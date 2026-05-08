ホテル屋上からの絶景を24時間ライブ配信開始！宗谷湾を行き交う船、水平線から昇る朝日、煌めく夜景…タイミングが合えばサハリンが見える日も |サフィールホテル稚内

明海グループ株式会社

北海道稚内市のサフィールホテル稚内(株式会社稚内観光開発)では、2026年4月27日より、ホテル公式YouTubeチャンネルにて屋上カメラ映像のライブ配信を開始致しました。美しいオーシャンビューや感動的な日の出、宗谷湾を行き交う船、夜景、さらに天気が良い日はサハリンの島影が見えることも。周辺で一番高い建物（地上12階建て）の屋上から、稚内の風景をリアルタイムでお楽しみ頂けます。

ライブ配信の主な特徴

オーシャンビュー

当ホテル屋上に設置した定点カメラが、宗谷湾の絶景をリアルタイムで映し出します。時間帯によって色を変える眺望が24時間いつでもお楽しみ頂けます。

サンライズビュー

昇る朝日が水平線をオレンジゴールドに染め上げる瞬間も、ライブ映像でリアルタイムにご覧いただけます。現地に足を運ぶことなく、日本全国・世界中からこの感動的な景観をお届けします。

サハリンの島影

天気が良い日、カメラの角度によっては海の向こうにサハリン（樺太）の島影が見えることも。

離島便フェリーの離接岸

時間帯によって、ホテルすぐそばのフェリーターミナルに離島便のフェリーがゆっくりとドリフトしながら接岸する様子や、遠くを行き交う船を眺めることができます。

※カメラは水平に360度回転する仕様のため、季節や時間帯により映す方角や上下角度が変わる場合がございます。

ライブ配信情報

- 配信プラットフォーム：YouTube- チャンネル名：サフィールホテル稚内【公式】(https://www.youtube.com/@surfeelwakkanai)- 配信時間：24時間ライブ配信 (※状況により停止をする可能性がございます)- 公式チャンネルではその他動画（横動画・ショート動画）も公開中

サフィールホテル稚内とは

北海道稚内市のランドマークとして長年親しまれるシティホテル。ラグジュアリーなロビーや美しい夜景をパノラマで楽しめるバーラウンジの他、和・洋・鉄板焼きの3つのレストランを擁し、海向きの客室からはを宗谷湾を一望。JR稚内駅から徒歩3分、稚内空港からの連絡バスがホテルエントランスに停車するなどの好立地も人気の秘密です。

【住所】〒097-0023 北海道稚内市開運1丁目2番2号

【HP】https://www.surfeel-wakkanai.com/

【TEL】0162-23-8111（ホテル代表）

【ご宿泊のお問合せ（受付時間9時～18時）】0570-053-510（予約センター）