ペリージョンソン ホールディング 株式会社

Webサービスの企画、開発、運営を行う株式会社 すきまポイント（本社：東京都台東区、代表：青沼 克一、https://www.sukimapoint.jp/）は、このたびJIS Q 27001:2025 (ISO/IEC 27001:2022＋Amd 1:2024)認証を取得しました。認証範囲はICTシステムの受託開発およびサーバーの運用・保守で、監査機関はペリージョンソン ホールディング 株式会社（本社：東京都渋谷区、社長：瀬戸 裕子）で第三者認証事業を担う ペリージョンソン レジストラー（以下：PJR、https://www.pjr.jp）です。

株式会社 すきまポイントは、スマートデバイス向けアプリケーションやイベント・展示会向けシステム、コールセンターソリューションの企画・開発を手掛ける企業です。

2013年2月の設立以来、市場や時間、技術革新におけるさまざまな「すきま」に着目し、それぞれの領域においてトップシェアの獲得に取り組んでまいりました。

近年、デジタル技術の進展やクラウドサービスの普及に伴い、企業を取り巻く情報セキュリティリスクは高度化・多様化しており、適切な情報管理体制の構築が強く求められています。

これまで、ITシステムの開発およびサーバー構築・運用を主軸とした事業を展開する中で、お客様および取引先からお預かりする重要な情報資産を適切に保護することを重要な経営課題の一つと位置づけ、組織的かつ継続的な情報セキュリティ対策の強化に取り組んでまいりました。

こうした背景のもと、情報セキュリティ体制のさらなる高度化と運用の標準化を目的として、国際規格に基づくマネジメントシステムの構築・運用を推進し、このたび第三者認証機関による審査を経て、JIS Q 27001:2025（ISO/IEC 27001:2022＋Amd 1:2024）の認証を取得いたしました。

今回の認証取得を通じて確立した情報セキュリティマネジメントシステムを継続的に運用・改善し、セキュリティレベルのさらなる向上を図るとともに、取引先からの新規受注機会の創出および企業としての信頼性向上につなげてまいります。

今後も、社会やお客様から信頼される企業として、安全・安心なサービスの提供に努めてまいります。

PJRは、モットーである「PJR-The True Mark of Quality」（PJRマークは信頼の証）のもと、継続的な第三者認証監査を通じて、すきまポイントの信頼獲得に貢献していきます。

＜株式会社 すきまポイント（会社概要）＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/8713/table/168_1_2c8d315c2d9bcf729a1b748c792a7b95.jpg?v=202605111251 ]

＜ご参考＞

●情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格 ISO/IEC 27001（JIS Q 27001）

情報漏えいリスクから組織を守るためのマネジメントシステムとして活用され、日本では、約8,000件（2026年3月現在）の組織が認証取得しており、その数は増加しています。企業の持つすべての情報資産に対するリスクマネジメントを求めており、機密性、完全性に加えて可用性（情報の使いやすさ）にも配慮されています。

●ペリージョンソン ホールディング 株式会社 ペリージョンソン レジストラー

1994 年に設立されたマネジメントシステムの第三者認証機関 Perry Johnson Registrars, Inc.（本社：米国ミシガン州）の日本法人として、ISO 9001（品質）、ISO 14001（環境）、ISO/IEC 27001（情報セキュリティ）、 ISO 22000（食品安全）、FSSC 22000（食品安全）、ISO 45001（労働安全衛生）など、さまざまな規格の認証審査を行っています。2013 年 11 月にペリージョンソン ホールディング株式会社を発足しました。

【会社概要】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/8713/table/168_2_72d14489a3c14abd7f284d1ca1def540.jpg?v=202605111251 ]