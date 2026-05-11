【Amazon限定・3,000円OFFクーポン】爆速5分で氷ができるクイックモード＆じっくり凍らせる極上透明氷モード。累計1.5万台突破のALTENA製氷機シリーズ待望の最新モデルが予約受付中！

三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

「あ、氷がない！」 気温が上がるこれからの季節、朝のキッチンで誰もが一度は経験するあの絶望感。家族全員分の水筒、ペットボトル、そして朝食のドリンク。冷蔵庫の自動製氷では到底追いつかず、結局暑い中コンビニへ氷を買いに走る……。

そんな家庭の「氷不足ストレス」を鮮やかに解消し、多くの支持を集めてきた人気シリーズから、ついに待望のフラッグシップモデルが登場。

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現在、Amazon MTK SHOPにて大好評予約受付中の本製品において、新発売を記念した「Amazon限定・特別クーポンキャンペーン」を期間限定で実施することをお知らせいたします。

Amazon限定！3,000円OFFの特別クーポンキャンペーン

新発売を記念し、より多くの方にこの感動体験をお届けするため、Amazon限定でお得なキャンペーンを実施いたします。

対象商品：「ALTENA クイック&クリア 高速製氷機／ICE-C02」

クーポン内容： 販売価格より3,000円OFF

クーポン実施期間： 2026年5月11日（月）～ 5月17日（日）

対象店舗： Amazon内 MTK SHOP（ALTENA正規販売店）

「着替えている間」に準備完了。爆速約5分の「クイックモード」

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本製品の最大の武器は、スピードに特化した「クイックモード」です。

このモードでは、スピードを最優先した標準氷を、なんと最短約5分でドロップします。

忙しい朝、スイッチを入れてから洗顔や着替え、お弁当の仕上げをしている数分間に、水筒1本分を満たす氷が完成。1時間で最大約108個（クイックモード時）という圧倒的な製氷能力で、家族が多いご家庭の朝の救世主となります。

※使用環境温度や水温により製氷時間は変動します。

女子会やおもてなしを格上げする、宝石のような「透明氷」

スピードだけではなく、「氷の質」にこだわりたい特別なシーンも「ALTENA クイック＆クリア高速製氷機／ICE-C02」にお任せください。

「クリア氷モード」では、時間をかけて不純物を除きながらゆっくりと凍らせることで、宝石のような透明感を持つ氷を作り出します。

来客時のおもてなしや女子会、ホームパーティーのメインアイテムとして大活躍。グラスに入れるだけで見た目がパッと華やかになり、テーブルを「映える」空間へと演出します。

また、透明氷は密度が高く非常に硬いため、「溶けにくい」のが特徴。長いおしゃべりに夢中になっても飲み物が薄まりにくく、最後まで美味しさをキープします。

一日の終わりの静かな晩酌タイムを少し贅沢に楽しみたい時にも最適です。

先行モニターいただいた皆様からの声

「ALTENA クイック＆クリア高速製氷機／ICE-C02」をいち早く体験いただいたモニターの皆様から、驚きと満足のコメントをいただいています。

「朝の絶望がなくなりました！」（30代・女性）

「子供の部活の水筒に氷を入れる際、冷凍庫が空で焦ることが多々ありました。この製氷機なら、お弁当を詰めている間に最初の氷ができるので、本当に助かっています。」

「友達を呼びたくなる製氷機です」（40代・女性）

「透明氷が自宅で作れるなんて感動です。女子会で出した時、みんなから『お店の氷みたい！』と絶賛されました。おしゃべりしていても氷がなかなか溶けないので、ゆっくり楽しめます。」

インテリアを彩る、洗練された4つのトレンドカラー

どんな空間にも馴染み、出しっぱなしにしておきたくなる4色のラインナップを展開します。（マットブラック、ピュアホワイト、クリームベージュ、グレージュ）

マットブラックピュアホワイトクリームベージュグレージュ

日本メーカーならではの安心の1年保証と国内カスタマーサポートも完備。

この夏、「ALTENA クイック&クリア 高速製氷機／ICE-C02」があなたの家のキッチンを「氷のストレス」から解放します。

商品仕様

ご購入はこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/B0GYC77HV6

ALTENA

クイック＆クリア高速製氷機／ICE-C02

＜カラー＞

マットブラック、ピュアホワイト、クリームベージュ、グレージュ

＜セット内容＞

- 製氷機 本体 ×１台

- アイススコップ

- 氷ケース

- WEB説明書QRコード(保証書付)

｜会社概要｜

名称：三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

設立年： 2011年4月

代表者名： 田中 新一

本社所在地：大分県大分市碩田町3-1-35

https://mitsukin.info/(https://mitsukin.info/)