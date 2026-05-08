屋外やデスクがカフェに変わる。湯沸かし・挽く・淹れるを一台に凝縮した「4-IN-1マイカフェセット」がMakuakeにて先行公開へ

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どこでも至福の一杯を。場所を選ばず本格ドリップを楽しめる"4in1 マイカフェセット"を2026年4月28日（火）より、アタラシイものや体験の応援購入サービスMakuakeにて先行して独占販売を開始いたしました。

火不要でお湯が作れる！

●販売期間：2026年4月28日(火)～2026年6月21日(日)まで

●商品ページ：https://www.makuake.com/project/4in1_my_cafe_set/

●最大44％OFFにて予約を受付します

【商品の特徴】

●車内やデスク、アウトドアでも淹れたてを

どこでも極上の本格コーヒーを楽しめる一式セット

●電動と手動の二刀流グラインダー

コニカル式で挽き目100段階。自分好みの挽き立てを

●火を使わずに湯沸かし

1回の充電で3杯分の熱湯を作れる充電式の加熱ベース。お茶やスープにも

●豆本来の味が楽しめる

ステンレス304製二重フィルター採用

●淹れたて熱々を長くキープ

ステンレス製マグカップ（マスターカップは真空二層構造）を採用

●POINT1 グラインダー、湯沸かし、ドリッパー、カップの一式セット

4in1 マイカフェセットは

グラインダー、湯沸かし＆加熱ベース（ヒーター）、ドリッパー、マグカップがスタッキング収納形式の採用でミニマムにワンセット。

どこでも淹れたて本格コーヒーどこでも淹れたて本格コーヒー

火元を確保する必要もなく、

いつでもどこでも挽きたて、淹れたてのコーヒーが楽しめます。

コンパクトにまとまる500mlペットボトル2本分サイズ専用キャリングケースに一式収納家庭用のコーヒーセットとしてもオススメ家庭用のコーヒーセットとしてもオススメ。

湯沸かし用カップでは

1回の充電で、最大3杯分のも湯を沸かせ、

準備も後片づけも短時間で済み、

何より収納場所に困りません。

わざわざキッチンまで行かなくても、

リビングや書斎でも贅沢なコーヒーブレイクを楽しめます。

●POINT2 こだわりの挽き目調整 100段階設定

電動・手動の二刀流グラインダー電動・手動の二刀流グラインダー

グラインダーは豆が均一に挽け、

摩擦熱の発生が少ないコニカル式を採用。

挽き目は粗挽きから極細挽きまで

100段階で設定でき、

電動と手動の二刀流で使い分けが

できる優れものです。

挽き具合コーヒー豆挽き具合調整のイメージ挽き目調整可能

当日の気分や豆の状態で

挽き目をカスタマイズでき、

挽きたてのコーヒーの醍醐味を

存分に味わえます。

※実用的には30～60段階目を推奨します。

●POINT3 どこでも熱々充電式湯沸かし 55～100℃まで6段階

アウトドアでのお湯の確保は大変。

4in1 マイカフェセットはUSB充電式の加熱ベースを搭載。

火を扱わないので、どこでも熱々のコーヒーが楽しめます。

6段階の温度設定が可能

デジタルディスプレイ表示付きで

6段階（55/65/75/85/95/100℃）の

温度設定が可能。

コーヒー以外に緑茶や紅茶、スープのお湯にも。

1回の充電で最大3杯分のお湯が沸かせる

加熱ベースは

1回の充電で最大3杯分ものお湯を沸かせます。※

バッテリ残量もデジタルで表示され、

あと何杯沸かせるかの目安になります。

※水温20℃かた95℃まで温めた場合。

環境や条件により多少異なります。

●POINT4 豆本来の味が楽しめるステンレス304製二重フィルター

USB-Cタイプによる充電を採用ステンレス製二重フィルター

ドリップで何度でも繰り返して使えるステンレス304製の二重フィルターを採用。

コーヒーオイルなど豆の成分を吸い取らず、豆本来の力強い味わいを堪能できます。

ダブルフィルターの採用で微粉末の流出を極力抑えました。

●POINT5 淹れたて熱々を長くキープ ステンレス製真空二層構造マグカップ

ステンレス製二重構造マグカップ

マスターカップは

ステンレス製真空二重構造を採用。

保温性も高く、附属のフタをすれば長時間熱々の状態をさらにキープ。

蓋をしたまま飲めるホール付きで、

持ち歩きでこぼす心配もありません。

【使い方イメージ】

１.セット～湯沸かし

カップを加熱ベースへ

２.グラインダーの調整

ノブで挽き具合を調整

３.豆の準備

４.電動グラインダー

５.手動グラインダー

ハンドルを付け替えて使用

６.ドリップ

フィルターをセット

【商品の仕様】

【附属品】

製品サイズ：320 x 290 x 90 mm （重量 1450g）

■湯沸かしベース × 1

■湯沸かし用カップ × 1

■木製ハンドカバー × 1

■蓋 × 2

■グラインダー × 1

■マスターカップ × 1

■シェアリングカップ × 1

■ハンドル × 1

■コニカル式ミル × 1

■フィルター × 1

■Type-Cケーブル × 1

■専用ケース × 1

標準小売価格：24,800円（税込み・予定価格）

●マクアケでの早期特典

超超早割、超早割、特別割など、Makuakeプロジェクトページ内にて最大44%引きの先行者割引特典をご用意してお待ちしております。

●Makuake プロジェクトページURL

https://www.makuake.com/project/4in1_my_cafe_set/

●Makuakeとは

株式会社マクアケが運営する、「生まれるべきものが生まれ 広がるべきものが広がり 残るべきものが残る世界の実現」をビジョンに掲げる、アタラシイものや体験の応援購入サービスです。全国100社以上の金融機関との連携により日本各地の事業者が活用しているほか、国内外の流通パートナーとも連携し、プロジェクト終了後も事業が広がるよう支援しています。

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当社は、点と点をつなぐように、人とモノ、そして新しい体験をつなげていくことで、お客様の日常生活に新たな価値を創造することを目指しています。

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