【生成AI×建築】25歳以下限定・賞金総額150万円の次世代空間デザインコンペ「U25 AI×3D PERSPECTIVE AWARD 2026」

株式会社不動産総合研究所

不動産業界に特化したビジネスソリューションを開発・提供する株式会社不動産総合研究所（本社：東京都港区／代表取締役：永見日菜子）は、25歳以下を対象とした空間デザインコンペティション「U25 AI×3D PERSPECTIVE AWARD 2026」を開催します。

住友不動産をはじめとする企業の協賛のもと、完成したビジュアルだけでなくAIの活用プロセスまでを審査対象とする評価方式を採用。AI活用プロセスを審査基準に組み込んだ空間デザインコンペとして、国内初の取り組みです（※自社調べ）。

最優秀賞100万円を含む賞金総額150万円を設定し、加藤利基氏、對間昌宏氏、高木秀太氏、黒木正郎氏が審査を担当。参加費無料。応募締切は2026年6月13日、最終審査・表彰式は6月20日に新宿住友ビル47階にて開催します。詳細は公式サイトをご覧ください。https://fudosoken.co.jp/U25AI%C3%973DPERSPECTIVEAWARD/2026

■ 開催背景

生成AIの急速な進化により、空間提案の表現方法は大きく広がっています。これまで高度な専門スキルと時間を要してきた平面図・パース制作においても、AIの活用によって若い世代がアイデアをかたちにしやすい環境が整いつつあります。

一方で、若手クリエイターが実務に近い観点に触れながら作品を発表する機会は、依然として限られています。本コンペは、生成AIを活用した空間提案を実務の評価軸で問い直し、若手クリエイターの発想とプロセスを業界と接続する機会として企画されました。

審査およびフィードバックを通じて、若手クリエイターには実践的な学びとキャリアの接点を、企業・実務者側には新たな発想や人材との出会いをもたらすことを目指します。

■ コンテストの特徴- AIの活用プロセスまで評価完成したビジュアルだけでなく、どのようにAIを活用してアイデアを可視化したのか、制作過程における試行錯誤や表現の工夫も評価対象とします。- 賞金総額150万円・参加費無料最優秀賞100万円を含む賞金総額150万円を設定しています。参加費は無料で、学生・社会人を問わず、25歳以下であれば個人・グループどちらでも応募できます。- ファイナリストによる公開最終審査会を実施一次審査を通過したファイナリスト6組は、2026年6月20日（土）に新宿住友ビル47Fで開催される最終審査会に登壇します。審査は公開形式で行われ、審査員との質疑を含むプレゼンテーションを実施します。ファイナリストは審査員から直接講評を受けます。

■ テーマ

「オフィス」- 常識を超えた、働きたいを。

AIが仕事のあり方を変えつつある今、オフィスの価値と役割は問い直されています。リモートワークの普及だけでなく、AIによる業務の変容が加速する中で、「それでも人が集まる場所」の意味は何か。本コンペでは、従来のオフィス概念にとらわれない空間提案を募集します。

■ 審査員

株式会社SAMURAI ARCHITECTS CEO

慶應義塾大学大学院 特任助教

加藤 利基 氏

建築特化型画像生成AI「Rendery」やAIホームステージング「knock knock AI」など、建築・不動産業界向けのAIプロダクトを開発。三菱商事主催アクセラレータープログラム最終選考選出、Airbnb Partnersへの参画など、大企業との協業実績を持つ。

合同会社高木秀太事務所 代表

高木 秀太 氏

デジタルテクノロジーによる建築造形・シミュレーション・AI開発・コンサルティング・教育活動などを専門とする。主な実績に書籍「高木秀太事務所白書」(2023)、個展「建築家のための建築家 展」(2025)など。東京理科大学、工学院大学、長岡造形大学、北海道大学、多摩美術大学、法政大学 非常勤講師。

株式会社mign CEO

東京大学生産技術研究所 共同研究員

對間 昌宏 氏

建設・不動産業界向けに建築確認AIレビューやAIパース生成など生成AIプロダクトを開発。サムライインキュベートや東京大学・松尾豊教授らから資金調達を実施し、横須賀市・戸田建設との実証やジェトロ「Global Growth for AI」採択など官民連携の実績を持つ。

日本郵政建築株式会社 首席建築家

一般社団法人東京建築士会 副会長

黒木 正郎 氏

東京大学建築学科卒業後、日本設計を経て日本郵政の首席建築家として活動。日本橋三井本館の保存再生や南池袋再開発（としまエコミューゼ）など大規模プロジェクトを統括。現在は東京建築士会副会長を務め、都市開発と建築の両面で実務を主導。

■ 協賛企業

■ 主催者コメント

U25 AI×3D PERSPECTIVE AWARD 2026

運営事務局代表 村山 大

建築や空間デザインを志す若い世代が、在学中や社会人になりたての時期に、実務の基準で作品を問われる機会はほとんどありません。生成AIの登場で表現の入口が広がったこのタイミングで、アイデアとプロセスを実務の視点から問い直せる場をつくりたいと考え、このコンペを企画しました。

■ 開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/146414/table/6_1_8ec91ce3b74b37fdb2ef4b605d481ab9.jpg?v=202605111052 ]

■ 会社概要

会社名：株式会社不動産総合研究所

代表者：代表取締役 永見日菜子

所在地：東京都港区南青山2丁目2-8 DFビル

事業内容：不動産業界に特化したビジネスソリューションの開発・提供

会社HP：https://fudosoken.co.jp