【業界最安水準】「ONEデジ(R)Document」がスマレジと連携開始～月額3,000円から、飲食・小売・サービス業の事務コストを削減～

リーテックス株式会社

リーテックス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：小倉 隆志）が提供する電子契約サービス「ONEデジ(R)Document」は、株式会社スマレジ（本社：大阪市中央区、代表取締役：宮崎 龍平)が運営するクラウドPOSレジ「スマレジ」とのシステム連携を開始いたしました。

◼︎連携の背景

飲食・小売・サービス業では、スタッフの入れ替わりに伴う雇用契約の締結が頻繁に発生します。

現場では今も「紙での契約」が主流ですが、印紙代・郵送費・印刷費・作業の手間を合わせると、書類1通あたり約880円ものコストがかかっています。

一方で、従来の電子契約サービスは、月額基本料1~3万円に加えて、「書類を1通送るごとに追加料金（100~200円）がかかる」仕組みが一般的です。

そのため、採用人数が多い店舗ほど、電子化してもかえって費用がかさんでしまうという課題がありました。

こうした「紙によるアナログなコスト」と「電子契約の導入コスト」いう二重の課題を解決するために、今回の連携に至りました。

◼︎連携の概要

スマレジをご利用中の方は、アプリマーケットから「ONEデジ(R)︎Document」をご導入いただくことができ、月額3,000円（初期費用・追加料金なし）という、業界最安水準の価格で使い放題となります。

従来の紙による契約と比較すると、1件あたりのコストを約94%削減することが可能です。

※印紙代、郵送費、印刷費、事務工数(時給換算)を含む自社調べ。※ONEデジ(R)Documentの月額費用3,000円を月間送付数で割った理論値。

◼︎スマレジからONEデジ(R)︎Documentを利用するメリット

１. 何件送っても月額3,000円（定額・使い放題）

他社の電子契約サービスで一般的な「書類を1通送るたびにかかる追加料金（100~200円）」は一切ありません。

アルバイトの方を多く採用する繁忙期や、多店舗展開で契約件数が多い場合でも、月額3,000円だけで制限なくご利用いただけます。

２. 【独自機能】「紙」での提出・管理にも対応

書類の最終ページに、署名履歴（いつ・誰が・承認/否認したか）を示すQRコードを自動で生成します。

そのまま印刷し「紙」として渡すことも可能なため、社内の電子化は推進しつつも、「契約書は紙でもらいたい」というスタッフや取引先への対応も可能となります。

◼︎会社概要

会社名 ：リーテックス株式会社

所在地 ：東京都新宿区愛住町22第3山田ビル5階

代表者 ：代表取締役社 小倉 隆志

設立 ：2019年1月

URL ：https://le-techs.com/

◼︎本件に関するお問い合わせ

リーテックス株式会社 担当

Mail：sales_support@le-techs.com