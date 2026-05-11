御殿場で話題の「生フルーツゼリー」が渋谷で買える！「生フルーツゼリー専門店フルフール御殿場」が渋谷スクランブルスクエアで6月4日(木)より1週間限定販売！毎朝富士山のふもと「御殿場」からゼリーを直送！

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株式会社TGG

生フルーツゼリー

生フルーツゼリー専門店 フルフール御殿場(所在地：静岡県御殿場市、代表：栗原 貴夫、以下「当社」)は、2026年6月4日(木)から6月10日(水)の期間限定で渋谷駅直結・直上の大規模複合施設「渋谷スクランブルスクエア」に出店いたします。



生フルーツゼリー

厳選した旬の果物と富士山の麓「御殿場の水」を使用した生フルーツゼリーは、2006年の開業以来、累計販売数が300万個を突破し、幅広い層に支持されるヘルシースイーツです。



富士山の麓からゼリーを毎日渋谷に直送

■加工品には使われない贈答品クラスの果物を厳選、年間で約40種類のゼリーを販売


フルフール御殿場は、2006年に静岡県御殿場市に誕生した国内で初めての生フルーツゼリーの専門店です。ギフトクラスの高品質フルーツを市場や生産者から仕入れ、すべて手作業でおいしい部分だけを選別しカット。ゼリー部分には富士山の麓「御殿場の水」を使用し、保存料などの添加物は一切用いないなど、素材に徹底的にこだわっています。



手作業でカットします

2006年の開業からの累計販売数は300万個を超えています。生のフルーツをそのまま使用するため、販売商品は季節ごとに変わりますが、店舗では通常約15種類を販売。(※当日販売商品は毎日更新の「今日のゼリー(https://www.frufull.com/today-jelly.html)」を参照)


またフルーツゼリーにも使用し、そのまま飲んでも美味しい富士山麓「御殿場の水」を主役にした「御殿場の水ゼリー」もインパクトのある商品として人気を博しています。



御殿場の水ゼリー

今回は約15種類のゼリーを毎日販売する予定です。


生のフルーツをそのまま使用するので、季節によって販売する商品は変わります。


この出店のタイミングでしか出会えないゼリーもありますので、この機会にぜひ、渋谷でフルフール御殿場の生フルーツゼリーをお楽しみください。



販売予定商品一例を紹介します　※仕入れ状況により変更になる場合もございます。



一番人気のフルーツミックス


クラウンメロン


女性に人気のいちじく


完熟パインのぜりーは税込300円


お子様に大人気のいちごのゼリー


ブルーベリー


宮崎マンゴー


アメーラトマトのゼリーもあります


毎朝15種類以上のゼリーを用意します


当社が誇るこだわりの生フルーツゼリーをご堪能いただけるこの期間を、どうぞお見逃しなく。

■「渋谷スクランブルスクエア」期間限定販売　概要


御殿場の店舗と同じ約15種類のラインナップをそろえ、1週間の期間限定で販売いたします。


場所　　　：渋谷スクランブルスクエア ショップ＆レストラン 1階


　　　　　　東急フードショーエッジ内 Event Stage1


期間　　　：2026年6月4日(木)～10日(水)


時間　　　：10時～21時（※）


(※)営業時間の変更や休館する場合がございますので、事前に公式HPをご確認ください。


公式HP： https://www.shibuya-scramble-square.com/shops_restaurants/



取扱い種類：合計15種類以上のフルーツゼリーと御殿場の水ゼリー


【定番商品】　


フルーツミックス


ルビー(グレープフルーツの赤肉種)


オレンジ


完熟パイン


キウイ


クラウンメロン


アメーラトマト


【季節限定商品※】※仕入れ状況により販売する商品は変更になる可能性があります。


いちご


宮崎マンゴー


パッションフルーツ


いちじく


すいか


ブルーベリー


＜商品概要＞


名称　　：生フルーツゼリー


容量　　：各約220g


価格帯　：300円(税込)～950円(税込)


賞味期限：購入日を含め3日間(要冷蔵)





■「フルフール御殿場」店舗概要



開店時のショーケース

開業して20年目も開店前は行列

店舗名　　：生フルーツゼリー専門店　フルフール御殿場


所在地　　：静岡県御殿場市東田中2-14-25


営業時間　：[月・水～日・祝] 9:00～17:00 ※商品が無くなり次第閉店


定休日　　：火曜日(祝日は営業)


代表者　　：栗原 貴夫


設立　　　：2006年9月


事業内容　：生フルーツゼリーの製造・販売