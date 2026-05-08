81ホールの巨大資産を「世界基準の観光拠点」へ。札幌カントリー倶楽部×イマジナ、“食”によるゴルフ場リブランディングを始動

株式会社イマジナ

組織開発・ブランディングを手がける株式会社イマジナ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：関野 吉記、以下イマジナ）は、北海道有数の規模を誇る札幌カントリー倶楽部（北海道札幌市）の価値向上プロジェクトにおいて、メディア・インフルエンサー向け試食会を実施いたしました。

本取り組みは、ゴルフ場を単なる「スポーツ施設」から、地域を代表する「ガストロノミー（食）の目的地」へと再定義するリブランディングの一環です。事後アンケートでは、参加者の6割以上が「ゴルフ場の食事イメージが覆された」と回答。驚きのスコアは5点満点中4.2を記録し、施設が持つ潜在的な「滞在価値」を可視化させる結果となりました。

■ 調査結果：場所の「意外性」が、唯一無二のブランド体験に変わる

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当日はインフルエンサー、札幌観光大使、メディア関係者、プロゴルファーなど総勢50名以上が来場。試食会を通じて、リブランディングコンセプト「Unite in Green」が目指す「自然×食×つながり」の価値を検証しました。

■ 「Unite in Green」── ゴルフ場を、世界が注目する「目的地」へ

【アンケートの主なトピックス】- 「常識の打破」：驚きの平均スコア4.2「ゴルフ場の食事は平凡」という固定観念を、圧倒的な「素材の凝縮感」と「場所の意外性」で打破。- 「SNSでの高い拡散性」参加者からは「オマール海老を“飲む”一杯」「人生で一番濃い海老ラーメン」といった、五感に訴えるキャッチコピーが自発的に発信され、SNS上での話題化に成功。- 「主役メニューの確立」神保町の名店監修「海老丸らーめん」が圧倒的1位（支持率43%）を獲得。「素材の品質」と「ゴルフ場でこれが出るのかという乖離」が、ブランドの記憶に残る強いフックとなりました。

札幌カントリー倶楽部は、3クラブ・計81ホールを有し、年間13万人以上が来場する北海道屈指の資産です。イマジナは現在、この広大な緑の資産を「地域と人が響き合う場所」へ変えるリブランディングを推進しています。

今回の試食会は、「体験 → 発信 → 改善」という循環型ブランディングの第一歩です。

単なるメニュー紹介に留まらず、参加者からのリアルなフィードバックを即座に現場へ共有。料理の質だけでなく、空間演出や接客ホスピタリティといった「体験の細部」を磨き上げることで、ゴルファー以外の層にとっても「訪れる理由（デスティネーション価値）」がある施設への進化を加速させます。

■ 試食会 提供メニュー（一部抜粋）

羊ヶ丘カントリークラブ：海老丸らーめん

神保町の行列店監修。オマール海老100％のビスクスープに中太たまごちぢれ麺を合わせた、「どんぶり丸ごと海老」を体感する一杯。

■ 日本の地域資産を「世界基準のデスティネーション」へ

- 真駒内カントリークラブ：白老牛めし重北海道ブランド「白老牛」のサーロインを使用。上品な脂の甘みを引き立てる繊細な味付けで、高い満足度を記録。- 滝のカントリークラブ：名物ジンギスカン生ラム、ロール肉、特製ラム肩肉を自家製ダレで提供。北海道の食文化を象徴する一皿として、道外参加者からも高い支持を獲得。

現在、日本の多くの地域資産は、本来のポテンシャルを活かしきれず、集客難や価値の低下に直面しています。特にゴルフ場は、広大な自然とインフラを備えながら、特定の層だけの利用に限定されているのが現状です。

イマジナが本プロジェクトで提示するのは、「体験価値の再設計による、地域資源の再定義」です。

今回証明された「驚き」は、単なる美食の提供ではありません。「期待を超える体験」を創出し、それを現場のスタッフ一人ひとりが誇りを持って届ける。この「人の力」と「資源の魅力」を掛け合わせた組織開発こそが、地域を再生する唯一の道だと確信しています。

私たちはこの札幌でのモデルを、日本全国の地域再興のスタンダードにすることを目指します。札幌カントリー倶楽部を、日本中、そして世界中から人が集まる「誇り高き観光の目的地」へと変革してまいります。

■ 株式会社イマジナについて

「人材に投資することが当たり前になる社会をつくる」をパーパスに掲げ、企業ブランディング・組織開発・人材育成支援を行っています。理念設計から現場運用までを一体で支援し、日本企業の価値を世界基準へと引き上げる伴走を続けています。

【本件に関するお問い合わせ先】

- 社名：株式会社イマジナ- 所在地：東京都千代田区麹町3-5-2 ビュレックス麹町- 代表者：代表取締役社長 関野 吉記- 公式サイト：https://www.imajina.com/

株式会社イマジナ

担当：青江 美波

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