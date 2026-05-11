「医療ＤＸと病院ＤＸ」と題して、社会福祉法人恩賜財団 済生会神奈川県病院 経営戦略課 課長 金城 悠貴氏によるセミナーを2026年6月10日(水)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

────────────【SSKセミナー】─────────

現場で成果を出すための実践ポイントを解説

医療ＤＸと病院ＤＸ

- 院内の運用合理化とセキュリティ -

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[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26329

[講 師]

社会福祉法人恩賜財団 済生会神奈川県病院

経営戦略課 課長 金城 悠貴 氏

[日 時]

２０２６年６月１０日（水） 午２時～４時

[受講方法]

■会場受講

紀尾井フォーラム

千代田区紀尾井町４-１ ニューオータニガーデンコート１Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

医療ＤＸは、本当に現場を楽にするのでしょうか。

第４次産業革命という大きな流れの中でＤＸが台頭し、２０２３年に厚労省から医療ＤＸグランドデザイン（医療ＤＸの推進に関する工程表）が発出されました。

しかし、この計画に従って医療ＤＸを進めていけば、医療機関の運用は自ずと合理化され、無駄な仕事は減り、医療の質を高めながら労働時間の削減が実現するのでしょうか。もちろんそうではありません。院内の運用合理化やセキュリティについては、各医療機関自らが知恵を絞り、主体的に取り組む必要があります。では、医療機関は何を考え、どのように取り組むべきか。

本講演では、医療ＤＸと病院ＤＸを区別し、現場で成果を出すための実践ポイントについて、事例を交えながら解説します。



１．医療ＤＸの全体像

２．医療ＤＸと病院ＤＸの区別

３．運用可視化の重要性

４．セキュリティとその費用対効果

５．クラウド化の是非

６．システム人材はどこにいるのか？

７．質疑応答／名刺交換

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

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