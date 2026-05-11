XGIMI、薄型4Kプロジェクター新製品「Elfin Flip 4K」を東京・世田谷の高級賃貸「THE GRANDUO HANEGI」のモデルルームに採用

XGIMI株式会社

グローバルホームプロジェクター市場において3年連続出荷量世界第1位※1のスマートプロジェクターブランド「XGIMI（エクスジミー）」は、株式会社フェイスネットワークが展開する高級賃貸物件「THE GRANDUO HANEGI（ザ・グランデュオ羽根木）」のモデルルームにおいて、2026年4月23日より『Makuake』にて先行販売中の新製品「Elfin Flip 4K」を含むXGIMIの主要製品ラインナップを設置しました。

モデルルームでは羽根木公園（東京都世田谷区）に隣接した閑静な住空間において、最新のプロジェクターがもたらす「テレビに縛られない自由でウェルビーイングな暮らし」を空間として表現しています。

各居室には用途に応じた最適なプロジェクターを設置し、リビングでは大画面での映像体験、寝室では天井投影によるリラックスタイムなど、日常生活に自然に溶け込む映像体験を実現しています。テレビ中心のレイアウトにとらわれない、柔軟で自由度の高い空間設計を提案します。

近年、住空間におけるエンターテインメントの在り方は大きく変化しており、「大画面での没入体験」を自宅で楽しむニーズが高まっています。XGIMIはこれまで、コンパクトな設計と高画質を両立した製品を通じて、日常空間に自然に溶け込むホームシアター体験を提案してきました。

今回の取り組みでは、高級賃貸の空間設計とXGIMIの映像体験を掛け合わせることで、「テレビに縛られない自由でウェルビーイングな暮らし」というライフスタイルを提案し、プロジェクターを中心とした新しいライフスタイルの可能性を提示しています。インテリアと調和する設置方法や、空間に応じた活用例を示すことで、住まいにおける映像体験の新たな価値を提案します。

※1 RUNTO「RUNTO_2025 Global Projector Market Quarterly Shipment Report」に基づく

設置シーン

各部屋の設計意図に合わせ、XGIMI各製品の特長を活かし、最適なプロジェクターを配置し、暮らしの中での様々な活用シーンを体現しています。

・寝室

テーマ：天井投影で、心身を整えるウェルビーイングな夜を

採用製品：Elfin Flip 4K

空間体験： 「THE GRANDUOシリーズ」に標準採用された「ナノメタックスコーティング」（※2）を施した寝室で、目に優しい反射光による映像を天井に投影します。約7.8cmの薄型設計と150度の柔軟な角度調整が可能なジンバル一体型デザインにより、スマホを手に持たずに、リラックスしながら4K高画質映像を大画面で視聴する体験を提案します。

https://www.phiten.com/nano-metax-coating/

※2 ナノメタックスコーティングについて

ナノメタックスコーティングとは、カラダのリラックスとリカバリーをサポートするファイテン最高峰技術「ナノメタックス」に光テクノロジー「健光浴(R)」を照射させて、霧状に噴霧コーティングする水煙加工を用いたファイテンの最先端施工技術です。

＜製品情報＞

価格：206,800円（税込）※「Makuake」にて先行販売中

製品ページ：

https://www.makuake.com/project/elfinflip/

・LDK（36畳）

テーマ：日中のリビングでも、主役として活躍する大画面体験

採用製品：HORIZON 20 Max

空間体験：大空間のリビングにおいて、テレビ台という「定位置」に縛られない、自由な映像体験を実現。内蔵スタンドと光学ズームにより、空間に合わせて投影位置を柔軟に調整できます。5,700 ISOルーメンの高輝度と4Kの解像度で、日中でもクリアな映像を実現。必要なときだけ大画面が現れる、開放的な空間を提案します。

＜製品情報＞

製品価格：450,900 円（税込）

製品ページ：

https://jp.xgimi.com/pages/horizon-20-max

・テラス

テーマ：境界のない暮らしを、持ち運べる高画質と共に

採用製品：Halo+ (New)

空間体験：羽根木公園の緑を感じるテラスに、バッテリー内蔵のポータブルプロジェクターにより、屋外でも自由に映像を楽しむことができます。電源のない環境でも最大約2.5時間のフルHD映画鑑賞が可能で、屋内外をつなぐ新たなエンターテインメントの形を提案します。

＜製品情報＞

製品価格：129,800円（税込）

製品ページ：

https://jp.xgimi.com/products/halo-plus-new

・地下ホビールーム

テーマ：プロ仕様の映像美で、地下空間をプライベートシアターへ

採用製品：TITAN

空間体験：外光を遮断できる地下空間を活かし、没入感の高いプライベートシアターを実現。60～150インチの大画面で4K映像を投影し、IMAX EnhancedやDolby Vision対応により、映画館クラスの映像体験を自宅で再現します。

＜製品情報＞

製品価格：698,000円（税込）

製品ページ：https://jp.xgimi.com/pages/titan

【物件概要】

物件概要：THE GRANDUO HANEGI（ザ・グランデュオ羽根木）

所在地： 東京都世田谷区代田4-33

アクセス： 小田急電鉄小田原線「世田谷代田」駅 徒歩6分 / 京王井の頭線「新代田」駅 徒歩9分

設計・監理： 株式会社16アーキテクツ

建築・施工： 株式会社フェイスネットワーク

詳細情報： https://thegranduo.com/hanegi/

【XGIMIについて】

XGIMI（エクスジミー）は2013年に設立された、アメリカ、ヨーロッパ、日本を含む100カ国以上の世界各地で選ばれている次世代のプロジェクターブランドで、美しい映像と圧倒的な使いやすさが特徴です。設立から翌年の2014年には第1世代のスマートプロジェクターを発売し、革新的な製品コンセプトと優れたユーザーエクスペリエンスにより、プロジェクター業界に旋風を巻き起こしました。それ以降、世界的に有名なHarman Kardon、Google、Texas Instrumentsといった企業とパートナーシップを組みながら、様々なモデルのスマートプロジェクターの製造を続けています。グローバルホームプロジェクター市場で出荷量シェア世界第1位、全世界出荷台数700万台を突破、8,000以上の店舗を展開し、業界をリードする先駆者として、XGIMIは革新的な技術と洗練されたデザインを通じて、あらゆる人が楽しめる最高のホームプロジェクターとポータブルプロジェクターを開発するよう常に努力しています。

XGIMI公式サイト：https://jp.xgimi.com/