役：林 浩二）は、株式会社デジキュー（本社：神奈川県藤沢市、代表取締役：高橋 佳伸）が手がける東京・豊洲のビーチリゾートスタイルBBQ施設「THE BBQ BEACH in TOYOSU」にて、2026年5月16日（土）・17日（日）、および5月30日（土）・31日（日）の計4日間、お肉をその場で選んで購入いただける期間限定ブースをオープンいたします。

ニュー・クイックは2025年8月26日より「THE BBQ BEACH in TOYOSU」にて、ニュー・クイック監修のBBQセットの提供を開始しました。黒毛和牛や国産肉のクオリティはもちろん、オリジナルのたれや薬味までこだわり抜いた本格的な内容は、リゾート空間で楽しむ上質なBBQスタイルとして多くのお客様にご支持いただいております。

★ニュー・クイック監修★こだわりBBQ用セット 2人前

今回の期間限定ブースは、この取り組みをさらに広げ、精肉専門店ならではの「お肉のプロと会話しながら選ぶ楽しさ」を現地で体験いただけるものです。

当日は、精肉専門店のスタッフがブースに立ち、店舗と同様の対面形式で接客を行います。ニュー・クイックが自信を持って目利きした“BBQの主役”となるお肉が並ぶなかで、単に商品を販売するだけでなく、「厚切り肉をおいしく焼くコツ」や「部位ごとのおすすめの楽しみ方」など、専門店ならではの知識を活かしたコミュニケーションを通じて、お客様のBBQ体験をサポートいたします。

開放的なロケーションにいながら、街のお肉屋さんのような対話を楽しみ、納得の一品を選べるのは本ブースならではの醍醐味です。専門店としての「確かな品質」と「知識」を掛け合わせることで、ただ焼いて食べるだけではない、記憶に残る食体験を提案してまいります。

創業以来、全国の百貨店や駅ビルを中心に精肉専門店を展開してきたニュー・クイックは、これからも対面販売によるきめ細やかなサービスを通じ、食卓やレジャーシーンへ豊かな食の喜びをお届けしてまいります。

＜出店概要＞

■出店日程：2026年5月16日（土）・17日（日）、5月30日（土）・31日（日）

■販売時間：第1部 10:00～12:00／第2部 14:30～16:30

■販売場所：THE BBQ BEACH in TOYOSU 施設内特設販売スペース

■主な販売商品（すべて税込）

国産牛 バラカルビ焼肉（300g）2,000円

BBQ国産牛厚切りサーロイン（300g）3,000円

専門店の焼肉盛り合わせ（740g）5,000円

・国産豚トントロ 塩焼き（300g） 1,000円

・十文字鶏 焼き鳥（8本） 1,000円

・BBQスペアリブ（880g） 2,500円

・スパイシーチキン（550g） 1,500円





※写真はイメージです。

※仕入れ状況により内容は変更となる場合があります

「THE BBQ BEACH in TOYOSU」

東京湾を望む開放感あふれるロケーションで、非日常的なリゾートBBQが楽しめる都市型アウトドア施設です。最寄り駅はゆりかもめ「市場前駅」。面倒な準備は一切不要。本格的な機材を完備しており、予約食材を利用すれば完全手ぶらで本格的なバーベキューが楽しめます。女子会やファミリー、グループや大人数での企業利用など、幅広いシーンに対応。

■所在地：〒135-0061 東京都 江東区 豊洲6-5-27

■施設URL：https://digiq.jp/portal/location/74007

■企画・運営：株式会社デジキュー(https://digique.co.jp)

＜会社概要＞

社名：株式会社ニュー・クイック

所在地：東京都中央区日本橋馬喰町１丁目１４番５号 日本橋Ｋビル９階

代表：代表取締役 林 浩二

設立：1974年11月16日（創業：1973年9月28日）

URL：https://www.new-quick.co.jp/

事業内容：精肉、惣菜等の小売業として、精肉専門店、マルシェ（生鮮専門店の集合体）、セルフ、ECを展開。

お問い合わせ先：0120-09-2941（お客様相談室）

ニュー・クイックは、1973年に神奈川県横浜市戸塚区に1号店を開業し、以降アクセスの多い駅前や商業施設内に出店し現在では、全国に83店舗を展開。お客様との対話を大事にし、対面販売スタイルの精肉専門店と、生鮮専門店の集合体「生鮮食品館富士ガーデン」、さらにセルフスタイルの精肉販売店の三業態を展開。