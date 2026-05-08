超特急・タカシのプロデュースブランド「Freecus」から、New Collectionをリリース。ファンの皆さまからいただいた声を反映したネイルポリッシュやブランドらしさを施したアクセサリーが登場

株式会社エスモードアート

超特急のボーカルメンバーとしてはもちろん、個人では「ネイルオブザイヤー2025」を受賞するなど多方面で活躍するタカシ。彼が“誰もが安心して幸せを受け取れるブランドを届けたい”という想いから立ち上げた「Freecus（フィカス）」は、ネイルサロン“Ellenail（エルネイル）”・“es NAIL（エスネイル）”とのコラボレーションなども実施し、注目を集めました。

そしてこの度、2026年7月の一般販売が決定。販売に先立ち5月8日（金）11時00分より先行販売を開始いたします。

プロデューサー・超特急・タカシ コメント

Freecusが2年目に突入しました！

たくさんの方に愛していただける

ブランドになっていることが嬉しいですし

新たなアイテムを待ってくれている方いることが本当に励みになります。

いつもありがとうございます。

2年目はもっといろんなチャレンジをしていこうということで今回ラインナップを作りました。

春夏はたくさんの方に身に着けてもらえるような色味やデザインに仕上げました。

日常に馴染むのはもちろん

ネイルポリッシュの仕上がりにも

特徴を持たせています。

また、Freecusを楽しんでくださっている

皆さんからの声を反映したいという想いから

いただいたご意見のネイルカラーを

ラインナップにいれてみました！

ネイルもアクセサリーも

今までと異なるような煌めきを

感じられるようにしました。

ぜひ、チェックしてもらえたら嬉しいです！

超特急・タカシ プロフィール

７号車 タカシ (TAKASHI) / BACK VOCAL / 末っ子担当 1996年9月23日生まれ 大阪出身。

話題沸騰中のメインダンサー&バックボーカルグループ、超特急のバックボーカル。

バラエティに富んだ超特急楽曲の世界観を、様々な声色で歌い上げ表現する。純粋な心の持ち主で、動物やお菓子作りが好きな一面も。メンバー唯一の関西出身で、独特なワードセンスと変顔センスの持ち主。

▽超特急・タカシ オフィシャルサイト／SNSアカウント

公式サイト：https://bullettrain.jp/profile/takashi/

Instagram：https://www.instagram.com/takashi_yade07/

X：https://x.com/takashi_m0923

春夏シーズンに彩りを添えるマグネットのような仕上がりが楽しめる「ネイルポリッシュ」

“幸福”を石言葉に持つムーンストーンが基調の「アクセサリー」

花々は開花を迎え、気持ちも新たに歩みを進めていくシーズンにFreecusから新たに3rd Collectionが誕生。

毎シーズン好評いただいているネイルポリッシュから最新カラーを6色展開します。春夏シーズンのコーディネートに馴染むようなカラーに、トレンドであるマグネット感ある仕上がりをお楽しみいただけます。今回のカラーは、これまでにリリースしてきたネイルポリッシュのラインナップを踏まえ、Freecusを愛用してくださる皆さまからいただいたお声を取り入れたカラーを揃えています。一緒にブランドを創っていくような世界観を楽しんでいきたいというタカシの想いが込められたカラーラインナップが完成いたしました。

またアクセサリーでは、ブランド名に由来し「幸福」をもたらす石としても知られるムーンストーンを採用。主張が強くないながらも、上品な存在感が目を惹く印象の天然石で、春夏のコーディネートにさりげなく輝きを添えてくれます。

春夏シーズンに彩りを添える、クルエルティーフリーのネイルポリッシュ

今回のネイルポリッシュは、優しい雰囲気を纏った柔らかい印象の花々と、Freecusを愛用してくださる皆さまからのお声を反映したカラーラインナップ。さらに先行期間限定カラーもご用意いたしました。春夏のコーディネートにも映える鮮やかなネイルファッションをお楽しみいただけます。

Magnolia （マグノリア）：陽だまりのような温かみを感じるパステルイエロー

ほんのりあたたかさを含んだ、やわらかなクリームイエロー。

明るさを少し抑えたまろやかなトーンが、春夏の装いにも溶け込むやさしい温もりを演出します。

指先に自然な明るさと柔らかい雰囲気を添え、大人のナチュラルな魅力を引き立ててくれるカラーです。

Peony （ピオニー）：果実のようにフレッシュで甘いサーモンピンク

やさしい温もりを感じる、あたたかなコーラルピンク。

明るさを少し落とした色味が、春夏にも馴染む落ち着きと、どこかほっとする柔らかさを演出します。指先に血色感を自然に添えながら、大人の余裕を感じさせる上品なカラーです。

Bluebell （ブルーベル）：ひと雫の光を閉じ込めたような、穏やかで清らかなペールブルー

澄んだ空気を思わせる、やわらかなブルー。

少しトーンを落とすことで、春夏にも寄り添う落ち着きと静かな温もりを感じる色合いに仕上げました。くすみを帯びた穏やかなブルーが指先を上品に整え、大人の余裕と透明感を引き立ててくれます。

Black Tulip（ブラックチューリップ）：月明かりに照らされて艶めく、エレガントなブラックパープル

夜の静けさを閉じ込めたような、深みのあるブラックパープル。

黒にほんのり紫を溶かした独特のトーンが、上質でミステリアスな雰囲気を演出します。春夏の装いとも相性が良く、指先に落ち着きと余裕を感じさせる大人の魅力を添えてくれます。

