御殿場で話題の「生フルーツゼリー」が渋谷で買える！「生フルーツゼリー専門店フルフール御殿場」が渋谷スクランブルスクエアで6月4日(木)より1週間限定販売！毎朝富士山のふもと「御殿場」からゼリーを直送！
生フルーツゼリー
生フルーツゼリー専門店 フルフール御殿場(所在地：静岡県御殿場市、代表：栗原 貴夫、以下「当社」)は、2026年6月4日(木)から6月10日(水)の期間限定で渋谷駅直結・直上の大規模複合施設「渋谷スクランブルスクエア」に出店いたします。
生フルーツゼリー
厳選した旬の果物と富士山の麓「御殿場の水」を使用した生フルーツゼリーは、2006年の開業以来、累計販売数が300万個を突破し、幅広い層に支持されるヘルシースイーツです。
富士山の麓からゼリーを毎日渋谷に直送
■加工品には使われない贈答品クラスの果物を厳選、年間で約40種類のゼリーを販売
フルフール御殿場は、2006年に静岡県御殿場市に誕生した国内で初めての生フルーツゼリーの専門店です。ギフトクラスの高品質フルーツを市場や生産者から仕入れ、すべて手作業でおいしい部分だけを選別しカット。ゼリー部分には富士山の麓「御殿場の水」を使用し、保存料などの添加物は一切用いないなど、素材に徹底的にこだわっています。
手作業でカットします
2006年の開業からの累計販売数は300万個を超えています。生のフルーツをそのまま使用するため、販売商品は季節ごとに変わりますが、店舗では通常約15種類を販売。(※当日販売商品は毎日更新の「今日のゼリー(https://www.frufull.com/today-jelly.html)」を参照)
またフルーツゼリーにも使用し、そのまま飲んでも美味しい富士山麓「御殿場の水」を主役にした「御殿場の水ゼリー」もインパクトのある商品として人気を博しています。
御殿場の水ゼリー
今回は約15種類のゼリーを毎日販売する予定です。
生のフルーツをそのまま使用するので、季節によって販売する商品は変わります。
この出店のタイミングでしか出会えないゼリーもありますので、この機会にぜひ、渋谷でフルフール御殿場の生フルーツゼリーをお楽しみください。
販売予定商品一例を紹介します ※仕入れ状況により変更になる場合もございます。
一番人気のフルーツミックス
クラウンメロン
女性に人気のいちじく
完熟パインのぜりーは税込300円
お子様に大人気のいちごのゼリー
ブルーベリー
宮崎マンゴー
アメーラトマトのゼリーもあります
毎朝15種類以上のゼリーを用意します
当社が誇るこだわりの生フルーツゼリーをご堪能いただけるこの期間を、どうぞお見逃しなく。
■「渋谷スクランブルスクエア」期間限定販売 概要
御殿場の店舗と同じ約15種類のラインナップをそろえ、1週間の期間限定で販売いたします。
場所 ：渋谷スクランブルスクエア ショップ＆レストラン 1階
東急フードショーエッジ内 Event Stage1
期間 ：2026年6月4日(木)～10日(水)
時間 ：10時～21時（※）
(※)営業時間の変更や休館する場合がございますので、事前に公式HPをご確認ください。
公式HP： https://www.shibuya-scramble-square.com/shops_restaurants/
取扱い種類：合計15種類以上のフルーツゼリーと御殿場の水ゼリー
【定番商品】
フルーツミックス
ルビー(グレープフルーツの赤肉種)
オレンジ
完熟パイン
キウイ
クラウンメロン
アメーラトマト
【季節限定商品※】※仕入れ状況により販売する商品は変更になる可能性があります。
いちご
宮崎マンゴー
パッションフルーツ
いちじく
すいか
ブルーベリー
＜商品概要＞
名称 ：生フルーツゼリー
容量 ：各約220g
価格帯 ：300円(税込)～950円(税込)
賞味期限：購入日を含め3日間(要冷蔵)
■「フルフール御殿場」店舗概要
開店時のショーケース
開業して20年目も開店前は行列
店舗名 ：生フルーツゼリー専門店 フルフール御殿場
所在地 ：静岡県御殿場市東田中2-14-25
営業時間 ：[月・水～日・祝] 9:00～17:00 ※商品が無くなり次第閉店
定休日 ：火曜日(祝日は営業)
代表者 ：栗原 貴夫
設立 ：2006年9月
事業内容 ：生フルーツゼリーの製造・販売