【ピラティス第三世代】長崎スタジアムシティに上陸！暗闇×音楽で“楽しく変わる”女性専用マシンピラティス「BEAT PILATES」誕生！

暗闇ピラティスは海外で大流行中のスタイル

株式会社プライム・ウェルネスBEAT PILATESは、薄暗いスタジオで周りの目を気にせずマシンピラティスに取り組めるのが人気海外でトレンドの暗闇ピラティス今、日本でマシンピラティススタジオが増える中、海外でトレンドなのが暗闇ピラティス！

暗闇の中でヒットチューンを聴きながらマシンピラティスに取り組むという新しいスタイル。

BEAT PILATES(ビートピラティス) では海外のトレンドをいち早く取り入れ、周囲の目を気に

しないで音楽に乗って思いきり楽しむ新しいスタイルのフィットネスを提案。

薄暗いスタジオで周りの目を気にせず、自分史上最高のボディへ

BEAT PILATES 長崎スタジアムシティ店は、「運動が苦手でも続けられる」をコンセプトにした、女性専用のマシンピラティススタジオです。

周りを気にせず、自分のペースで続けられる暗闇フィットネス

"運動が苦手な人"に向けた、全く新しい運動習慣

BEAT PILATESは、「運動が苦手」、「ジムは続かなかった」という方にフィットネスを身近に感じてもらうことを目的に誕生しました。実際に会員の約8割以上が運動初心者でピラティス未経験からスタートする方が大半を占めています。

スタジオ内はあえて薄暗く設計されており、周囲の視線を気にすることなく自分の身体と向き合うことができます。さらに高揚感のある音楽に合わせて動くことでトレーニングの「きつさ」を「楽しさ」へと変え自然と続く運動習慣を実現します。

長崎スタジアムシティ店では、20～70代の女性を中心にショッピングや仕事の合間、お出かけのついでに無理なく続けられる環境を整え、長崎の新しいウェルネスコミュニティの形成を目指します 。

BEAT PILATESが選ばれる3つのポイント

ストレッチ、機能改善、筋力アップなどバランスよくマシンピラティス「暗闇×音楽」で周りを気にせず集中！

薄暗いスタジオ内では、他人の目を気にせず自分の体と向き合えます。J-POPやK-POPなど、月替わりの人気アーティストの曲に合わせて動くのでライブのような高揚感で「きつさ」が「楽しさ」に変わります。

音楽に合わせて楽しくレッスン初心者が8割！少人数制で安心のサポート

会員の約8割以上が運動初心者からスタートしています。1レッスン45分、最大9名の少人数制なので、インストラクターが丁寧にサポート。20代～70代の幅広い層の方が安心して始められます。

白を基調とした清潔なレッスンスタジオ圧倒的な好立地と清潔な環境

長崎スタジアムシティSOUTH 5Fに位置し、ショッピングや仕事帰り、お出かけのついでに気軽に立ち寄れます。最新施設ならではの清潔な女性専用空間で、心地よく汗を流せます。

店舗概要（長崎スタジアムシティ店）

長崎スタジアムシティ

オープン日： 2026年6月24日(水)予定

所在地： 長崎県長崎市幸町7-1

長崎スタジアムシティ SOUTH 5F

営業時間： 平日 9:00～21:00

土日祝 9:00～18:00

アクセス： JR長崎駅より徒歩約10分

（スタジアムシティ内駐車場完備）

通いやすい料金プラン

マシンピラティスのグループレッスンスタジオとして、通いやすい料金プランを提供今だけ先着50名様限定！事前入会キャンペーン実施中！- 入会金： 11,000円→0円- 3回分のレッスン券プレゼント- ピラティスソックスプレゼント

さらに入会後初回レッスンにご満足いただけない場合、全額返金保証付き

※継続プランの選択が条件となります。

体験予約も受付中！

体験料金： 3,300円→1,000円

公式HP： BEAT PILATES 長崎スタジアムシティ店(https://beat-pilates.com/nagasakistadiumcity/)

詳しくはリンクよりご確認ください。

BEAT PILATES 長崎スタジアムシティ店 公式Instagram(https://www.instagram.com/beatpilates_nagasaki/reels/)

【報道機関向け】インフルエンサー・メディア関係者向け取材＆体験会を開催！

新店舗のオープンに先立ち、メディア関係者、インフルエンサー、そして日頃お世話になっている皆様を対象とした取材＆体験会を開催いたします。

女性専用の暗闇系マシンピラティス専門スタジオ

取材&体験会時は男性のレッスン参加も大歓迎！

■開催日時：

2026年6月23日(火) 10:00～21:00の間

■場所：BEAT PILATES 長崎スタジアムシティ店

体験会では、実際のレッスンをご受講いただき、取材いただくことが可能です。

■ご参加に際しての注意事項

練習中のインストラクターが担当するため、レッスンの完成度は完全ではありません。 あらかじめご了承の上、ご参加をお願いいたします。

女性専用スタジオですが、取材の場合に限り男性の方もプログラムにご参加いただけます。

可能な方には、Googleビジネスプロフィールへの評価の記載をお願いしております。

体験時の持ち物:

- ウェア（動きやすい私服でも可）- 靴下- タオル- お飲み物■お問い合わせ先

t_shimizu@primewellness.co.jp（担当：清水）

上記日以外でも、随時、取材をお受けしています。

内容や日程等、お気軽にお問合せください。