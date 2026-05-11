設備保全クラウド「ミロクルカルテ」、紙の点検と現場の音声をAIで“判断に活かせるデータ”へ――「ミロクルAIオフライン点検」正式リリース、「ミロクルAI音声入力（α版）」提供開始

株式会社ミロクリエ設備保全クラウド ミロクルカルテ の新オプション「ミロクルAIオフライン点検」正式リリース、「ミロクルAI音声入力（α版）」提供開始

株式会社ミロクリエ（所在地：高知県南国市、代表取締役：井戸隆雄）は、設備保全クラウドサービス「ミロクルカルテ」において、保全現場密着型AIオプション第3弾「ミロクルAIオフライン点検」を2026年5月11日に正式リリースし、あわせて第4弾「ミロクルAI音声入力（α版）」の提供を開始いたします。

AIや自動化の進展が加速するいま、製造業に求められているのは、「人を代替するためのAI」ではなく、「人の知見を活かし、人の判断を支えるAI」だと、当社は考えています。

設備保全の現場には、紙の点検記録、口頭で共有される異常の兆候、ベテランの判断の根拠など、日々の業務の中に多くの重要な知見が存在しています。しかし、それらは十分に記録・蓄積されないまま、組織の資産として活かしきれずに埋もれてしまうことも少なくありません。

今回の新オプションは、こうした現場の知見を、現場の負担を増やすことなく記録・蓄積し、次の判断に活かせる形へ整えていくためのものです。

第3弾「ミロクルAIオフライン点検」は、紙やPDFで行われてきた点検記録をデータ化し、第4弾「ミロクルAI音声入力（α版）」は、現場で音声入力した内容をもとに、AIが不足している項目や追加すべき情報をガイドしながら、後から活用できる精度の高い記録づくりを支援します。

ミロクルカルテは今後も、効率化そのものを目的とするのではなく、現場で働く人の力を引き出し、技術継承と保全力向上を支えるAI開発を進めてまいります。

●「ミロクルカルテ」が目指す設備保全の未来

設備保全クラウド「ミロクルカルテ」

ミロクルカルテではこれまで、現場に蓄積された知見を“仕組み”として残し、誰もが活用できる形へ変えていくことを目指し、保全現場密着型AIオプションの開発を進めてまいりました。

第1弾として現場の判断支援を行う「ミロクルAI保全ナビ」、第2弾として操作や活用の疑問をその場で解消する「ミロクルカルテ AIヘルプチャット」を提供し、現場でAIを自然に使える環境づくりを段階的に進めています。

今回正式リリースする第3弾「ミロクルAIオフライン点検」と、第4弾「ミロクルAI音声入力（α版）」は、その構想をさらに前進させるものです。

とりわけ今回当社が重視しているのは、AIオプションを単体の便利機能としてではなく、現場で生まれる情報を記録し、蓄積し、判断や改善につなげる仕組みとして展開していくことです。

「ミロクルAI音声入力（α版）」は、現場で音声入力した内容をもとに、AIがその場で不足している項目や追加すべき情報をガイドし、入力漏れや表記ゆれを補完することで、後から活用できる精度の高い保全記録の作成を支援します。

さらに、整った作業記録が蓄積されることで、「ミロクルAI保全ナビ」による過去の類似事例の参照や対応判断の支援にもつながり、現場での初動対応や判断の質向上を後押しします。

一方、「ミロクルAIオフライン点検」は、紙やPDFで行われてきた点検記録をデータ化し、通信が不安定な現場や端末の持ち込みが制限される環境でも、現場の運用を大きく変えることなく、点検情報を蓄積・活用できる仕組みを提供します。

ミロクルカルテは、保全現場における“記録”と“判断”の質を高めることで、現場の知見を次の判断や改善、そして次の世代へとつなぎ、人と技術が共に活きる設備保全の未来を支えてまいります。

