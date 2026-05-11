【ピザハットついに禁断領域へ】カレー、飲めます。超人気シリーズ「飲めるピザ」史上最濃！あの“カレー愛”が溶け込んだ新作が期間限定で爆誕！

日本ピザハット株式会社

日本ピザハット株式会社（代表取締役会長兼社長：深瀬 成利、本社：神奈川県横浜市、以下：ピザハット）が展開する世界最大級のピザチェーン「ピザハット」は2026年5月11日（月）～6月15日（月）の期間限定で、大人気「飲めるピザ」シリーズに新作「飲めるピザ チーズカレー」を発売いたします！

大好きすぎて飲める食べ物の代表格といえば、誰もが愛してやまない「カレー」です。その飲める食べ物の発祥ともいえるカレーが、このたびピザハットの大人気「飲めるピザ」シリーズについに登場！とろ～りチーズと濃厚カレーが織りなす、まさに「飲み干したくなるおいしさ」をピザでお楽しみいただけます！

「ピザポテBOX 飲めるピザ チーズカレー」なら、お持ち帰り700円から注文できるので、話題の味をお試しするのにぴったり！

さらに「Mサイズ 飲めるピザ チーズカレー」はお持ち帰り2枚目無料セット、配達でも2枚目半額セットの対象ピザ！「MY BOX 飲めるピザ チーズカレー」は、対象3種のMY BOXとセットのご注文で最大650円OFFという衝撃のおトクさです！

「飲める」も「おトク」も全部欲張っちゃいましょう！

※本リリース記載の価格はすべて税込です

※本商品はピザで、飲み物ではありません

※画像はイメージです

＜本リリースのポイント＞

１.【業界激震】ピザハットの「飲めるピザ」シリーズに「チーズカレー」が新登場！

２.【ひとりで満喫 or みんなでシェア】新商品「飲めるピザ チーズカレー」の詳細をご紹介！

３.【期間限定】対象3種のMY BOX商品との同時購入で最大650円OFFのキャンペーン開催！

１.【業界激震】ピザハットの「飲めるピザ」シリーズに「チーズカレー」が新登場！

やはり「大好きすぎて飲める」と表現される食べ物の代表格といえば、カレーですよね！老若男女問わず愛され続け、私たち日本人の心と胃袋を掴んで離さない国民食です。

そんな「飲める食べ物」の元祖ともいえるカレーが、ピザハットの大人気「飲めるピザシリーズ」にこの度ついに参戦！2026年5月11日（月）～6月15日（月）の36日間限定で、「飲めるピザ チーズカレー」が新登場いたします！

お一人様で思う存分楽しんでいただけるよう、「MY BOX 飲めるピザ チーズカレー」をお持ち帰り990円、配達1,300円でご提供！

また、その唯一無二の味をシェアしたい方のために、Mサイズのホールピザもお持ち帰り2,230円、配達3,190円でご用意しました。さらに「Mサイズ 飲めるピザ チーズカレー」は、お持ち帰り2枚目無料セット、配達2枚目半額セットの対象ピザ！ご家族やご友人とシェアすればするほどおトクになっちゃいます！

さらに、「MY BOX 飲めるピザ チーズカレー」とセットで対象3種のMY BOXがなんと最大650円OFFになるという、見逃せないキャンペーンも同時開催いたします！

「飲めるピザ」と「飲めるカレー」が出会った、まさに奇跡のコラボレーション。ピザ業界に再び激震を走らせる新商品を、ぜひこの機会にご堪能ください！

２.【ひとりで満喫 or みんなでシェア】新商品「飲めるピザ チーズカレー」の詳細をご紹介！

【MY BOX】「飲めるピザ」シリーズの「チーズカレー」がお一人様用になって登場！

■商品名：

MY BOX 飲めるピザ チーズカレー

■商品価格：

お持ち帰り：990円

配達：1,300円

※チーズの量が多いため、ピザからチーズがあふれている場合があります。

※ピザはみみにゴーダチーズをトッピングした専用ハンドトス生地・Pサイズ限定です。

※ハーフ＆ハーフやトッピングのプラス・マイナスはできません。

※MY BOXは、サイドメニュー（ハットフライポテト／チキンナゲット）の変更はできません。

※一部店舗はお持ち帰り専門店です。配達を行っていません。

※店舗により予告なく内容変更または終了する場合があります。

■キャンペーン期間：

2026年5月11日（月）～6月15日（月）

■販売店舗：

全国のピザハット店舗（一部を除く）

■詳しくはこちらから

→

https://www.pizzahut.jp/topic/drink/pizza?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Curry(https://www.pizzahut.jp/topic/drink/pizza?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Curry)

