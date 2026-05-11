メタノールエンジン市場は2035年までに53億9,000万米ドル規模へ
MarketsandMarketsはメタノールエンジン市場を分析・予測した市場調査報告書「メタノールエンジン市場規模、シェア、動向、2035年までの世界予測 - Methanol Engines Market - Global Forecast to 2035」のプレスリリースにおいて、同市場が2026年に7億9,000万米ドル規模となり、予測期間中に年平均成長率（CAGR）24.0%で成長し、2035年には53億9,000万米ドルに達すると予測しています。
メタノールエンジン市場は海運業界における長期的な脱炭素化目標に対応する燃料柔軟性の高いエンジンソリューションを採用しながら、排出量を削減する必要性によって牽引されています。コンテナ船やタンカーなどの主要セグメントにおけるメタノール燃料船の受注数の増加も成長要因となっています。IMO（International Maritime Organization／国際海事機関）の排出目標や地域政策を含む規制圧力も導入を加速させています。さらにメタノール燃料供給インフラの改善とグリーンメタノールの入手可能性の向上により、この燃料は大規模展開においてより実現可能なものとなっています。デュアル燃料エンジン技術の進歩とレトロフィットソリューションの拡大も市場の普及拡大の要因として挙げられます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348787/images/bodyimage1】
MarketsandMarkets（マーケッツアンドマーケッツ）「メタノールエンジン市場 - 用途（主機関、補助機関、発電機）、出力（600kW以下、601～1,200kW、1,201～2,100kW、2,100kW超）、船種（コンテナ船、ケミカルタンカー、ばら積み貨物船、自動車運搬船）、建造形態、地域別 - 2035年までの世界予測 - Methanol Engines Market By Usage (Main Engine, Auxiliary Engine, Generator), Power (Up to 600, 601-1,200, 1,201-2,100, Above 2,100 kW), Ship Type (Container Ships, Chemical Tankers, Bulk Carriers, Car Carriers), Build, and Region - Global Forecast to 2035」はメタノールエンジンの世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
主な掲載内容
市場概観
● 市場力学
● アンメットニーズとホワイトスペース
● 連結市場と異業種間連携の機会
● ティア1、ティア2、ティア3プレイヤ別戦略的行動
業界動向
● エコシステム分析
● バリューチェーン分析
● 貿易分析
● ケーススタディ分析
● 主要会議とイベント 2026年
● 投資と資金調達シナリオ
● 顧客ビジネスに影響を与える動向／ディスラプション
● 運営データ
● 総保有コスト (Total cost of ownership)
● マクロ経済展望
● 数量データ
● 部品表
技術的発展、AI主導の影響、特許、イノベーション、今後の応用
● 重要技術
● 補完技術
● 技術ロードマップ
● 特許分析
● 今後の応用
● AI／生成AIの影響
サステナビリティと法規制環境
● 地域別法規制とコンプライアンス
● 持続可能性イニシアティブ
● 認証、ラベリング、エコ基準
顧客ランドスケープと購入者行動
● 意思決定プロセス
● 購入者のステークホルダーと購入評価基準
● 導入の障壁と内部課題
● 多様なエンドユース産業におけるアンメットニーズ
船舶タイプ別メタノールエンジン市場
● コンテナ船
● ばら積み貨物船
● ケミカルタンカー
● 自動車運搬船
● その他のオフショア船
メタノールエンジン市場は海運業界における長期的な脱炭素化目標に対応する燃料柔軟性の高いエンジンソリューションを採用しながら、排出量を削減する必要性によって牽引されています。コンテナ船やタンカーなどの主要セグメントにおけるメタノール燃料船の受注数の増加も成長要因となっています。IMO（International Maritime Organization／国際海事機関）の排出目標や地域政策を含む規制圧力も導入を加速させています。さらにメタノール燃料供給インフラの改善とグリーンメタノールの入手可能性の向上により、この燃料は大規模展開においてより実現可能なものとなっています。デュアル燃料エンジン技術の進歩とレトロフィットソリューションの拡大も市場の普及拡大の要因として挙げられます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348787/images/bodyimage1】
MarketsandMarkets（マーケッツアンドマーケッツ）「メタノールエンジン市場 - 用途（主機関、補助機関、発電機）、出力（600kW以下、601～1,200kW、1,201～2,100kW、2,100kW超）、船種（コンテナ船、ケミカルタンカー、ばら積み貨物船、自動車運搬船）、建造形態、地域別 - 2035年までの世界予測 - Methanol Engines Market By Usage (Main Engine, Auxiliary Engine, Generator), Power (Up to 600, 601-1,200, 1,201-2,100, Above 2,100 kW), Ship Type (Container Ships, Chemical Tankers, Bulk Carriers, Car Carriers), Build, and Region - Global Forecast to 2035」はメタノールエンジンの世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
主な掲載内容
市場概観
● 市場力学
● アンメットニーズとホワイトスペース
● 連結市場と異業種間連携の機会
● ティア1、ティア2、ティア3プレイヤ別戦略的行動
業界動向
● エコシステム分析
● バリューチェーン分析
● 貿易分析
● ケーススタディ分析
● 主要会議とイベント 2026年
● 投資と資金調達シナリオ
● 顧客ビジネスに影響を与える動向／ディスラプション
● 運営データ
● 総保有コスト (Total cost of ownership)
● マクロ経済展望
● 数量データ
● 部品表
技術的発展、AI主導の影響、特許、イノベーション、今後の応用
● 重要技術
● 補完技術
● 技術ロードマップ
● 特許分析
● 今後の応用
● AI／生成AIの影響
サステナビリティと法規制環境
● 地域別法規制とコンプライアンス
● 持続可能性イニシアティブ
● 認証、ラベリング、エコ基準
顧客ランドスケープと購入者行動
● 意思決定プロセス
● 購入者のステークホルダーと購入評価基準
● 導入の障壁と内部課題
● 多様なエンドユース産業におけるアンメットニーズ
船舶タイプ別メタノールエンジン市場
● コンテナ船
● ばら積み貨物船
● ケミカルタンカー
● 自動車運搬船
● その他のオフショア船