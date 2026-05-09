【横須賀港・新門司港発】6月乗船限定！人気のステート個室利用！お得な特典付きの「東京九州フェリー ペアチケット」発売！

写真拡大 (全8枚)

株式会社ＳＨＫライン


木々の緑が色濃くなる６月に船旅を楽しみませんか。


当社ヴィーナストラベルでは、片道乗船代+特典のお得なペアチケットを発売いたしました。


人気船室ステートルーム（個室）に、夕食はオーセントホテル小樽 総料理長監修「東京九州フェリーオリジナルビーフシチューセット」をご用意しております。


この機会にワンランク上の船旅をお楽しみください。




♦東京九州フェリー

利用船舶は、2021年就航の東京九州フェリー「はまゆう」「それいゆ」


船内には、露天風呂やスクリーンルームでプラネタリウム鑑賞など船旅をゆったり満喫できます。



東京九州フェリー/イメージ

船室/ステート（2～4名定員個室）シャワー・トイレ付き



船室/イメージ

船内施設

船内では、レストラン・大浴場など、楽しい時間をお過ごしいただけます。


目の前に広がる大海原を眺めながら船旅をお楽しみください。





船内・レストラン/有料　（イメージ）


船内・大浴場/露天風呂（イメージ）

船内・プラネタリウム（イメージ）

【特典/夕食】東京九州フェリーオリジナルビーフシチューセット

オーセントホテル小樽 総料理長監修


じっくり煮込みとろけるような柔らかさの牛肉を、特製デミグラスソースで仕上げました。



イメージ

♦旅行商品について

商品名
　東京九州フェリーペアチケット【WEB予約限定】
設定日/ご旅行代金（大人/小人同額）税込価格


　2026年6月1日乗船～6月29日乗船まで
　おふたり様で 　　　　　　　　　　50,000円


　おふたり様+乗用車(5Ｍ未満)1台　74,000円


　※1名様追加の場合 +17,000円
旅行代金に含まれるもの
　東京九州フェリー片道2名様分乗船代（ステート）


　【乗用車付きの場合】乗用車(5M未満)1台航送代


　船内で利用できるマルチクーポン おふたり様で4,000円分　


　船内レストラン・夕食「東京九州フェリーオリジナルビーフシチューセット」付


　船内で使える「au Starlink フェリーWi-Fi (1,500円/24時間)」無料券付　
添乗員は同行しません。


バイクの追加はできません。
最少催行人員 2名様
お申込み期日　


　ヴィーナストラベルホームページより


　WEB予約でご出発日の７日前１７時まで。
　
同ホームページから「東京九州フェリー」にも移動し閲覧可能です。
ホームページアドレス　https://tqf.co.jp/