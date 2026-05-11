瀬戸内と株式会社、クレジオ・パートナーズ株式会社と資本業務提携を締結

瀬戸内と株式会社

瀬戸内と株式会社（本社：岡山県岡山市、代表取締役：藤田 圭一郎・山田 邦明、以下「瀬戸内と」）は、クレジオ・パートナーズ株式会社（本社：広島県広島市、代表取締役：李 志翔、以下「クレジオ・パートナーズ」）と資本業務提携契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。本提携により、瀬戸内エリアの起業家に対し、資金の提供、コミュニティ・メディアを通じた発信／接点づくりに加えて、資本政策・M&Aを含むファイナンス支援を一体的に提供してまいります。

■資本業務提携の背景

瀬戸内と株式会社は、映像メディア「セトフラ」の運営やスタートアップへの出資を通じて、瀬戸内エリアの起業家コミュニティの形成と、シード・アーリー期の起業家への資金提供に取り組んでまいりました。スタートアップ・アトツギ・学生起業家・NPOなど多様な事業体とのネットワークを有し、コミュニティとメディアの力で起業家の認知拡大や仲間づくりを支援するとともに、ベンチャーキャピタルとして直接的な資金面のサポートも行っています。

一方で、出資先をはじめとする起業家が事業を次のステージへ成長させていく過程では、資本政策の設計やM&A・資本業務提携といった、より高度なファイナンス面の支援が求められる場面が増えてきました。昨今のスタートアップ・エコシステムにおいては、M&Aがイグジット手段としてだけでなく、IPOを見据えた事業基盤の強化や非連続な成長を実現するための戦略的手段としても重要性を増しています。こうした環境変化を踏まえ、起業家に対してM&A・資本政策の専門的な知見を提供できるパートナーとの連携が不可欠であると考えておりました。

クレジオ・パートナーズは、中四国を拠点にM&Aアドバイザリー事業を展開し、近年はスタートアップのM&A・資本政策支援にも注力しています。イグジットとしてのM&Aに加え、IPO戦略の一環としてのM&A活用や、成長フェーズに応じた資本政策の設計など、スタートアップ特有のファイナンスニーズに対応できる体制を有しています。

こうした背景から、クレジオ・パートナーズのM&A・資本政策の専門知見と、瀬戸内とが持つ起業家コミュニティ・メディア・投資活動の知見を掛け合わせることで、瀬戸内エリアの起業家に対して、資金提供から成長フェーズに応じたファイナンス支援まで、より一貫性のある実効的なサポートを提供できると考え、本提携に至りました。

■コメント李 志翔 / Chisang Leeクレジオ・パートナーズ株式会社代表取締役 CCO

瀬戸内地域に根ざした独立系ベンチャーキャピタルとして、若手起業家を支え、スタートアップエコシステムを創り、地域から新しい産業を生み出す。このことに真摯に取り組まれているお二人の姿勢に強く感銘を受けました。

瀬戸内エリアから志ある起業家が次々と羽ばたける環境を、共に創っていきたいと考えています。

藤田圭一郎 / Keiichiro Fujita

Setouchi Startups GP

クレジオ・パートナーズ様とは何年も前から交流があり、このタイミングでご一緒できることをとても嬉しく、感慨深く思っています。

市場環境に応じた柔軟な資本政策や出口戦略のサポートなど、投資家としての私たちにとって足りてない部分（！？）を補っていただける存在として、大変心強く感じています！ 瀬戸内とに強力な仲間が加わり、第二章スタートです！

山田 邦明 / Kuniaki Yamada

Setouchi Startups GP

「会社を身売りするんか！」

地域では今でもM&Aをそう称し、嘲る風潮があります。

でも適切な会社と、最適な形で事業を融合させていくことは、双方にとってハッピーであるだけでなく、資源の最適化という意味では地域、ひいては日本全体の利益にも繋がっていきます。

ぼくたちはスタートアップから関わりを持っていきましたが、今では周りに様々な企業体のみなさまがいてくださります。もっと色んな形がつくれるのになぁと思うこともしばしば。

そんな中、あらゆる起業家、経営者、アトツギに敬意を持ち誠実に対応する李さんらクレジオ・パートナーズさんと意気投合し、この度の座組みが生まれました。

IPOだけに閉じない、瀬戸内の可能性を最大化する取り組みがはじまります。瀬戸内と第二章です。

■今後の展望

両社は、瀬戸内エリアにおいて「起業家が成長の各フェーズで必要な支援にアクセスできる環境」の構築を目指します。起業・成長期にはコミュニティやメディアを通じた認知拡大と仲間づくりを、成長・拡大期には資本政策やM&Aを含むファイナンス支援を、それぞれの強みを活かしてシームレスに提供してまいります。

■ 会社概要

社 名：瀬戸内と株式会社

代表者：藤田圭一郎、山田邦明

住 所：岡山県岡山市北区平和町６－６

ＵＲＬ：https://setouchi.vc/

メール：info@setouchi.vc