【三田製麺所】つけ麺専門店の“濃厚豚骨魚介スープ”をカレーに。新定番”「三田のラーカレ」登場

株式会社エムピーキッチンホールディングス

株式会社エムピーキッチンホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：鹿中 一志）が運営する『つけ麺専門店 三田製麺所』は、2026年5月7日（木）より、つけ麺スープとカレーを融合した「三田のラーカレ」を期間限定で販売中です。

ハウス食品グループのハウスギャバン株式会社が推進する「ラーカレ(R)」企画に三田製麺所も賛同・参画。三田製麺所ならではの濃厚な豚骨魚介スープをベースに、“つけ麺専門店だからこそできるカレー”として開発しました。

ぜひこの機会に、三田製麺所が提案する新たな食体験「三田のラーカレ」をご賞味ください。

※「ラーカレ(R)」はハウス食品グループ本社(株)の登録商標です。

ラーカレ(R)とは

「ラーカレ」とは、ラーメン店のスープをベースに仕立てるカレーライスのことです。一般的な“カレーラーメン”が「カレー味のラーメン」であるのに対し、「ラーカレ」はラーメンスープとカレーを掛け合わせ、“ごはんで食べる新たな一皿”として提供される新ジャンルの料理です。

各ラーメン店が磨き上げてきたスープの個性をそのまま活かせるため、同じ「ラーカレ」であっても味わいは店舗ごとに大きく異なります。それぞれのラーメン店ならではのオリジナルカレーを楽しめる点も特徴です。

本取り組みは、味と香りを追求する業務用食品メーカー・ハウスギャバン株式会社と、メニュー単位のクチコミグルメアプリを運営する株式会社SARAHの連携により実現したものです。

三田製麺所では、この「ラーカレ」の考え方をもとに、独自の一皿「三田のラーカレ」を開発しました。

つけ麺専門店 三田製麺所「三田のラーカレ」

濃厚な豚骨魚介スープの旨みをベースに、カレースパイスの刺激を重ねた“やみつき系”の一皿。

コクとパンチがありながらも重すぎず、スプーンが止まらない絶妙なバランスに仕上げました。

さらに、海苔や魚粉の風味が加わることで、つけ麺好きにはたまらない一体感のある味わいをお楽しみいただけます。

「三田のラーカレ」は、そのままはもちろん、つけ麺との組み合わせもおすすめです。

追い飯や生卵、チャーシュー、ねぎなど、ラーメン店ならではのアレンジもお楽しみいただけます。

■商品名

三田のラーカレ



■販売期間

5月7日（木）～5月31日（日）



■販売価格

400円（税込）



■販売店舗（12店舗）

新宿西口店／池袋西口店／国分寺並木店／多摩NT店／川崎店／梅田店／なんば店／泉北店／美原南インター店／豊田インター店／岡崎店／紙屋町店

※在庫がなくなり次第終了

※終売時期は店舗ごとに異なる場合がございます。

※テイクアウト対象外商品です。

※内容は予告なく変更となる場合がございます。

三田製麺所のこだわり

濃厚豚骨魚介スープが 極太麺に絡み、旨さ極まる。

時間をかけてじっくりと炊き込むことにより、豚骨と魚介の旨味を極限までに引き出した「濃厚豚骨魚介スープ」。スープとの相性を最大限引き出すため小麦粉の配合にこだわり、香り・コシ共に妥協を許さない極太麺。[小・並・中・大]の4サイズが同一料金。お腹いっぱい召し上がっていただけます。

香りとコシにこだわった特製極太麺

自慢の極太麺は、数種類の小麦粉をブレンド。その日の温度と湿度によって加水率を変更。お客様への提供時には、麺の状態によって、茹でる時間を調整。茹で上がりを冷水で締めることにより、もちもちの弾力とのど越し、麺本来の旨味が引き立つ。

時間をかけて炊き上げた 濃厚豚骨魚介スープ

特製の濃厚つけ汁は、凝縮した豚骨と魚介の旨味と、厳選したたっぷりの食材をあわせる。スープは、最高の状態でお客様にご提供するため、全工程に妥協を許さない。つけ麺専門店としての誇りを持って提供する、このスープをぜひご堪能ください。

■つけ麺専門店 三田製麺所について

三田製麺所は2008年に東京港区の三田に1店舗目をオープン。2026年5月現在、全国50店舗を展開しております。つけ麺普及の伝道師として王道の『濃厚豚骨魚介つけ麺』の他、数多くの季節限定つけ麺を提供。また、2025年7月からは初の”ラーメンメニュー”『中華そば』を提供。

サイドメニューも充実しており名物の『唐揚げ』は第11回からあげグランプリ東日本しょうゆダレ部門で金賞を受賞。

その他、通販事業やYouTubeでの動画投稿、デリバリー専門店『出前三田製麺所』の立ち上げなど、ラーメン、つけ麺をより身近に感じて頂くため、様々な取り組みに挑戦中です。

株式会社エムピーキッチンホールディングス

■会社概要



設立 ： 1994年7月

本社所在地 ： 150-0021東京都渋谷区恵比寿西2-6-11 川上ビル2Ｆ

従業員数 ： 1,500名(正社員200名、パートナー1,300名) ※2026年5月時点

代表 ： 代表取締役CEO：鹿中 一志

事業内容 ： 飲食店の総合開発及び運営

URL ： http://www.mpkitchen.co.jp/

Tel ： 03‐3770-0077



【公式サイト・SNS】



三田製麺所公式サイト： https://mita-seimen.com/

通販サイト ： https://ec-mpkitchen.shop/

Twitter ： https://twitter.com/mitaseimen

Instagram：https://www.instagram.com/mita.seimen_official/

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