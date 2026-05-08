株式会社オレンジページ（本社：東京都港区、代表取締役社長：立石貴己）と株式会社ポケモン（本社：東京都港区、代表取締役社長：石原恒和）は、「ポケモン」誕生30周年を記念し、「たべる」をテーマに「ポケモンローカルActs」と『オレンジページ』のコラボ企画をスタートいたします。

〈コラボ企画①〉特別付録「ポケモンローカルActsエコバッグ」つき『オレンジページ』増刊号発売！

「ポケモンローカルActsエコバッグ」が、雑誌『オレンジページ』2026年6月2日号増刊、2026年6月3日号増刊（ともに2026年5月15日発売）の特別付録で登場。12道県の「推しポケモン」たちがプリントされた、オリジナルデザインのエコバッグです。デザインは〈type A〉と〈type B〉の2種類。 〈type A〉は全国の書店や一部のオンライン書店、ポケモンセンター（ポケモンセンターサテライト・ポケモンストアを除く）にて、〈type B〉はセブンネットショッピング、セブン-イレブン、ポケモンセンター（ポケモンセンターサテライト・ポケモンストアを除く）にて発売！ さらに、2026年5月29日～6月1日に港区・江東区・品川区を中心に開催される大型リアルイベント「Pokémon GO Fest 2026：東京」にあわせてやってくる「ポケモンローカルActs物産展 出張所」の会場でも、特別付録つき『オレンジページ』を2タイプともに販売いたします。

付録の詳細：https://www.orangepage.net/news/opnetnews/227018 「Pokémon GO Fest 2026：東京」公式サイト：https://pokemongo.com/ja/gofest/tokyo

〈コラボ企画②〉連載企画！「推しポケモン」と一緒に日本各地の食をご紹介

『オレンジページ』2026年6月2日号（5月15日発売）、7月17日号（7月2日発売）、8月2日号（7月17日発売）の3号にて、「推しポケモン」と一緒に各地のおいしさをご紹介する記事を連載。「ポケモンローカルActs」コラボ商品を使ったレシピを通じて、日本各地のおいしい魅力を発信いたします。

〈コラボ企画③〉オレンジページプロデュース「ポケモンローカルActs 味めぐり弁当」販売決定！

各地域の自慢の味をつめ込んだ、オレンジページプロデュース「ポケモンローカルActs 味めぐり弁当」が完成！「ポケモンローカルActs物産展 出張所」での販売が決定いたしました。 コラボ弁当は、「北海道・岩手・宮城・福島」、「福井・三重・鳥取」、「香川・高知・長崎・宮崎・沖縄」と地域別に3種類。いずれもオリジナルデザインのステッカーつきです！日本各地のおいしさをぜひご賞味ください。

「ポケモンローカルActs 味めぐり弁当」（全3種） 販売スケジュール： 5月29日（金）味めぐり弁当～香川・高知・長崎・宮崎・沖縄～ 5月30日（土）味めぐり弁当～福井・三重・鳥取～ 5月31日（日）味めぐり弁当～北海道・岩手・宮城・福島～ 6月1日（月）味めぐり弁当～香川・高知・長崎・宮崎・沖縄～ 販売場所：アクアシティお台場3階「アクアアリーナ」 販売価格：2,000円（税込）

※お弁当は各日1種類のみの販売になります。 ※3種いずれもオリジナルデザインのステッカーの内容は同一です。 ※品切れの際はご容赦ください。 ※お弁当の内容は食材の入荷状況により、変更になる場合があります。最新の情報は特設ページにてご確認ください。

メインは北海道の人気料理・ザンギ（から揚げ）。宮城名物・笹かまぼこ、食感豊かな七夕漬入りのポテサラ、岩手県産こうじみそで作る風味満点の肉みそなど、三陸わかめご飯と合わせ、「香り」三昧のお弁当。

三重・四日市名物のとんテキをメインに、まろやかな甘みの福井みそで作る野菜の肉みそ炒め、鳥取市民のソウルフード・とうふちくわ、うまみ充分のもさえびのふりかけご飯など、「しっかり味」で大満足のお弁当。

宮崎のご当地グルメ・チキン南蛮がメイン。小豆島のオリーブオイルを使った香り豊かなブロッコリーや長崎の金蝶ソース入りのポテサラ、沖縄のにんじんしりしり、高知のかつおフレークのせご飯など、「umami」たっぷりのお弁当。

コラボ企画に関する最新情報は特設ページから

「ポケモンローカルActs」と『オレンジページ』のコラボ企画を記念して、特設ページを公開いたしました。コラボ企画に関する最新の情報につきましては、特設ページにてご確認ください。 オレンジページnet特設ページ：https://www.orangepage.net/food/op-pokemon

「ポケモンローカルActs」とは

“ちいきのちからってすげー”をコンセプトに、道や県ごとに「推しポケモン」を選定し、各地の魅力と一匹一匹のポケモンの魅力を国内外に同時に発信する活動（Acts）です。2018年4月以降、北海道、岩手県、宮城県、福島県、福井県、三重県、鳥取県、香川県、高知県、長崎県、宮崎県、沖縄県と協力し、「推しポケモン」のデザインを施した乗り物の運行、お土産の発売などを実施しています。 ※各自治体のこの活動におけるポケモンの使用料は無償となります。

また、地域の魅力をより多くの方に知っていただき、さまざまな場所へ足を運んでいただくきっかけづくりとして「ポケモンローカルActs物産展」を全国各地で開催中。 今回は「ポケモンローカルActs物産展 出張所」として、5月29日～6月1日に、アクアシティお台場にやってきます。

「ポケモンローカルActs」公式サイト：https://local.pokemon.jp/ 「ポケモンローカルActs物産展 出張所」公式サイト：https://local-bussanten.pokemon.jp/tokyo/

『オレンジページ』とは

雑誌『オレンジページ』は、1985年の創刊以来変わることなく読者の声を聞き、食を起点に暮らしに寄り添う「生活情報誌」として、毎月2回刊行しています。失敗なくおいしく作れるレシピ情報が支持され、30～40代の主婦を中心に幅広い読者層を誇ります。 オレンジページnet：https://www.orangepage.net/

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc. ポケットモンスター・ポケモン・Pokémon は任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。

〈お問い合わせ先〉 〒108-0073 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル16F 株式会社オレンジページ 本リリースに関するお問い合わせ先： アカウントプランニング部 op-social@orangepage.co.jp 取材のお問い合わせ先： 総務企画部 広報 press@orangepage.co.jp