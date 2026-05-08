ライドシェア求人、前月比42.4％減の57件（2026年4月版調査）｜自動運転ラボ
株式会社ストロボ（以下、当社／東京都港区 代表取締役 下山哲平）が運営するニュースメディア『自動運転ラボ』（https://jidounten-lab.com）は、ライドシェア関連求人案件数の最新調査（2026年4月末時点）をまとめましたので、結果を発表いたします。
●最新の「ライドシェア」関連の登録求人案件数と動向
主要転職4サイトにおけるライドシェアの関連求人案件数（※「ライドシェア」と検索してヒットした求人）は前月比42.4％減、前年同月比17.4％減の57件となりました。
サイト別では、dodaが前月比43.5％減の52件、マイナビ転職では求人が無くなり0件、ランスタッドは前月と変わらず2件、エン転職も前月と変わらず3件でした。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348527/images/bodyimage1】
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（参考）調査結果記事
タクシー業界、ライドシェアの「普及阻止」に成功か
https://jidounten-lab.com/u_61969
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●市場拡大見込めず求人大幅減
ライドシェア関連求人が4月は急減となりました。日本版ライドシェアはタクシー事業者が一定条件下においてのみ展開であるため、これ以上の大きな市場拡大が見込めないことから、参入各社による求人や新規参入を模索する企業による採用活動に陰りが見えています。
●『自動運転ラボ』による定点求人案件数調査について
自動運転ラボは、ライドシェアなどを含むモビリティ業界の最新ニュースの発信や求人動向の調査のほか、タクシー配車アプリやタクシー運転手の人手不足に関する業界の状況、カーリース・サブスク、自動車保険、中古車査定に関する市場の動きもウオッチし続けています。
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（関連記事）
●自動運転関連の法律・ルール解説（日本・海外）
https://jidounten-lab.com/u_japan-autonomous-laws-guidelines-matome
●【最新版】自動運転車の事故、日本・海外の事例まとめ
https://jidounten-lab.com/y_1615
●空飛ぶクルマとは？英語で何という？実現はいつになる？
https://jidounten-lab.com/y_sky-car-matome-toha
●新車中古車カーリース・サブスクを17社比較！月額料金・口コミ・評判は？
https://jidounten-lab.com/u_46013
●審査に通りやすいカーリース一覧
https://jidounten-lab.com/u_56502
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【自動運転ラボ メディア概要】
メディア名：自動運転ラボ
URL：https://jidounten-lab.com
Facebook：https://www.facebook.com/jidountenlab/
X（旧Twitter）： https://x.com/jidountenlab
NewsPicks：https://newspicks.com/user/3520
問い合わせ：contact@jidounten-lab.com
【株式会社ストロボ 会社概要】
商号：株式会社ストロボ
代表者：代表取締役社長 下山哲平
所在地：東京都港区麻布十番1-5-10（受付4階）
URL：https://www.strobo-inc.jp/
事業内容：デジタルマーケティング事業
メディア＆コンテンツ開発事業
ベンチャー投資育成事業
配信元企業：株式会社ストロボ
●最新の「ライドシェア」関連の登録求人案件数と動向
主要転職4サイトにおけるライドシェアの関連求人案件数（※「ライドシェア」と検索してヒットした求人）は前月比42.4％減、前年同月比17.4％減の57件となりました。
サイト別では、dodaが前月比43.5％減の52件、マイナビ転職では求人が無くなり0件、ランスタッドは前月と変わらず2件、エン転職も前月と変わらず3件でした。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348527/images/bodyimage1】
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（参考）調査結果記事
タクシー業界、ライドシェアの「普及阻止」に成功か
https://jidounten-lab.com/u_61969
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●市場拡大見込めず求人大幅減
ライドシェア関連求人が4月は急減となりました。日本版ライドシェアはタクシー事業者が一定条件下においてのみ展開であるため、これ以上の大きな市場拡大が見込めないことから、参入各社による求人や新規参入を模索する企業による採用活動に陰りが見えています。
●『自動運転ラボ』による定点求人案件数調査について
自動運転ラボは、ライドシェアなどを含むモビリティ業界の最新ニュースの発信や求人動向の調査のほか、タクシー配車アプリやタクシー運転手の人手不足に関する業界の状況、カーリース・サブスク、自動車保険、中古車査定に関する市場の動きもウオッチし続けています。
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（関連記事）
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●【最新版】自動運転車の事故、日本・海外の事例まとめ
https://jidounten-lab.com/y_1615
●空飛ぶクルマとは？英語で何という？実現はいつになる？
https://jidounten-lab.com/y_sky-car-matome-toha
●新車中古車カーリース・サブスクを17社比較！月額料金・口コミ・評判は？
https://jidounten-lab.com/u_46013
●審査に通りやすいカーリース一覧
https://jidounten-lab.com/u_56502
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【自動運転ラボ メディア概要】
メディア名：自動運転ラボ
URL：https://jidounten-lab.com
Facebook：https://www.facebook.com/jidountenlab/
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NewsPicks：https://newspicks.com/user/3520
問い合わせ：contact@jidounten-lab.com
【株式会社ストロボ 会社概要】
商号：株式会社ストロボ
代表者：代表取締役社長 下山哲平
所在地：東京都港区麻布十番1-5-10（受付4階）
URL：https://www.strobo-inc.jp/
事業内容：デジタルマーケティング事業
メディア＆コンテンツ開発事業
ベンチャー投資育成事業
配信元企業：株式会社ストロボ
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