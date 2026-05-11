37年愛された喫茶「カントリーロード」、Uターン移住者によりコーヒーハウスとして復活！オープンネーム事業承継「relay（リレイ）」と広島県三原市の連携により第三者承継マッチングが成立。

株式会社ライトライト

事業を譲りたい人と継ぎたい人を“共感”でつなぐオープンネーム事業承継プラットフォーム「relay（リレイ）」（運営会社：株式会社ライトライト、本社：宮崎県宮崎市、代表取締役：齋藤 隆太、以下、relay）は、広島県三原市と連携して進めている「事業承継支援業務」において、37年愛された喫茶「カントリーロード」（広島県三原市）の第三者承継マッチングを実現しました。

このたび、後継者によって新たに「COFFEE HOUSE COUNTRY ROAD」としてオープンすることを記念し、引継ぎセレモニーを開催しました。

今回の事業承継成立について

白竜湖のほど近く、小早川 幸（みゆき）さん・信子さんご夫妻が営んできたログハウス風の喫茶店「カントリーロード」は、1987年のオープン以来、カントリー風の温かみある空間の中でハンバーグなどの手作り洋食を提供し、地域の人々が気軽に立ち寄れる交流の場として長く愛されてきました。

遠方からわざわざ足を運ぶ常連客も多く、食事を楽しむだけでなく、人と人をつなぐ場所としての役割も担ってきたお店です。

（左から）小早川信子さん、幸（みゆき）さん

そんな中、信子さんの体調不良をきっかけに2024年12月をもって惜しまれつつ閉店。「この場所を活かし、地域に根付いたお店を続けてくれる方に引き継ぎたい」という思いから、オープンネーム事業承継「relay（リレイ）」にて後継者募集をスタートされました。複数のお問い合わせが寄せられる中、見事マッチングが成立したのが、広島市出身の大濱 健吾さんです。

大濱さんは、大学卒業後、大阪のコーヒー会社に7年間勤務。喫茶店での販売・接客業務から店舗運営業務まで幅広く経験を積む中で、「いつか自分のカフェを持ちたい」という夢を温め続けてきました。

独立を検討していた大濱さんは、relayの後継者募集記事を通じて「カントリーロード」と出会います。小早川ご夫妻の想いと、白竜湖そばという店舗の立地に強く惹かれ、大阪から広島へのUターン移住とともに、建物を借り受けるかたちでの事業承継を決意されました。

新生「カントリーロード」のこれから

「COFFEE HOUSE COUNTRY ROAD」として2026年4月14日に新たなスタートを切った大濱さん。外観はそのままに、豆にこだわったコーヒー主体のカフェとして生まれ変わります。高品質なコーヒーと、訪れる人がゆったりとコーヒーブレイクを堪能できる空間づくりに力を入れ、「地域のにぎわいを守り続けたい」と力強く語ります。

37年間にわたって人々をつないできた温かい場所が、新たなコーヒー文化の発信地として息を吹き返します。

引継ぎセレモニーの開催について

大濱さんから小早川さんへ、新しい一杯を手渡す

オープン前日の2026年4月13日、「カントリーロード」の引継ぎセレモニーが開催されました。譲り手の小早川さんご夫妻、継ぎ手の大濱さんご夫妻、三原市職員が出席し、多くのメディアも取材に訪れる中、花束贈呈や挨拶が行われ、和やかな雰囲気の中で執り行われました。

セレモニーの場で小早川さんは、大濱さんへの信頼と安堵の気持ちをあふれるように語られました。やりたいことへの熱意が伝わり、すてきな人に出会えたと心から喜んでいる様子が印象的でした。

大濱さんもまた、37年間この地で積み上げられてきたものを受け取った責任感とともに、地域のにぎわいを守っていく強い意志を表明されました。

広島県三原市とrelayが連携した事業承継支援の取り組みの中から生まれた今回のマッチング。地域行政とrelayが手を携えることで、地域に根付いた事業の灯が次世代へと受け継がれていきます。

自治体 × relay連携プログラムについて

relayは、社会課題の解決と持続的な成長を両立するモデルとして進化を続けながら、自治体・金融機関・支援機関の皆さまとともに、事業承継という選択肢を社会に広げていきます。

事業承継支援やrelayとの連携にご関心のある自治体の皆さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください。

オープンネーム事業承継「relay（リレイ）」について

自治体連携プログラム詳細 :https://relay.town/local/about

オープンネーム事業承継「relay（リレイ）」は、従来社名や企業情報が伏せられてきた事業承継のマッチングをオープンネームで行い、経営者が事業に込めてきた想いをストーリー化し掲載。これに応じる熱意ある後継ぎ候補を広く公募することで、共感をベースにした新しい事業承継の形を打ち出しています。2020年のサービス開始以降、これまでに約880件の後継者募集案件を公開、約180件のマッチングを生み出し、国内の事業承継マッチングプラットフォームにおいて商談率・成約率5年連続No.1（2020～2024年度）※を獲得しています。

※デロイト トーマツ ミック経済研究所株式会社国内ビジネスマッチングプラットフォーム市場の現状と展望【2025年版】（mic-r.co.jp）（2025年11月発刊）

詳細を見る :https://relay.town/

株式会社ライトライト 会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53134/table/518_1_fbfe1a30d7400dde8ac181d188111e46.jpg?v=202605110352 ]