VC対応・RGB発光・背面マクロ・連射・ジャイロ搭載。コスパ重視ゲーマー注目の「QZT-X1-01」

ゲーム環境が進化し続ける中、「もっと快適に」「もっと有利に」「もっと没入したい」というユーザーの声に応える次世代ワイヤレスゲームコントローラー「QZT-X1-01」が登場しました。 Nintendo Switch 2はもちろん、Switch 1、PC、スマートフォン、タブレットにも対応。 ボイスチャット、RGBライティング、背面マクロ、連射機能、ジャイロ操作など、ハイエンド級の機能を1台に凝縮しながら、価格はわずか7,580円。 "高機能＝高価格"という常識を覆す、圧倒的コストパフォーマンスモデルです。 楽天市場商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/smahoservice/y302643/ Yahooショッピングの商品情報：https://store.shopping.yahoo.co.jp/smahoservic/y302643.html

Switch 2世代に最適化。ボイスチャット対応「Cボタン」＆イヤホンジャック搭載

https://item.rakuten.co.jp/smahoservice/y302643/

「QZT-X1-01」は、Switch 2世代のゲーム体験をさらに快適にするため、音声チャットに対応した"Cボタン"を搭載。 さらに、イヤホン・ヘッドセット接続対応の3.5mmオーディオジャックを備え、オンライン対戦や協力プレイ時のコミュニケーションをスムーズに行えます。 「ゲームしながらVCしたい」「別途アダプターを使いたくない」そんなプレイヤーの不満を、この1台で解決します。

FPS・格闘ゲームで差がつく。連射＆背面マクロ機能

本製品は、手動・自動の2種類の連射モードを搭載。 さらに、連射速度は3段階で調整可能。シューティングやアクション、格闘ゲームなど、ジャンルに合わせた最適な操作が可能です。 また、背面にはM1・M2のマクロボタンを配置。 複雑な操作やコンボもワンタッチで実行でき、競技性の高いゲームでも優位に立てます。

光る楽しさと没入感。RGBライティング搭載

近年人気の"光るゲーミングデバイス"として、QZT-X1-01はRGBスティックライトを搭載。 3種類の発光モード、9色カラー切替、4段階の明るさ調整に対応し、プレイ環境や気分に合わせて自由にカスタマイズできます。 ゲーム部屋を彩るだけでなく、"持っていて気分が上がる"デザイン性も魅力です。

振動・ジャイロ・瞬間復帰。プレイ体験を底上げ

左右デュアルモーターによる振動機能は、4段階の強度調整に対応。 レースゲームの路面感覚やアクションゲームの衝撃をリアルに再現します。 さらに6軸ジャイロセンサーを搭載し、直感的な操作も可能。 Switch 2本体の瞬間復帰にも対応しているため、ゲーム再開もスムーズです。

長時間プレイでも疲れにくい設計

1000mAhの大容量バッテリーを内蔵し、長時間プレイにも安心。 人間工学に基づいたグリップ形状と、滑りにくい粒状テクスチャ加工により、長時間使用でも快適な握り心地を実現しました。 「安いだけのコントローラー」ではなく、"毎日使いたくなる実用性"までしっかり追求しています。

背面ボタンマクロプログラミング機能

このSwitchコントローラーの背面にGLとGRボタンがあり、一つのプログラムに最大16個のボタンの連続操作を自由に設定できます。他のボタンをコピーして、複数のボタンの機能を同時に設定することも可能です。アクションゲーム、ミニゲームなどの様々なゲームに必須の技「コンボ技」をこのコントローラーならストレスフリーで楽に放つことができます。

7,580円でここまで搭載。"ちょうど欲しかった"が詰まった1台

近年、ゲームコントローラー市場では高価格化が進み、1万円を超えるモデルも珍しくありません。 そんな中、「QZT-X1-01」は必要な機能を妥協せず搭載しながら、7,580円という手に取りやすい価格を実現。 Switch 2対応、ボイスチャット対応、RGBライティング、背面マクロ、連射機能、ジャイロ搭載、振動調整、マルチデバイス対応――これらを1台に集約した、"コスパ重視派"注目の次世代コントローラーです。 ゲーム初心者からガチ勢まで、幅広いプレイヤーにおすすめできる最新モデルとして、今後注目を集めそうです。

商品概要

製品名：Switch / Switch 2完全対応 ワイヤレスゲームコントローラー 対応機種： ・Nintendo Switch（有機ELモデル） ・Nintendo Switch ・Nintendo Switch Lite ・Nintendo Switch 2 ・PC ・XBOX 通常価格：7580円 楽天市場商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/smahoservice/y302643/ Yahooショッピングの商品情報：https://store.shopping.yahoo.co.jp/smahoservic/y302643.html

会社概要

L&Lライブリーライフ株式会社は、2015年にオンラインショップとして事業を開始しました。現在では、スマートウォッチやワイヤレスイヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連製品などを幅広く展開するライフスタイルテクノロジー企業へと事業領域を拡大しています。 日本をはじめ欧米および東南アジアの主要オンラインモールへ販売チャネルを拡充し、累計1,000万人以上のお客様に製品・サービスをご利用いただいています。 最新テクノロジーと市場ニーズを的確に捉えた製品開発を強みとし、高品質かつ高付加価値な商品を提供してまいりました。「日常をより便利に、より豊かに」という理念のもと、革新性と実用性を兼ね備えた製品づくりを追求しています。 会社名：L&Lライブリーライフ株式会社 代表者：志田英知 所在地：東京都立川市錦町3-1-13立川ASビル3F 電話：042-512-8274 URL：https://livelylife.jp/