株式会社G-gen、Google Maps Platform 請求代行を提供開始

株式会社G-gen

株式会社G-gen（本社：東京都新宿区、代表取締役：羽柴 孝、以下 G-gen）は、このたび Google Maps Platform 請求代行の提供を開始したことをお知らせいたします。

Google Maps Platform は、Google が提供する地図・位置情報 API サービスです。Web サイトやアプリケーションに、高精度な地図表示、ルート検索、位置情報管理などの機能を組み込むことができ、物流、店舗検索、フィールドサービス、モビリティ領域など幅広い業種で活用されています。

G-gen は Google Maps Platform の請求代行に加え、導入設計やAPI活用支援、Google Cloud 環境との連携支援など、実運用を見据えた技術サポートを提供します。

提供内容

G-gen の Google Maps Platform 導入支援では、以下のような支援を提供します。

- 技術サポート窓口の提供- 日本円での請求・請求書払い対応- 利用状況の可視化と最適化サポート- Google Cloud 環境との統合支援- API 利用設計および運用サポート

これにより、Google Maps Platform の導入・運用における技術的負担や契約・請求面での課題を軽減し、企業が本来のサービス開発や運用改善に集中できる環境を支援します。

想定ユースケース

Google Maps Platform は、以下のような用途で活用可能です。

- 店舗検索・ロケーション検索機能- 配送・訪問業務におけるルート最適化- 営業エリア分析や位置情報可視化- モビリティサービスとの連携- 地図を活用した業務アプリケーション開発サービスページ

Google Maps Platform 請求代行(https://g-gen.co.jp/services/google-maps-platform.html)

株式会社G-gen について

G-gen は「クラウドで、世界を、もっと、はたらきやすく」をミッションにお客様のクラウド導入を支援します。マルチクラウド、データ分析基盤、システム・アプリ開発などを得意とするクラウド専業インテグレーターです。Google Cloud を効果的にご利用いただけるように、利用支援やエンジニア サポート、デジタルプロダクト開発等のサービスを展開しております。

会社概要

社 名 : 株式会社G-gen

代表者 : 代表取締役 羽柴孝

本 社 : 東京都新宿区揚場町1番 21号 飯田橋升本ビル2階

資本金 : 5,000万円

事業内容 : Google Cloud、Google Workspace のリセール、インテグレーションおよび運用・保守

公式 Web サイト : https://g-gen.co.jp

Facebook : https://www.facebook.com/GgenCoLtd

X (旧 Twitter) : https://x.com/Ggen_cloud

技術ブログ : https://blog.g-gen.co.jp/

* Google Cloud、 及び Google Workspace は、Google LLC の商標です。