各AIオプションの詳細については、以下のプレスリリース記事をご参照ください。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/100728/table/17_1_a0848523d209b0cdecc19399f1c2232d.jpg?v=202605110951 ]

●「ミロクルAIオフライン点検」正式リリースについて

「ミロクルAIオフライン点検」は、紙やPDFで実施した点検結果をAIで読み取り、ミロクルカルテの点検データとして取り込める保全現場密着型AIオプションです。

通信が不安定な現場や、防爆エリアなど端末の持ち込みが制限される環境でも、現場のやり方を大きく変えることなく、紙やPDFによる点検記録をデータとして蓄積・活用できることが特長です。さらに、AIによる取り込み結果は保存前に確認・修正できるため、現場の判断を前提とした安心感のある運用が可能です。

サービス詳細 :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000100728.html

ミロクルカルテ AIオフライン点検 オプション価格（税抜）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/100728/table/17_2_027310515defe48078629de247706767.jpg?v=202605110951 ]

※本サービスのご利用には「ミロクルカルテ」本体契約が必要です。契約期間およびID数は本体プランに準じます。

※上記の「取り込み回数」は、1IDあたりの回数制限です。

※点検データの取り込み対象は、ミロクルカルテから出力した指定フォーマットのPDFです。

◆「ミロクルカルテ」本体との月額セット価格例（税抜）：ライトプラン月額例

「ミロクルカルテ（5万円）」＋「ミロクルAIオフライン点検（1万円）」＝6万円／月

でご利用いただけます。

●「ミロクルAI音声入力（α版）」提供開始とお試しユーザー募集について

「ミロクルAI音声入力（α版）」は、現場で音声入力した内容をもとに、AIがその場で不足している項目や追加すべき情報をガイドし、入力漏れや表記ゆれを補完することで、後から活用できる精度の高い保全記録の作成を支援する保全現場密着型AIオプションです。

現場で入力する時間が取りにくい場面や、何をどこまで記録すべきか迷いやすい場面でも、記録の質を保ちながら、無理なく情報を蓄積できることが特長です。

サービス詳細 :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000100728.html

「ミロクルAI音声入力（α版）」のお試しユーザーを募集

今回の提供開始にあたり、ミロクルカルテをご契約中およびトライアルをご利用中のお客様を対象に、お試しユーザーを募集いたします。

実際の運用の中でご利用いただき、現場での使いやすさや業務との適合性についてご意見を伺いながら、正式展開に向けた機能改善につなげてまいります。

ご関心をお持ちいただけましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先 :https://miroclkarte.mirocl.net/contact/

●設備保全クラウド「ミロクルカルテ」について

設備保全クラウド「ミロクルカルテ」設備保全クラウド「ミロクルカルテ」は、日常点検・修理・部品交換から予備品管理・分析まで、保全業務全体をカバーするクラウドサービスです。

現場での設備保全、「記録が残らない」「ノウハウが属人化する」「判断がベテラン頼みになってしまう」──そんなお悩みに応えるのが、設備保全クラウドサービス「ミロクルカルテ」です。

スマホやタブレットで簡単に入力できる直感的な操作性により、日常点検や修理履歴、部品交換などの記録を“ためる・活かす”が自然に定着。履歴が自動で整理され、誰が見てもわかる状態にまとまります。

サービス詳細 :https://miroclkarte.mirocl.net/

●より詳しくご覧いただける各種資料（無料）をご用意しております

導入効果や活用メリット、さらに生成AIを活用した判断支援についてまとめた解説資料など、以下のサイトから無料でダウンロードいただけます。ぜひご活用ください。

無料の資料ダウンロードサイトは【こちら】 :https://sites.google.com/mirocrea.co.jp/download/miroclkarte会社概要[表3: https://prtimes.jp/data/corp/100728/table/17_3_3f4319c8c43c4b1bf85ad2aef0b10128.jpg?v=202605110951 ]