4E4M分析でミスの再発を防ぐ「リスクマネジメント研修 原因分析・対策立案編」を提供開始：社員研修のリスキル

株式会社リスキル

株式会社リスキルは、新メニューとして「リスクマネジメント研修 原因分析・対策立案編(https://www.recurrent.jp/listings/risk-risk-4e4m)」の提供を開始します。本研修は、事故やミスの再発を防ぐための高度な原因分析スキルと対策立案手法を身に付ける内容です。

4M4E分析などのフレームワークを活用し、表面的な事象にとどまらない多角的な視点での要因特定を支援します。実効的な課題解決を組織に実装し、リスク管理能力を底上げするためのカリキュラムを提供します。

リスクマネジメント研修 原因分析・対策立案編【4E4Mによる分析】 - 社員研修のリスキル

社会的課題と導入企業のニーズ現代の企業

運営において、一つのミスや不祥事が組織の信頼を大きく揺るがすリスクとなっています。多くの企業では再発防止に取り組んでいますが、その対策が属人的であったり、表面的な事象の解決に留まったりする課題を抱えています。そのため、客観的なデータに基づき、仕組みや環境といった多角的な視点から真因を特定するスキルの重要性が高まっています。

研修内容の紹介

研修タイトル

リスクマネジメント研修 原因分析・対策立案編(https://www.recurrent.jp/listings/risk-risk-4e4m)

受講対象

業務経験を数年以上有する全従業員（若手社員、中堅社員、管理職）

身に付くスキルや目的

本研修は、原因分析の手法を習得し、4M4E分析などの枠組みを用いて実効性の高い再発防止策を立案できる状態を目指します。4Mの視点でリスクの真因を多角的に抽出し、4E分析によって優先度の高い対策を検討する力を強化します。

本研修の特徴- 4Mの視点でリスクの真因を多角的に洗い出す人、設備、環境、管理体制の4つの視点から要因を網羅的に抽出し、表面的な事象に惑わされない分析力を養います。- 4E分析を用いて実効性と優先度の高い対策を立案する技術、教育、管理、模範の4つの切り口で対策を検討し、実効性が高く優先して取り組むべき解決策を導き出します。- データに基づいた傾向分析により重点課題を特定する過去の不具合やクレーム情報を活用し、層別分析やパレート分析を用いて改善すべき重要なテーマを明確にします。リスクマネジメント研修 原因分析・対策立案編【4E4Mによる分析】 - 社員研修のリスキル

研修カリキュラムを一部抜粋- リスクマネジメントと原因分析の全体像- 原因分析の位置づけと再発防止の本質を理解- 結果対策と原因対策の違い- 4M4E分析のアプローチ- 傾向の分析- リスク情報の収集と活用法- 層別分析とパレート分析の進め方- 傾向分析からどの角度で深掘りするかを検討- 4Mによる原因分析- Man（人）、Machine（機械・設備）、Media（環境）、Management（管理）の分析- 4Mの各視点で原因候補を列挙し、真因を絞り込む手順- 4Eによる対策検討- Engineering（工学的対策）、Enforcement（管理・規則）、Education（教育）、Example（模範）の検討ポイント- 実効性の高い対策の組み合わせと優先順位の決定

リスキルについて

株式会社リスキルは、ビジネス研修が料金一律の明瞭な体系で研修を提供しています。リスクマネジメント研修(https://www.recurrent.jp/categories/risk)を含むすべての講座で、企業ごとのニーズに合わせたカリキュラムのカスタマイズに無料で対応しています。対面研修、オンライン研修、およびそのハイブリッド形式など、柔軟な実施体制を整えています。

※本プレスリリースの内容は、2026年05月時点のものです。