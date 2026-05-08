MINIMAL WORKS×GEAR MISSIONコラボ2型が発売!

UNBY株式会社

UNBY株式会社（本社：兵庫県三田市、代表取締役社長：冨士松 大智）が日本総代理店を務めるテントやファニチャーなど革新的なモノづくりを得意とするブランド「MINIMAL WORKS(ミニマルワークス)」は、冬シーズンのキャンパーを支え続けてきたGEAR MISSIONと初のコラボレーション。「SHELTER G」と「KS-GE67」の2型をベースとしたコラボアイテムを発売いたします。

コラボレーションの背景

MINIMAL WORKSは、株式会社トヨトミのブランド「GEAR MISSION」が数年前から継続している「テント内での安全なストーブ使用に関する啓蒙活動」に共鳴し、その思想を「公式テント」として具現化するためのパートナーとして、今回のコラボレーションが実現しました。

ミリタリーベースに都会的な印象の「SHELTER G グレーカモフラージュ」

SHELTER G グレーカモフラージュ / 176,000円 税込

【サイズ】高さ×幅×奥行き:170×350×300(cm)

【収納サイズ】高さ×幅×奥行き:25×65×25(cm)

【質量】約6.9(kg) ※ペグを除く

【スキン素材】Nylon 40 Ripstop PU/SIL

【耐水性】2,000mm

【ルーフ】Poly 75D WR,TPU

【ポール】Duralumin

【構成】スキン×1/TPU フルルーフ×1/ポール×4/ペグ×8/ガイロープ×6/収納バッグ×1

【製造国】スキン/バッグ(中国)、ポール/ペグ(韓国)

ベースモデルには、MINIMAL WORKSの豊富なラインナップから「SHELTER G」を提供。これは、GEAR MISSIONが提案するソロやデュオといった少人数でのアウトドアスタイルにおいて、コンパクトでありながら快適な居住空間を確保できる点が最適であると判断されたためです。単体製品としてではなく、「ストーブとシェルターのセット」での使用シーンを強く意識しており、ストーブとの組み合わせによる快適性と実用性を最大限に引き出せるよう設計されています。

SHELTER G初のカモフラージュカラーが登場

「SHELTER G」には、これまでにないカモフラージュ柄を採用。ミリタリーテイストをコンセプトとするGEAR MISSIONとのコラボレーションによって実現した、特別仕様のカラーリングです。より都会的で洗練された印象と、ミリタリー要素を両立できるグレーのカモフラージュとなっています。

詳細を見る :https://www.unby.jp/c/item/outdoor-camp/MGSHSH02SGG73GO0GC

人気ストーブ「KS-GE67」は無機質で重厚感のあるグレーカラーを採用

KS-GE67 グレー / 44,000円 税込

【暖房目安】木造(戸建)17畳まで(28.0平方メートル )、コンクリート(集合)24畳まで(39.5平方メートル )

【出力】6.66kW

【乾電池別売】単2(4本使用)

【サイズ】(置台を含む)高さ×幅×奥行き:583×482×482(mm)

【質量】約11(kg)

【燃焼継続時間】約9.7時間

【タンク容量】6.3(L)

ベースとなる人気ストーブ「KS-GE67」は、無機質で重厚感のあるグレーカラーに。無骨な存在感を際立たせるため、GEAR MISSIONのカスタムパーツ(ブラックガード、ツマミ、給油キャップ)が随所に採用され、シェルター側が持つカモフラージュ柄のミリタリーニュアンスと組み合わさることで、統一された世界観を構築されるように設計されています。

詳細を見る :https://www.unby.jp/c/item/outdoor-camp/TYTM-KS-GE67H

販売概要

コラボ2型は、下記にて数量限定で予約販売となります。

【予約期間】

日程：5月11日～6月14日

予約先：UNBY GENERAL GOODS STORE三田店/箕面店/原宿店、UNBYオフィシャルサイト、トヨトミオンラインサイト、その他取り扱い店舗

商品お届け：9月以降順次発送

※UNBYとトヨトミ以外での予約販売はSHELTER Gのみとなり、KS-GE67の予約販売は行いません

【イベント・受注会】

実際に見て触れられる機会となります

UNBY GENERAL GOODS STOREでの予約販売

UNBY STORE MEETING：5月16日～5月17日

OUTDOOR PARK2026：5月30日～5月31日

株式会社トヨトミでの予約販売

FIELDSTYLE TOKYO：5月9日～5月10日

JIMNY SUNLIGHT：6月14日～6月21日

ご入場には入場券が必要です。詳細は各イベント公式サイトをご確認ください。

UNBYオフィシャルサイト :https://www.unby.jp/

MINIMAL WORKS(ミニマルワークス)

「シンプルで最適化されたギアでアウトドア活動をする。」をスローガンにモノづくりを行う韓国発のアウトドアブランド。最小限のギア、簡単な操作方法、コンパクトな設計、軽量性、それら全は、自然と一緒にするアウトドア活動でユーザーにもっと多くの時間を、 ゆったりとリラックスして楽しむためのサポートするためのものと考え、日々唯一無二のモノづくりを行なっています。

公式サイト：MINIMAL WORKS JAPAN(https://minimalworks.jp/)

公式Instagram：@minimal_works_jp(https://www.instagram.com/minimal_works_jp/)