「医療ＤＸと病院ＤＸ」と題して、社会福祉法人恩賜財団 済生会神奈川県病院 経営戦略課 課長 金城 悠貴氏によるセミナーを2026年6月10日(水)に開催!!
────────────【SSKセミナー】─────────
現場で成果を出すための実践ポイントを解説
医療ＤＸと病院ＤＸ
- 院内の運用合理化とセキュリティ -
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[セミナー詳細]
https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26329
[講 師]
社会福祉法人恩賜財団 済生会神奈川県病院
経営戦略課 課長 金城 悠貴 氏
[日 時]
２０２６年６月１０日（水） 午２時～４時
[受講方法]
■会場受講
紀尾井フォーラム
千代田区紀尾井町４-１ ニューオータニガーデンコート１Ｆ
■ライブ配信 (Zoomウェビナー)
■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）
[重点講義内容]
医療ＤＸは、本当に現場を楽にするのでしょうか。
第４次産業革命という大きな流れの中でＤＸが台頭し、２０２３年に厚労省から医療ＤＸグランドデザイン（医療ＤＸの推進に関する工程表）が発出されました。
しかし、この計画に従って医療ＤＸを進めていけば、医療機関の運用は自ずと合理化され、無駄な仕事は減り、医療の質を高めながら労働時間の削減が実現するのでしょうか。もちろんそうではありません。院内の運用合理化やセキュリティについては、各医療機関自らが知恵を絞り、主体的に取り組む必要があります。では、医療機関は何を考え、どのように取り組むべきか。
本講演では、医療ＤＸと病院ＤＸを区別し、現場で成果を出すための実践ポイントについて、事例を交えながら解説します。
１．医療ＤＸの全体像
２．医療ＤＸと病院ＤＸの区別
３．運用可視化の重要性
４．セキュリティとその費用対効果
５．クラウド化の是非
６．システム人材はどこにいるのか？
７．質疑応答／名刺交換
【お問い合わせ先】
新社会システム総合研究所
東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ
Email: info@ssk21.co.jp
TEL: 03-5532-8850
FAX: 03-5532-8851
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【新社会システム総合研究所(SSK)について】
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