コストコオンラインで売上1位※1 になったarFUM 香りビーズ「マリンブリーズ」が全国のCOSTCO 37店舗にて順次販売開始

王子製薬株式会社

王子製薬株式会社（東京都渋谷区神宮前）は、香り特化型ランドリーブランド「arFUM（アフューム）」より、新製品「アフューム 香りビーズ マリンブリーズ」を、全国のCOSTCO 全37店舗にて順次販売開始いたしました。

今回発売となる「アフューム 香りビーズ マリンブリーズ」は、“深呼吸するたびに、マリンとムスクの記憶”をコンセプトにした、COSTCO限定（日本製、香料アップ）の香りビーズです。

瑞々しい透明感を感じさせるマリンノートと、包み込むようなやさしいムスクが重なり合い、爽やかさの中にどこか懐かしさを感じる香りに仕上げました。



さらに、他販路では売上1位※1 を獲得。コストコオンラインでも売上1位※2 となり、多くのお客様に選ばれている人気シリーズです。

日常の洗濯時間を、まるで海辺の風を感じるような、特別な香り体験へと導きます。

※1 他販路における王子製薬商品の売上実績内1位（王子製薬調べ）

※2 王子製薬調べ

■ “深呼吸するたびに、マリンとムスクの記憶” 香りの特長

トップノートは、アロマ・アクアノートに、洋ナシとメロンのみずみずしさを重ねた、透明感あふれる香り立ち。洗濯した瞬間から、海辺の風のような爽やかさが広がります。

ミドルノートは、マリンノートを中心に、ジャスミンとスズランがやさしく重なり、清潔感のあるやわらかなフローラルへ。爽やかさの中に、ほのかな華やかさを感じる香りです。

ベースノートは、アンバー、ムスク、シダーウッドが包み込むように広がり、どこか懐かしく、ぬくもりのある余韻を残します。

マリンの透明感とムスクのやさしさが絶妙に調和した、深みのある爽やかな香り。衣類を着るたびに、心地よい香りがふんわり続きます。

■ COSTCO限定で香りも機能もアップデート

「アフューム 香りビーズ マリンブリーズ」は、 COSTCO限定として、既存品比で香料成分を30％増量。より深みのある、爽やかでプレミアムな香り立ちを実現しました。 また、COSTCO限定で展開している国内生産の香りビーズであり、安心してご使用いただけます。

■ 「静電気防止」と「吸水性アップ」を両立

親水性成分を配合することで、「静電気防止」と「吸水性アップ」の2つの機能を両立。親水性成分が繊維を包み込むことで、適度なうるおいを保ち、静電気を逃がしやすくします。一方で、水をはじきやすい繊維にもなじみやすくなるため、タオルや衣類が水を吸いやすい状態をサポート。静電気を抑えながら、吸水性にも配慮した処方設計となっています。

■商品概要

商品名：アフューム 香りビーズ マリンブリーズ

内容量：1,830mL

販売場所：全国のCOSTCO 全37店舗 (2026年4月22日時点）

製造国：日本（三重県）

※取り扱い商品および在庫状況は店舗により異なる場合がございます。

※販売開始時期は店舗により異なる場合がございます。

■ COSTCO導入記念 1 Buy Get 1キャンペーンをXにて開催

COSTCO導入を記念し、Instagramにて 1 Buy Get 1 キャンペーンを実施いたします。

期間中、対象商品をご購入のうえ、購入レシートをアフュームの公式InstagramアカウントへDMにてお送りいただいた方を対象に、先着で同商品をもう1点プレゼントいたします。

キャンペーン概要

対象商品： アフューム 香りビーズ マリンブリーズ

実施内容：COSTCOにて対象商品をご購入いただいた方を対象に、購入レシートをアフューム公式InstagramアカウントへDMでお送りいただくと、先着100個限定で同商品をもう1点プレゼントいたします。

応募期間：実施期間はアフューム公式 Instagramで確認ください

詳細については、アフューム公式Instagramをご確認ください。

アフューム公式Instagram ： https://www.instagram.com/arfum_japan/

◼︎王子製薬株式会社について

「美しく在る。目に見えない香りで、心に触れる。」

香りは、かたちを持たない、唯一の贈り物。それは人の記憶に残り、感情をそっと揺らします。私たちは、"美しさとは、気づく前に感じるもの"という信念のもと、パッケージデザイン、商品のフォルム、そして香りの立ち方にまで、丁寧に美を込めています。

流行よりも、心に残るものを。

強さよりも、優しく続くものを。

香りで、美しく。

その人らしい時間ごと、美しく。

王子製薬は、香りを通して、人の暮らしと心に、

確かな「美しさの余韻」を届けていきます。

公式サイト：https://oujisekken.co.jp/

◼本件に関するお問い合わせ

王子製薬株式会社 PR部

東京都渋谷区神宮前4-3-15 東京セントラル表参道519

メール：ouji_pr@ouji.com

電話：03-6812-9278