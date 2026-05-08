SNS活用のファンズ不動産、累計取扱件数500件を突破！～創業から約2年8ヶ月、「SNSで家を買う」がライフスタイルの新常識へ～

ファンズ不動産株式会社

「SNS不動産(R)」*というこれまでにない新しい家探しサービスを提供するファンズ不動産株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：藤田 雄一郎、以下 当社）は、2023年9月の設立以来、不動産売買の仲介取扱件数（契約ベース）が2026年5月3日時点で累計500件を突破したことをお知らせいたします。

*「SNS不動産(R)」はファンズ株式会社の登録商標です。

■ 成長の背景：300億円突破から加速、500組の「理想の住まい」をプロデュース

当社は、2026年4月初旬に累計取扱高300億円突破を発表いたしましたが、その後も順調に成約を積み重ね、この度累計取扱件数500件という大きな節目を迎えました。

創業当初は「SNSで不動産を購入する」という行動は先進的な一部の層に限られていましたが、現在は20代～40代のファミリー層を中心に、「信頼できるキュレーターから、価値観に合う物件を提案してもらう」という購買体験が、不動産選びのスタンダードとして確立されつつあります。

■ ファンズ不動産が選ばれる理由

1. 「検索」から「提案」へ：SNSならではの新しい出会い

膨大な情報から自力で探す従来のスタイルとは異なり、ライフスタイルに共感できるキュレーターを通じて、潜在的なニーズに合致した物件に出会える「体験」が、多くのユーザーの支持を集めています。

2. 500件の成約実績に裏打ちされた「信頼の連鎖」

専任担当者による細やかなサポートが高い満足度を生み、成約されたお客さまから次のお客さまをご紹介いただく「信頼の連鎖」が広がっています。この強固なリレーションこそが、短期間での500件突破を支える原動力となりました。

3. 購入後も「暮らし」をアップデートし続けるコミュニティ

物件の引き渡しで終わるのではなく、SNSを通じて購入後もインテリアや暮らしの知恵を共有し合うファンコミュニティが形成されています。住まいを通じて人生を豊かにし続けるプラットフォームとしての価値を確立しています。

■ 今後の展望

累計500件の成約は、私たちが500組のお客様の人生の決断に立ち会わせていただいた証です。今後は、リノベーションやインテリア領域とのシームレスな融合を加速させ、物件探しから自分らしい空間づくりまで一気通貫でプロデュースする、次世代のライフスタイルプラットフォームへと進化してまいります。



これに伴い、事業成長をさらに加速させるため、従来の不動産仲介の枠組みを超えて挑戦したい営業、営業事務、カスタマーサポート担当の採用を強化しています。

■代表取締役CEO 藤田雄一郎のコメント

前回の取扱高300億円突破の際にも触れましたが、そこからわずか1ヶ月で500件という大台に乗せられたことは、弊社のビジネスモデルが市場に強く支持されていることの何よりの証明だと感じています。



500件という数字は、単なる成約数ではなく、500通りの「新しい暮らしの始まり」です。中には、SNSでの出会いがなければ家を買うことを検討していなかったお客様も多くいらっしゃいます。私たちはこれからも、テクノロジーと感性を掛け合わせ、お客様の「一番の相談相手」として、不動産業界に新しい風を吹き込み続けてまいります。

■メンバー紹介や、お客様の声を更新しました！

ぜひ公式サイトからご覧ください。

https://realestate.funds.jp/

公式アカウント：ファンズ不動産「@funds_fudosan」

※下記URLより友だち登録が可能です

https://liff.line.me/2000830548-y7aelJ1n/landing?follow=%40744yvzrj&lp=xVhVZR&liff_id=2000830548-y7aelJ1n(https://liff.line.me/2000830548-y7aelJ1n/landing?follow=%40744yvzrj&lp=xVhVZR&liff_id=2000830548-y7aelJ1n)

▶︎ファンズ不動産では一緒に働く仲間を募集しています！

https://notion.funds.jp/e9f281e09403415f9e8e1461bd530cf4