鈴蘭（スズラン）：朝露をまとった若葉のような、みずみずしく軽やかなライムグリーン

やさしさと落ち着きをあわせ持つライムグリーン。

明るさをひかえめにすることで、春夏の装いにも馴染む深みと温もりを感じるカラーに仕上げました。ほどよいくすみ感が指先を上品に彩り、大人の余裕とナチュラルな魅力を引き立ててくれます。

《Limited Item》銀貨草（ギンガソウ）：淡い月明かりを閉じ込めたような、澄んだメタリックシルバー

先行期間に数量限定で展開する繊細に輝く銀貨草のようなシルバー。やわらかな光を含んだ上品なトーンで、春夏の装いにも自然に溶け込む落ち着いた印象に仕上げました。控えめながらも奥行きのある輝きが、指先に大人の洗練をプラスしてくれます。

《商品概要》

・種類：6種類

・価格：3,300円（税込）

金属アレルギーにも対応したアクセサリー（一部アイテムが対象）

今回もより多くの方にお楽しみいただけるよう、一部アイテムにニッケルフリーのコーティングを施し、金属アレルギー対応を実現。

「幸福」をテーマに、さりげない上品さで繊細な輝きを放つ“ムーンストーン”を基調としたアクセサリーをラインナップしました。

1. MoonLight Bloom Necklace（ムーンライトブルームネックレス）

・Color：Gold／Silver

・Type：Luxe（Silver925）、Light（真鍮）

・Price：Luxe 19,800円（税込）、Light 12,100円（税込）

上品な輝きを放つ六角形のムーンストーンを

モチーフにセッティングしたネックレス。



シンプルなデザインながら、

フェイス部分に立体感を持たせることで、

胸元に自然な存在感を演出します。

アジャスターはスライドチェーンになっており、

気分に合わせて長さを自在に調整可能。

また留め具にかかるエンドパーツには、Freecusらしさを施した

ガーベラのモチーフをセッティングし、柔らかい印象に。

普段使いから特別なシーンまで幅広く活躍します。

2. Moonlight Glow Pierce／Earrings （ムーンライトグロウピアス／イヤリング）

・Color：Gold／Silver

・Type：Luxe（Silver925）、Light（真鍮）

・Price：Luxe 15,400円（税込）、Light 8,800円（税込）

上品な輝きを放つ六角形のムーンストーンが

存在感のあるピアス／イヤリング。

シンプルな印象がありながらも、

重厚感のある輝きが

顔周りをぱっと明るく魅せてくれます。

裏側にはFreecusのロゴも刻印。

日常使いにも、ビジネスシーンにも馴染むアイテムです。

販売スケジュール

先行期間：2026年5月8日（金）11:00～5月15日（金）23:59

一般発売日：2026年7月予定

《先行期間限定》豪華特典＆お得な限定セット

先行期間中にご購入いただいた全員に今回もオリジナルネイルシールをプレゼント。お得な豪華コンプリートセットも販売します。詳細は公式オンラインストアへ。この機会をお見逃しなく！

先行期間限定の特典

- ブランドオリジナル“ネイルシール”をプレゼント！先行期間内にご購入いただいた全員に、ブランドオリジナル“ネイルシール”をプレゼント- タカシの直筆サイン入り“チェキ”をプレゼント！先行期間内にご購入いただいた方の中から抽選で5名様に、タカシの直筆サイン入り“チェキ”をプレゼント- タカシ直筆プリントサイン入り“コレクションブック”をプレゼント！10,000円（税込）以上ご購入いただいた方に、キービジュアルと未公開カットを使用したタカシ直筆プリントメッセージ・サイン入り“コレクションブック”をプレゼント- 先行期間限定のお得なセット

≪アクセサリーコンプリートセット≫

アクセサリー全2種と、ブランドオリジナル“ヘアゴム”付きのお得なコンプリートセット

販売価格

・Luxe（Silver925）：\32,450（税込）

・Light（真鍮）：\19,250（税込）

≪ネイルコンプリートセット≫

ネイルポリッシュ全6色に加え、ブランドオリジナル“ポーチ”付きのお得なコンプリートセット

・Price：\18,700（税込）

≪ネイル＆アクセサリーコンプリートセット≫

ネイルポリッシュ全6色＆アクセサリー全2点の3rd Collectionアイテムが一挙にお楽しみいただけます。ブランドオリジナル“ポーチ”と“ネイルシール”も付いてくる豪華なセット。

・Luxe（Silver925）：\49,500（税込）

・Light（真鍮）：\37,400（税込）

Freecusについて

動物実験を行わないクルエルティフリーや、金属アレルギーに配慮したニッケルフリーなど、ジェンダーレスかつボーダーレスに楽しめるエシカルな取り組みを取り入れたアクセサリー＆ネイルブランドです。

誰もが安心して、より多くの方に幸せを運び、楽しんでもらいたいといった彼の愛と想いが詰まったブランド名「Freecus（フィカス）」は、“自由”を意味する“free”と植物“フィカス”を掛け合わせたもの。フィカスの花言葉は“永遠の幸福”。性別や使い方に制限のない、誰もが自由に楽しめるスタイルを提案します。

Produced by takashi

最新情報は、ブランド公式オフィシャルサイトやSNSで随時発信中です。

▽オフィシャルサイト／SNSアカウント

公式オフィシャルサイト：https://www.freecus.com/

Instagram ：https://www.instagram.com/freecus_official/

X ：https://x.com/freecus_jp

TikTok ：https://www.tiktok.com/@freecus_official

LINE ：https://lin.ee/Pvf8Q9r

会社概要

会社名 ：株式会社エスモードアート

所在地 ：〒150-0002 渋谷区渋谷2-1-12 VORT AOYAMAII 7F

会社HP ：https://smode.co.jp/