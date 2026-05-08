日本財団・環境省キャンペーン主催「海ごみゼロウィーク2026」のキックオフイベント コスプレイヤーと共に盛り上げるごみ拾いイベントを池袋にて開催！「コスプレde海ごみゼロ大作戦2026」参加募集開始！

株式会社WCS

一般社団法人世界コスプレ文化普及協会（委員長：天野 知寿子）は、「コスプレde海ごみゼロ大作戦2026」を2026年5月30日（土）に池袋にて開催します。世界コスプレ文化普及協会は、日本財団の協力のもと、コスプレイヤーにとって撮影スポットでもある「海の未来」を守っていくため、SNS発信力の高いコスプレイヤーと共に海洋ごみ問題を広く周知し、海洋ごみ問題に対する取り組みの輪を広げていく活動を2019年より推進しています。

イベント当日は様々なコスプレイヤーさんが集い、池袋の街中で一斉にごみ拾いをして、街を綺麗にします！その後は、池袋の街で自由にコスプレ撮影ができます。是非、「海ごみゼロウィーク」のキックオフならではのイベント「コスプレde海ごみゼロ大作戦」にご参加ください！

申し込みは5月9日(土)9:00より下記URLより受付いたします。

URL：https://umigomi-cos-ikebukuro2026.peatix.com(https://umigomi-cos-ikebukuro2026.peatix.com)

＜5月30日(土) イベントスケジュール＞

2026年5月30日（土） 10:00～16:30（更衣室8:30オープン）

第１部：10:00～ 海ごみゼロウィークキックオフ開会式

第２部：11:00～ ごみ拾い

第３部：12:00～ コスプレ撮影&まち歩き

更衣室利用可能時間：8:30~17:00

＜海ごみゼロウィーク開会式＞

5月30日(土)～6月8日(月)まで全国で実施する「海ごみゼロウィーク」のキックオフとして、開会式を行います。開会宣言として「UMIGOMI-ZERO宣言」を掲げます。

「コスプレde海ごみゼロ大作戦2025秋」の様子（2025年5月31日）

＜池袋でごみ拾い＞

特にポイ捨てごみの多いエリアで参加者全員で一斉にごみ拾いを行います。ポップカルチャーファンに愛される街”池袋”で一緒に「コスプレde海ごみゼロ大作戦」を盛り上げましょう！

ごみ拾い後には、きれいになった池袋のまちでコスプレ撮影やまち歩きを楽しめます。

東池袋中央公園

＜イベントのテーマカラー「青」色のアイテムを付けてごみ拾いに参加しよう！＞

ワンポイントでもOK！参加者全員で一緒に、テーマカラーである「青」色のアイテムを付けてごみ拾いやコスプレ撮影をしましょう。当日は参加証として青色トートバッグや飲用水などもお配りし、ごみ拾い用の備品も全てお貸し出しするので、ぜひお気軽にご参加ください。

＜イベント概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/61165/table/90_1_65a85bee6ec2a02388a7537863ce2c8f.jpg?v=202605080251 ]

■海ごみゼロウィークについて

「海ごみゼロウィーク」とは、2019年から実施している海洋ごみ削減に向けた全国一斉清掃活動です。ごみ拾い活動を実施する団体にはオリジナルごみ袋を無料送付し、全国のごみ拾い活動を応援・促進しています。

※1団体につき計30人以上の参加が必要です（清掃回数の延べ人数が30人以上でも可）。

2026年度は、5月30日(土)「ごみゼロの日」、6月5日(金)「環境の日」、6月8日(月)「世界海洋デー」の３つの記念日を含む2026年5月30日(土)～6月8日(月)を『海ごみゼロウィーク』に設定して活動を行います。

特設サイト：https://uminohi.jp/umigomi/zeroweek/(https://uminohi.jp/umigomi/zeroweek/)

■コスプレイヤーとの取り組みについて

漫画やアニメ、ゲーム等に登場するキャラクターになりきるコスプレイヤーの中には、自身の撮影で使用するロケーションが汚れないよう、日頃から率先してごみ拾いを行っている方も多くいます。世界コスプレ文化普及協会では、環境意識とSNS発信力が高いコスプレイヤーとともに、海洋ごみ削減の活動を実施しています。

※補足：「コスプレ」と「仮装」について

ハロウィン等のイベント時にキャラクター衣装を身に付けたりメイクをして楽しむ行為は「仮装」と位置づけ、「コスプレ」とは区別しています。コスプレのイベントでは、（渋谷のハロウィン等で毎年話題になっているような）騒音や迷惑行為が発生したり、イベント終了後に大量のごみが散乱していたりすることはほとんどありません。

■スポンサー募集

本キックオフイベントでは、共にイベントを盛り上げていただけるスポンサー企業様を募集しております。

ステージのご活用や冠ステージの実施、ブース出展、サンプリングなど、施策内容に応じた各種プランをご用意しております。

ご関心をお持ちいただけましたら、下記メールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：umigomi@wcs.co.jp

＜団体概要＞

一般社団法人 世界コスプレ文化普及協会

コスプレ文化が広がっていく中で、作品や作者への敬意・知的財産権に対する正しい理解を始めとする「コスプレに対する正しい付き合い方」を訴求する必要があると感じて設立。現在、世界規模でコスプレに関するイベント・商業施設と連携を図り活動しています。

https://umigomi-cosplay.com/(https://umigomi-cosplay.com/)

■日本財団について

痛みも、希望も、未来も、共に。

日本財団は1962年、日本最大規模の財団として創立以来、

人種・国境を越えて、子ども・障害者・災害・海洋・人道支援など、

幅広い分野の活動をボートレースの売上金からの交付金を財源として推進しています。

https://www.nippon-foundation.or.jp/(https://www.nippon-foundation.or.jp/)

◆発表データのダウンロードについて

下記のGoogleドライブよりデータをダウンロードのうえ記事掲載にご活用ください。

https://drive.google.com/drive/folders/1rkCdFhgzlOQK-6B9pBqW-LknzoiPCq1X(https://drive.google.com/drive/folders/1rkCdFhgzlOQK-6B9pBqW-LknzoiPCq1X)