【ピザポテBOX】さらにお試し価格で食べられる！嬉しいおひとり様ピザセットも！

■商品名：

ピザポテBOX 飲めるピザ チーズカレー

■商品価格：

お持ち帰り：700円

配達：1,010円

※チーズの量が多いため、ピザからチーズがあふれている場合があります。

※ピザはみみにゴーダチーズをトッピングした専用ハンドトス生地・Pサイズ限定です。

※ハーフ＆ハーフやトッピングのプラス・マイナスはできません。

※ピザポテBOXは、サイドメニュー（ハットフライポテト）の変更はできません。

※一部店舗はお持ち帰り専門店です。配達を行っていません。

※店舗により予告なく内容変更または終了する場合があります。

※一部店舗では、土曜日・日曜日の販売を行っておりません。

■キャンペーン期間：

2026年5月11日（月）～6月15日（月）

■販売店舗：

全国のピザハット店舗（一部を除く）

■詳しくはこちらから

→

https://www.pizzahut.jp/topic/drink/pizza?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Curry(https://www.pizzahut.jp/topic/drink/pizza?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Curry)

【みんなでシェア！】飲める食べ物の王様、カレーを「飲めるピザ」でご堪能ください！

■商品名：

Mサイズ 飲めるピザ チーズカレー

■商品価格：

お持ち帰り：2,230円

配達：3,190円

※チーズの量が多いため、ピザからチーズがあふれている場合があります。

※ピザはみみにゴーダチーズをトッピングした専用ハンドトス生地・Mサイズ限定です。

※ハーフ＆ハーフやトッピングのプラス・マイナスはできません。

※一部店舗はお持ち帰り専門店です。配達を行っていません。

※店舗により予告なく内容変更または終了する場合があります。

■キャンペーン期間：

2026年5月11日（月）～6月15日（月）

■販売店舗：

全国のピザハット店舗（一部を除く）

■詳しくはこちらから

→

https://www.pizzahut.jp/topic/drink/pizza?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Curry(https://www.pizzahut.jp/topic/drink/pizza?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Curry)

■「Mサイズ 飲めるピザ チーズカレー」も注文できる！「お持ち帰り2枚目無料セット」「配達2枚目半額セット」の詳細はこちらから

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https://www.pizzahut.jp/topic/choice/tadatoku?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Curry(https://www.pizzahut.jp/topic/choice/tadatoku?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Curry)

３.【期間限定】対象3種のMY BOX商品との同時購入で最大650円OFFのキャンペーン開催！

■キャンペーン概要：

「MY BOX にこ得セット」

新発売「MY BOX 飲めるピザ チーズカレー」のご注文で・・・

・【お持ち帰り限定】2個目対象のMY BOXがお持ち帰り価格の50%OFFに！

・【配達限定】2個目対象のMY BOXが配達価格の50%OFFに！

■対象MY BOX（価格）：

【１個目】（定価）

・MY BOX 飲めるピザ チーズカレー（お持ち帰り：990円、配達：1,300円）

【２個目】（半額）

・MY BOX ピザハット・マルゲリータ（お持ち帰り：395円、配達：550円）

・MY BOX ほっくりポテマヨソーセージ（お持ち帰り：395円、配達：550円）

・MY BOX テリマヨチキン（お持ち帰り：495円、配達：650円）

※MY BOX にこ得セットは１個目・２個目共にMY BOX限定です。

※一部店舗はお持ち帰り専門店です。配達を行っていません。

※店舗により予告なく内容変更または終了する場合があります。

■キャンペーン対象期間：

2026年5月11日（月）～6月15日（月）

■対象店舗：

全国のピザハット店舗（一部を除く）

■詳しくはこちらから

→

https://www.pizzahut.jp/topic/drink/pizza?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Curry(https://www.pizzahut.jp/topic/drink/pizza?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Curry)

【企業情報】

＜ピザハットとは＞

ピザハットは1958年、アメリカ・カンザス州のウィチタでダンとフランクのカーニー兄弟が創業。2023年で65周年を迎え、これからもお客様に寄り添い歩みを進めます。現在は世界100以上の国と地域に20,000店舗を有する世界最大級のピザチェーンです。日本では1973年に第一号店がオープンして以来、現在は配達を中心に全国で600店舗以上（2026年5月時点）を展開中。

会社名：日本ピザハット株式会社

所在地：本社〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号 横浜アイマークプレイス

創業 ：1991年8月

代表者：深瀬 成利

店舗数：全国600店舗以上（2026年5月時点）

企業WEBサイト：

https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Curry(https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Curry)

公式X：https://x.com/Pizza_Hut_Japan

公式YouTube チャンネル：https://www.youtube.com/user/PizzaHutWeb/videos

LINE 公式アカウント：https://lin.ee/IVYJoAW

公式Instagram：https://www.instagram.com/pizza_hut_japan/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@pizza_hut_japan

＜ピザのちから＞

ピザを食べるシーンには、いつも誰かと誰かの笑顔がある。みんなが集まった特別な時間に、おいしさを分け合うことの幸せ。そうしたシーンを彩ることこそ「ピザのちから」であると信じています。ピザにまつわる様々なエピソードをご紹介しております。

WEBサイト：https://media.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Curry(https://media.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Curry)