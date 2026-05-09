【横須賀港・新門司港発】6月乗船限定！人気のステート個室利用！お得な特典付きの「東京九州フェリー ペアチケット」発売！
木々の緑が色濃くなる６月に船旅を楽しみませんか。
当社ヴィーナストラベルでは、片道乗船代+特典のお得なペアチケットを発売いたしました。
人気船室ステートルーム（個室）に、夕食はオーセントホテル小樽 総料理長監修「東京九州フェリーオリジナルビーフシチューセット」をご用意しております。
この機会にワンランク上の船旅をお楽しみください。
♦東京九州フェリー
利用船舶は、2021年就航の東京九州フェリー「はまゆう」「それいゆ」
船内には、露天風呂やスクリーンルームでプラネタリウム鑑賞など船旅をゆったり満喫できます。
東京九州フェリー/イメージ
船室/ステート（2～4名定員個室）シャワー・トイレ付き
船室/イメージ
船内施設
船内では、レストラン・大浴場など、楽しい時間をお過ごしいただけます。
目の前に広がる大海原を眺めながら船旅をお楽しみください。
船内・レストラン/有料 （イメージ）
船内・大浴場/露天風呂（イメージ）
船内・プラネタリウム（イメージ）
【特典/夕食】東京九州フェリーオリジナルビーフシチューセット
オーセントホテル小樽 総料理長監修
じっくり煮込みとろけるような柔らかさの牛肉を、特製デミグラスソースで仕上げました。
イメージ
♦旅行商品について
商品名
東京九州フェリーペアチケット【WEB予約限定】
設定日/ご旅行代金（大人/小人同額）税込価格
2026年6月1日乗船～6月29日乗船まで
おふたり様で 50,000円
おふたり様+乗用車(5Ｍ未満)1台 74,000円
※1名様追加の場合 +17,000円
旅行代金に含まれるもの
東京九州フェリー片道2名様分乗船代（ステート）
【乗用車付きの場合】乗用車(5M未満)1台航送代
船内で利用できるマルチクーポン おふたり様で4,000円分
船内レストラン・夕食「東京九州フェリーオリジナルビーフシチューセット」付
船内で使える「au Starlink フェリーWi-Fi (1,500円/24時間)」無料券付
添乗員は同行しません。
バイクの追加はできません。
最少催行人員 2名様
お申込み期日
ヴィーナストラベルホームページより
WEB予約でご出発日の７日前１７時まで。
同ホームページから「東京九州フェリー」にも移動し閲覧可能です。
ホームページアドレス https://tqf.co.jp/