御殿場で話題の「生フルーツゼリー」が渋谷で買える！「生フルーツゼリー専門店フルフール御殿場」が渋谷スクランブルスクエアで6月4日(木)より1週間限定販売！毎朝富士山のふもと「御殿場」からゼリーを直送！

株式会社TGG生フルーツゼリー

生フルーツゼリー専門店 フルフール御殿場(所在地：静岡県御殿場市、代表：栗原 貴夫、以下「当社」)は、2026年6月4日(木)から6月10日(水)の期間限定で渋谷駅直結・直上の大規模複合施設「渋谷スクランブルスクエア」に出店いたします。

生フルーツゼリー

厳選した旬の果物と富士山の麓「御殿場の水」を使用した生フルーツゼリーは、2006年の開業以来、累計販売数が300万個を突破し、幅広い層に支持されるヘルシースイーツです。

富士山の麓からゼリーを毎日渋谷に直送

■加工品には使われない贈答品クラスの果物を厳選、年間で約40種類のゼリーを販売

フルフール御殿場は、2006年に静岡県御殿場市に誕生した国内で初めての生フルーツゼリーの専門店です。ギフトクラスの高品質フルーツを市場や生産者から仕入れ、すべて手作業でおいしい部分だけを選別しカット。ゼリー部分には富士山の麓「御殿場の水」を使用し、保存料などの添加物は一切用いないなど、素材に徹底的にこだわっています。

手作業でカットします

2006年の開業からの累計販売数は300万個を超えています。生のフルーツをそのまま使用するため、販売商品は季節ごとに変わりますが、店舗では通常約15種類を販売。(※当日販売商品は毎日更新の「今日のゼリー(https://www.frufull.com/today-jelly.html)」を参照)

またフルーツゼリーにも使用し、そのまま飲んでも美味しい富士山麓「御殿場の水」を主役にした「御殿場の水ゼリー」もインパクトのある商品として人気を博しています。

御殿場の水ゼリー

今回は約15種類のゼリーを毎日販売する予定です。

生のフルーツをそのまま使用するので、季節によって販売する商品は変わります。

この出店のタイミングでしか出会えないゼリーもありますので、この機会にぜひ、渋谷でフルフール御殿場の生フルーツゼリーをお楽しみください。

販売予定商品一例を紹介します ※仕入れ状況により変更になる場合もございます。

一番人気のフルーツミックスクラウンメロン女性に人気のいちじく完熟パインのぜりーは税込300円お子様に大人気のいちごのゼリーブルーベリー宮崎マンゴーアメーラトマトのゼリーもあります毎朝15種類以上のゼリーを用意します当社が誇るこだわりの生フルーツゼリーをご堪能いただけるこの期間を、どうぞお見逃しなく。

■「渋谷スクランブルスクエア」期間限定販売 概要

御殿場の店舗と同じ約15種類のラインナップをそろえ、1週間の期間限定で販売いたします。

場所 ：渋谷スクランブルスクエア ショップ＆レストラン 1階

東急フードショーエッジ内 Event Stage1

期間 ：2026年6月4日(木)～10日(水)

時間 ：10時～21時（※）

(※)営業時間の変更や休館する場合がございますので、事前に公式HPをご確認ください。

公式HP： https://www.shibuya-scramble-square.com/shops_restaurants/

取扱い種類：合計15種類以上のフルーツゼリーと御殿場の水ゼリー

【定番商品】

フルーツミックス

ルビー(グレープフルーツの赤肉種)

オレンジ

完熟パイン

キウイ

クラウンメロン

アメーラトマト

【季節限定商品※】※仕入れ状況により販売する商品は変更になる可能性があります。

いちご

宮崎マンゴー

パッションフルーツ

いちじく

すいか

ブルーベリー

＜商品概要＞

名称 ：生フルーツゼリー

容量 ：各約220g

価格帯 ：300円(税込)～950円(税込)

賞味期限：購入日を含め3日間(要冷蔵)

■「フルフール御殿場」店舗概要

開店時のショーケース開業して20年目も開店前は行列

店舗名 ：生フルーツゼリー専門店 フルフール御殿場

所在地 ：静岡県御殿場市東田中2-14-25

営業時間 ：[月・水～日・祝] 9:00～17:00 ※商品が無くなり次第閉店

定休日 ：火曜日(祝日は営業)

代表者 ：栗原 貴夫

設立 ：2006年9月

事業内容 ：生フルーツゼリーの製造・販売