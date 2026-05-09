【横須賀港・新門司港発】6月乗船限定！人気のステート個室利用！お得な特典付きの「東京九州フェリー ペアチケット」発売！

株式会社ＳＨＫライン

木々の緑が色濃くなる６月に船旅を楽しみませんか。

当社ヴィーナストラベルでは、片道乗船代+特典のお得なペアチケットを発売いたしました。

人気船室ステートルーム（個室）に、夕食はオーセントホテル小樽 総料理長監修「東京九州フェリーオリジナルビーフシチューセット」をご用意しております。

この機会にワンランク上の船旅をお楽しみください。

♦東京九州フェリー

利用船舶は、2021年就航の東京九州フェリー「はまゆう」「それいゆ」

船内には、露天風呂やスクリーンルームでプラネタリウム鑑賞など船旅をゆったり満喫できます。

東京九州フェリー/イメージ

船室/ステート（2～4名定員個室）シャワー・トイレ付き

船室/イメージ船内施設

船内では、レストラン・大浴場など、楽しい時間をお過ごしいただけます。

目の前に広がる大海原を眺めながら船旅をお楽しみください。

船内・レストラン/有料 （イメージ）船内・大浴場/露天風呂（イメージ）船内・プラネタリウム（イメージ）【特典/夕食】東京九州フェリーオリジナルビーフシチューセット

オーセントホテル小樽 総料理長監修

じっくり煮込みとろけるような柔らかさの牛肉を、特製デミグラスソースで仕上げました。

♦旅行商品について

イメージ

商品名

東京九州フェリーペアチケット【WEB予約限定】

設定日/ご旅行代金（大人/小人同額）税込価格

2026年6月1日乗船～6月29日乗船まで

おふたり様で 50,000円

おふたり様+乗用車(5Ｍ未満)1台 74,000円

※1名様追加の場合 +17,000円

旅行代金に含まれるもの

東京九州フェリー片道2名様分乗船代（ステート）

【乗用車付きの場合】乗用車(5M未満)1台航送代

船内で利用できるマルチクーポン おふたり様で4,000円分

船内レストラン・夕食「東京九州フェリーオリジナルビーフシチューセット」付

船内で使える「au Starlink フェリーWi-Fi (1,500円/24時間)」無料券付

添乗員は同行しません。

バイクの追加はできません。

最少催行人員 2名様

お申込み期日

ヴィーナストラベルホームページより

WEB予約でご出発日の７日前１７時まで。



同ホームページから「東京九州フェリー」にも移動し閲覧可能です。

ホームページアドレス https://tqf.co.jp/