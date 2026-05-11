【いばらきフラワーパーク×BEB5土浦】春バラと紫陽花が共演するコラボ企画『雫にきらめく、紫陽花の季節』6月1日より開催

茨城県フラワーパーク指定管理業務共同事業体

いばらきフラワーパーク（石岡市）は、2026年6月1日（月）～7月17日（金）の期間、茨城の紫陽花の魅力を発信するべく「BEB5土浦 by 星野リゾート」とのコラボレーション企画『雫にきらめく、紫陽花の季節』を開催します。 園内では、まだ美しく咲き誇る「春バラ」と瑞々しい「紫陽花」が織りなす絶景に加え、フローリスト監修の空間演出や旬のグルメなど、五感を呼び覚ます贅沢なリトリート体験をお届けします。

【紫陽花】見頃予想：6月上旬～下旬

【本コラボレーションのポイント】1.園内を彩る「紫陽花の贅沢空間」と五感で楽しむリラックスタイム

いばらきフラワーパークでは、初夏の訪れとともに園内が多彩な紫陽花の装飾へと一変します。紫陽花に包まれながら味わう旬のグルメや限定ドリンク、この時期ならではのアクティビティなど、ここでしか体験できない「色彩と味わい」が融合したひとときを提供します。

2.BEB5土浦のパブリックスペースを当園フローリストが監修

本コラボレーションを記念し、BEB5土浦のパブリックスペース「TAMARIBA（タマリバ）」の空間演出を、いばらきフラワーパークのフローリスト・間中奈津美が担当。宿泊ゲストが紫陽花の美しさに包まれてリラックスできる、特別な時間をお届けします。

[実施期間]6月1日(月)～7月14日(火)

3.広がるコラボレーションの輪

当園のローズファームマーケットにて『BEB5土浦』POPUPを開催。BEB5土浦のオリジナル商品を販売するほか、いばらきフラワーパーク公式SNS（X）でのコラボキャンペーンも実施。日帰りの観光客だけでなく、宿泊ゲスト、SNS利用者にも茨城の魅力を多角的に発信いたします。

◆紫陽花を楽しむ園内コンテンツ

■【1日2組限定】紫陽花の贅沢空間を満喫！「ローズファームリトリート～紫陽花～」彩りの紫陽花に装飾された贅沢空間

園内にある個室キャビンが美しい紫陽花で贅沢に装飾された特別な空間に。視界いっぱいに広がる色彩に包まれながら、上質な時間をお過ごしください。

[開催期間]紫陽花の開花状況によって開催～7/17 ※金・土のみ限定販売

[利用時間]150分制

1部 10:30～13:00 ／ 2部 14:00～16:30

[定員]1室最大6名様まで

[料金]1室 9,000円（税込）

※入園料は別途かかります。

紫陽花すくい

紫陽花をすくって、水を入れた袋にいれてお持ちかえりいただけます。（お一人様ひとつまで）

[開催日]紫陽花の開花状況による

[参加費]初回無料、2回目以降300円

紫陽花と初夏の草花の花かご摘み

紫陽花を摘んで持ち帰ろう！ 園内に咲く紫陽花を２輪と初夏の草花を摘み取って、その場でかごに飾ってお持ち帰りできる体験です。※ボトルの販売もございます。

[開催日]紫陽花の開花状況による

[参加費]カゴ2,500円(税込)/ボトル1,500円(税込)

◆紫陽花スイーツ＆ドリンク

蒼翠（そうすい）の紫陽花～猿島紅茶とアシェット・デセール～

園内を彩る紫陽花の美しさを、一房ずつ丁寧に絞り上げた精緻な造形で一皿に再現しました。

爽やかな酸味を湛えたフロマージュの軽やかな口当たりと、涼やかな初夏の風を思わせる柑橘の香りが、繊細に重なり合います。雨上がりの雫のように煌めくジュレを添え、梅雨時から初夏へと移ろう季節を五感で愉しむ、特別なひとときをお届けいたします。

