採用を「経営指標」へ転換。最短1営業日で構造化する「採用意思決定エンジン」提供開始

株式会社SHIFT

お客様の売れるソフトウェアサービス／製品づくりを支援する株式会社SHIFT（本社：東京都港区、代表取締役社長：丹下 大、プライム市場：3697、以下SHIFT）は、企業の中途採用課題を最短1営業日で構造分解し、採用データを経営判断に変えるダッシュボード支援サービス「採用意思決定エンジン」の提供を開始しました。あわせて本日より、本サービスを無償で体験していただけるモニター企業を3社限定で募集します。

本サービス開発の背景

DX推進やAI活用の加速を背景に、日本企業の中途採用市場は競争が激化しています。採用活動に投じるコストと工数は増加する一方で、「採れない原因が特定できない」という課題を抱える企業は少なくありません。

その背景には、3つの構造的課題があるとSHIFTは考えています。

第一に、採用データの分散です。応募数・通過数・面接評価・承諾数などのデータは存在しているものの、ATS（*1）や各種ツール、媒体、管理表などに分散し、意思決定に活用できる形で集約されていないケースが多くみられます。

第二に、改善の優先順位が整理されていないことです。限られた予算とリソースのなかで、どの施策に投資すべきか判断できないまま、感覚に依存した打ち手が繰り返される状況があります。

第三に、施策の効果検証が十分に行われていないことです。結果として改善のサイクルが回らず、コストのみが積みあがっていく構造が生じています。

SHIFTは自社における年間約2,500名規模の採用実践を通じて、採用の本質的な課題は「情報の不足」ではなく、「構造化不足」にあると捉えてきました。採用施策を経営戦略と紐づけるためには、データを意思決定可能な形に整理する仕組みと、それを的確に解釈し、判断するプロ知見の双方が不可欠です。SHIFTは、こうした背景から本サービスを開発しました。

早い段階で採用構造を把握し、改善の優先順位を整理することが、年間の採用成果を左右する重要な要素になると考えています。

サービス概要

「採用意思決定エンジン」は、AIによる高速なデータ集約・初期分析と、SHIFTの採用戦略専門チームの実践知見を組み合わせることで、採用を“経営指標”として扱える状態へ転換する支援サービスです。

企業が保有する応募状況や成約率などの採用関連データを横断的に整理・分析し、課題構造を可視化したうえで、改善の優先順位を提示します。単なる自動診断にとどまらず、組織背景や事業戦略を踏まえた示唆まで整理する点を特長としています。

採用データを経営判断に変えるダッシュボード支援サービス「採用意思決定エンジン」

【サービス提供プロセス】

（１）事前ヒアリングおよびデータ受領

（２）データの集約・初期分析、課題構造整理、改善優先順位の提示（最短1営業日）

（３）経営層向けレポート提供および専門チームによる面談実施（1時間）

※提供プロセス・費用の詳細は「採用意思決定エンジン」サービスページ(https://speakerdeck.com/shiftgroup/hr_dashboard)をご参照ください。

本サービスにより、経営・事業責任者・人事が同一のデータを基に議論できる状態を整備し、採用を経営指標として扱える体制構築を支援します。

モニター企業募集について

本サービスの提供開始にあたり、SHIFTでは本取り組みにご協力いただけるモニター企業を3社限定で募集します。本モニターでは、通常有償で提供する一連のプロセスを無償で実施します。なおモニター企業との取り組みは、採用戦略の高度化に向けた実証事例としてサービスサイト等で発信予定です。



【対象】

中途採用を強化している企業

【特に歓迎する企業】

・採用数が増加傾向にあり、体制整備を推進したい企業

・採用KPIの見直し、高度化を検討している企業

・採用戦略の見直しや改革に着手している企業

【実施内容】

・採用データの構造化および可視化

・課題の構造整理

・改善優先順位の提示

・経営層向け報告資料の提出

【費用】

無償

【条件】

活用後の感想や効果について、事例紹介記事の取材にご協力いただける企業様（匿名掲載可）

【選定方法】

応募内容をもとに、採用課題の明確性、データ整備状況、取り組み意欲などを総合的に判断のうえ選定します。

※応募多数の場合は選考となりますのでご了承ください。

【募集期間】

2026年5月31日（日）まで

【応募方法】

お問い合わせページ(https://info.shiftinc.jp/l/320281/2026-05-08/2f7rtw4)の［お問い合わせ種別］から「モニター募集について」をご選択ください。

（参考）

・SHIFTサービスサイト_HRコンサルティングページ(https://service.shiftinc.jp/service/hr-consulting/)

・SHIFT HR BLOG｜SHIFT Group 技術ブログ(https://note.shiftinc.jp/m/mb35035600df3/hashtag/362851)

*1 ATS（Applicant Tracking System、採用管理システム）

：求人掲載、応募者情報の管理、面接日程調整、選考進捗管理をデジタル化・一元管理し、採用活動を効率化するツールのこと

株式会社SHIFTについて

SHIFTは、金融機関などのエンタープライズ領域におけるミッションクリティカルな基幹システムから、ECサイト、スマートフォン向けのアプリ・ゲーム検証まで幅広い分野のお客様に対するソフトウェアの品質保証・テストサービスで事業基盤をつくり成長を続けてまいりました。現在は、「無駄をなくしたスマートな社会の実現」を目指し、ビジネスの構築からシステムの企画、開発、運用、セキュリティやマーケティング領域、さらにはDX推進までお客様のITにまつわるあらゆるビジネス課題の解決をご支援しています。



・名称：株式会社SHIFT

・代表：代表取締役社長 丹下 大

・住所：東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ森JPタワー

・設立：2005年9月

・コーポレートサイト：https://www.shiftinc.jp/

・サービスサイト：https://service.shiftinc.jp/