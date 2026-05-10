ラジオ番組『まんが王国 presents 世界はまんがで出来ている！』公開収録イベントが2026年６月11日（木）に開催決定！パーソナリティの狩野英孝＆倉持由香に加え、スペシャルゲストが出演！

株式会社ビーグリー

お得感No.１のコミック配信サービス『まんが王国』（https://comic.k-manga.jp/）を中核に、コンテンツプロデュースを行う株式会社ビーグリー(本社：東京都千代田区、代表取締役：吉田仁平、東証スタンダード：3981)は、TOKYO FMにて『まんが王国』が提供するラジオ番組『まんが王国 presents 世界はまんがで出来ている！』の公開収録イベントを2026年６月11日（木）に開催することが決定いたしましたので、お知らせいたします。

番組ホームページ：https://www.tfm.co.jp/mangaworld/

『まんが王国』は、ユーザーの皆様に支えられて20周年を迎えました。これを記念いたしまして、TOKYO FMにて放送中のラジオ番組『まんが王国 presents 世界はまんがで出来ている！』（毎週土曜日19:00-19:30）の公開収録イベントを開催いたします。パーソナリティを務める狩野英孝さんと倉持由香さん、さらにスペシャルゲストを迎え20周年をお祝いする企画をお届けいたします。当日は特別企画として、「私とまんが～この20年で一番ハマった漫画～」のコーナーや、狩野英孝さんが初の漫画原案を担当された「サツノロ～配信すると死ぬゲーム～」の配信開始を記念した制作の裏話やゲストのリアルな感想など、貴重なトーク企画を実施いたします。さらに、イベント後半には番組からの重大発表も予定しております。20周年の節目を祝う企画が満載の公開収録イベントに、ぜひ足をお運びください。

公開収録イベント 開催概要

・タイトル：『まんが王国 presents 世界はまんがで出来ている！』

・開催日 ：2026年６月11日（木）19：00-20：30終了予定

・会場 ：Shibuya Sakura Stage「404 Not Found」

〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町１-４ Shibuya Sakura Stage SHIBUYA SIDE 4F

・出演者 ：狩野英孝 倉持由香 他

・応募方法：https://www.tfm.co.jp/f/mangaworld/event2026

・応募期間：2026年５月９日（土）19：00-2026年５月24日（日）23：59：59まで

※当選の発表は、当選者の方への通知をもって代えさせていただきます。

当選結果に関するお問い合わせにはお答えできかねますので、あらかじめご了承ください。

プロフィール（敬称略）・狩野英孝

狩野英孝（カノ エイコウ）お笑い芸人。1982年2月22日生まれ、宮城県出身。日本映画学校(現・日本映画大学)を卒業後、「ラーメン・つけ麺・僕、イケメン」などのフレーズを駆使した一人コントの芸人としてデビュー。お笑い芸人以外にもテレビ朝日『ロンドンハーツ』にて、シンガーソングライター（50TA名義）やYouTuberとして幅広く活躍する傍ら、実家の神社で神職にも従事している。

・倉持由香

G-STAR.PRO所属。グラビアアイドル・タレント。“100cmヒップ”を武器に、バラエティ番組への出演や、様々な雑誌でグラビアを飾っている。TOKYO FM 『まんが王国 presents 世界はまんがで出来ている！』パーソナリティの他、女性eスポーツチーム「G-STAR Gaming」のプロデューサー等も務める。

・スペシャルゲスト

スペシャルゲストも出演予定。

イベント当日をお楽しみに！

番組概要

・タイトル：『まんが王国 presents 世界はまんがで出来ている！』

・放送日時： 毎週土曜日19:00-19:30

・放送局： TOKYO FM

・パーソナリティ： 狩野英孝 倉持由香

・番組ホームページ：https://www.tfm.co.jp/mangaworld/

・公式 X アカウント：https://x.com/sekaihamangade

・提供：まんが王国

作品概要

作品名：サツノロ～配信すると死ぬゲーム～

原案：狩野英孝 作画：桐生光 原作：架神恭介 キャラクター原案：倉持由香

配信開始日：2026年５月12日（火）

配信サイト：『まんが王国』 https://comic.k-manga.jp/

あらすじ：

【原案：狩野英孝 × キャラクター原案：倉持由香！ラジオ番組『世界はまんがで出来ている！』発のスペシャル企画！】お笑い芸人・狩野英孝が完全オリジナルで放つ、予測不能のサスペンスミステリー！キャラクター原案にはグラビアアイドルの倉持由香が参戦！親友の死体の隣で、呪われたゲームを実況せよーー。嘘に塗れた人気配信者が墜ちていく、衝撃のサスペンスミステリー！うだつの上がらない俳優だった若色涼太は、登録者数40万人を超える人気ゲーム配信チャンネル「UMBRELLA」で成功を収めていた。しかし、彼には絶対に知られてはならない秘密があった。実際のゲームプレイは、中学時代の友人である庵藤圭司が身代わりとして行っていたのだ。順調に思えた二人三脚の配信生活だったが、ある日、これまで文句ひとつ言わなかった庵藤が突如として「秘密をすべて暴露する」と言い出す。激しい口論の末に涼太が部屋を飛び出し、しばらくして戻ってくると……なんと庵藤はすでに息絶えていた。自分が親友を追い詰めてしまったのだとパニックに陥った若色は、マネージャーの古賀からの電話に「友達を殺した」と告白してしまう。しかし、古賀から返ってきたのは予想だにしない言葉だった。逃げ道を塞がれた若色は、親友の死体が転がる部屋で、いわくつきの「配信すると死ぬゲーム」の実況配信を始めることになり…… 。

※ 本リリース情報は発表後予告なしに内容が変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※ 本リリースに記載されている社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

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2006年のサービス開始以来、多くのお客様に支えられ、コミック単行本換算で累計25億冊ダウンロードを超えるまでに拡大を続けています。

◇コミック配信サービス『まんが王国』 https://comic.k-manga.jp/

◇『まんが王国』公式X（旧Twitter） https://x.com/manga_okoku

■会社概要

社名 ：株式会社ビーグリー

所在地 ：東京都千代田区永田町二丁目13番10号

プルデンシャルタワー4階

創立 ：2004年10月25日

資本金 ：19億1,085万円（2025年12月末時点）

代表者 ：代表取締役社長 吉田仁平

事業内容 ：コンテンツプロデュース

URL ：https://www.beaglee.com/

証券コード：3981（東証スタンダード市場）