※季節の最も良い素材を厳選して仕立てるため、内容は日ごとに最適な構成でご提供いたします。

また、数量限定での販売になります。

セット価格：2,200円（税込）

皿盛りデザート単品：1,800円（税込）

■紫陽花ドリンク

園内では紫陽花をコンセプトに彩り豊かなドリンクを販売いたします。色とりどりの視覚と味覚で紫陽花をご堪能ください。

花をゆっくり愛でて、お腹も、満たしてください。

・紫陽花ソーダ （紫／赤の全2種）

ハーブティーとフルーツペーストで作った紫陽花をイメージしたゼリーを入れたソーダ

・ブルーベリーサイダー

足立さんのブルーベリーを使ったサイダー

・ベリーミックススムージー

足立さんのブルーベリーとつくば苺家の苺を使ったスムージー

など販売予定。

紫陽花ソーダ ブルーベリーと紫陽花ソーダ いちご彩り豊かなドリンク■雨を纏う、彩り傘のレンタル＆販売

雨の日の情景を、一枚の絵画のように愉しんでいただきたい。 お貸し出しするのは、差す人の表情まで美しく見せる、選りすぐりの傘たち。雨音が心地よいリズムに変わるような、特別な時間をお届けします。 ローズファーム マーケットでは、同じデザインの傘を販売。雨の日の思い出を、ぜひご自宅までお持ち帰りください。

[開催日]6/1～

[料 金]無料

■『いばらきフラワーパーク×BEB5土浦』コラボ記念公式Xフォロー＆リポストキャンペーン

イメージ公式Xフォロー＆リポスト

いばらきフラワーパーク公式Xをフォロー＆コラボ記念リポストキャンペーン投稿をリポストした方にいばらきフラワーパーク入園チケット1枚+BEB5土浦オリジナル商品などのセットを1名様にプレゼント。

[開催期間]6/1(月)～30(火)

[賞品]いばらきフラワーパーク入園チケット+オリジナルフリーカップ＋オリジナルワッペンのセット1点とBEB5土浦の宿泊招待券1枚×1名様

雨粒に濡れて色彩を深める紫陽花の季節。 移ろいゆく繊細なグラデーションに包まれ、静かに心潤うひと時を、いばらきフラワーパークでお過ごしください。

『雫にきらめく、紫陽花の季節』開催概要

開催日時：2026年6月1日（月）～7月17日（金）

休 園 日 ：火曜日

開園時間：9時～17時（最終入園 16時30分）

入園料金：大人1,200円～1,500円、小人400円～500円（小中学生）、未就学児無料、

ペット200円

※開花状況により料金が変わります

公式サイト： https://www.flowerpark.or.jp/news-column/hydrangeaevent202606/

■BEB5土浦 by 星野リゾート

土浦駅直結で茨城県内の周遊観光の拠点にぴったりなホテル。2026年6月1日から7月14日の期間、いばらきフラワーパークとのコラボレーションで、梅雨の時期を晴れやかに過ごすイベント「紫陽花ブルーミング」を開催。雨を気にせず、24時間いつでも紫陽花に囲まれて過ごせます。レトロ可愛い「紫陽花クリームソーダ」や、友人と一緒に楽しめる「紫陽花のキャンドルすくい」など、朝から晩まで紫陽花尽くしの新しいお花見スタイルを提案します。

URL：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/beb5tsuchiura/

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■いばらきフラワーパーク 施設概要

所在地：茨城県石岡市下青柳２００番地

敷地面積：１２ha

指定管理者：茨城県フラワーパーク指定管理業務共同事業体（２０１９年７月～）

（株式会社パーク・コーポレーション、一般財団法人石岡市産業文化事業団）

ホームページ：https://www.flowerpark.or.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/ibarakiflowerpark/

公式Facebook：https://www.facebook.com/ibarakiflowerpark

公式X：https://x.com/ibarakiflower

■キャンプ＆リゾート 花やさと山 施設概要

所在地：茨城県石岡市下青柳２００番地

敷地面積：１８ha

指定管理者：一般財団法人石岡市産業文化事業団

ホームページ：https://www.hanayasatoyama.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/hana_yasato_yama/

■株式会社パーク・コーポレーション

花や緑に囲まれた心ゆたかなライフスタイルを提案。

フラワーショップ事業をはじめ、カフェ、空間デザイン、スクール、法人事業を展開。

フラワーショップ：青山フラワーマーケット

https://www.aoyamaflowermarket.com/category/SHOP/

花や緑をいかした公園・自然空間のプロデュースと運営事業：couEN(コウエン) https://cou-en.jp/