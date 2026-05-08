【初開催】SSTR2026 5月23日にオープニングセレモニーを実施！

一般社団法人日本ライダーズフォーラム

SSTR運営委員会（本社：東京・渋谷区、代表：風間深志）は、2026年5月23日（土）13：00より、石川県宝達志水町から羽咋市にわたる千里浜なぎさドライブウェイの終点特設会場にて、「SSTR2026（サンライズ・サンセット・ツーリングラリー2026、以下 SSTR2026）」のオープニングセレモニーを開催いたします。

開催14回目で初の試み、地域共生と震災復興の象徴として

SSTRは、日の出とともに日本列島の東側の海岸を出発し、日没までに石川県・千里浜に集う世界唯一のツーリングラリーです。14回目となる本年、初めての試みとして実施されるこのセレモニーは、イベントの社会的意義を再確認し、地域との絆を深める重要な場となります。

石川県9市町村と連携、吹奏楽のファンファーレで数千台のライダーを歓迎

当日は、イベント期間中の安全を祈念し、地元神社による交通安全祈願を執り行います。また、本イベントに多大なるご協力をいただいている石川県内9市町村の来賓をお招きし、テープカットを実施します。

さらに、地元の子供たちの吹奏楽団による演奏や地域住民によるお出迎えを予定しており、全国から到着するライダーを賑やかに歓迎。ライダーと地域住民が一体となり、能登半島へのエールを送る象徴的な式典を目指します。

なお、式典進行中の会場内への車両入場は制限されますが、一般来場者および参加ライダーの見学は可能です。

取材のお申し込みについて

メディア関係者の皆様におかれましては、本式典の取材ならびに記事掲載についてぜひご検討いただけますようお願い申し上げます。ご取材いただける場合は、5月10日（日）23:59までに、以下の取材申請フォームよりお申し込みください。

取材申請について :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000048.000160440.html

イベント詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/160440/table/53_1_828e564b28a140ecc2dbd367eb39959c.jpg?v=202605080551 ]SSTR公式サイトはこちら :https://sstr.jp/

SSTR（サンライズ・サンセット・ツーリング・ラリー）とは

SSTR（サンライズ・サンセット・ツーリングラリー、以下SSTR）は、オートバイ冒険家の風間深志が発案した、日本最大級のツーリングラリーです。2013年に130台からスタートした本イベントは、単なる速さを競うレースではなく、「冒険」と「旅」をテーマにしたライダーの祭典として成長を遂げてきました。

最大の特徴は、日の出と共に日本列島の東側の海岸をスタートし、オリジナルGPSシステムを利用して設定された「立ち寄り地点」を巡ってポイントを獲得しつつ、その日の日没までに石川県千里浜なぎさドライブウェイのゴールを目指すという独自の形式にあります。参加日やスタート地点、ゴールまでのルートをライダー自身が決定し、テクニックや順位を競うのではなく、各々が掲げた目標に向かって走ります。こうした個々の挑戦を、地元の方々や行政・企業が熱く応援・協力する体制も、本大会の大きな魅力となっています。

2026年の開催期間は、2026年5月23日（土）～ 2026年5月31日（日）です。

本件に関するお問い合わせ先

SSTR運営委員会

住所：〒150-0012 東京都渋谷区広尾5-21-2 長谷部第2ビル９F

TEL：03-3447-8522

E-MAIL: office@kazamaoffice.co.jp

HP：https://sstr.jp/