今年もブルーイとレゴランド(R)・ジャパンのコラボレーションイベントを開催「ブルーイとあそぼう！」2026年5月22日（金）～8月30日（日）開催決定！

BBCスタジオジャパン株式会社

BBC Studios（以下、BBC）は、世界的大ヒットアニメ「ブルーイ」と、レゴランド(R)・ジャパン・リゾート（以下、レゴランド(R)）との特別共同イベント「ブルーイとあそぼう！」を2026年5月22日（金）から8月30日（日）の期間中開催いたします。

本イベントは、レゴランド(R)の「リビルド・ザ・ワールド・センター」内にて実施いたします。「ブルーイ」の世界観が感じられるデザインで装飾された施設内で、想像力を働かせながらレゴ(R)ブロックで自由におうちを組み立てるフリービルドのアクティビティ「ブルーイとキミのおうち！～たのしいなかまたち～」をお楽しみいただけます。また、2026年6月1日（月）から全世界で販売を開始する「レゴ(R)ブルーイ」シリーズ新製品の先行展示も実施します。さらに、期間限定のフォトスポットのほか、世界初となる「レゴ(R)ブルーイ」のコスチュームキャラクターも登場し、特別なグリーティングもお楽しみいただけます。

このイベントは、昨年9月13日～11月３日の52日間に渡り実施された同企画に続くものです。のべ2万人以上が体験し大好評を収めた昨年の実績を踏まえ、今年は夏休み期間を含む3カ月以上（101日間）の拡大版として再び開催します。

■ 開催概要

イベント名称：ブルーイとあそぼう！

期間：2026年5月22日（金）～8月30日（日）

場所：レゴランド(R)・ジャパン・リゾート (愛知県名古屋市港区)

施設名：リビルド・ザ・ワールド・センター

■ 来場者特典

フリービルドアクティビティに参加した方には、レゴ(R)ブルーイとレゴ(R)ビンゴのペーパーハットをプレゼントいたします。また、イベント期間中にリビルド・ザ・ワールド・センター内で「レゴ(R)ブルーイ」シリーズの製品を購入した方には、以下の購入特典をご用意しています。

- 1会計2,200円以上(税込)の購入で、ブルーイとレゴランド(R)のコラボステッカーをプレゼント- 1会計5,500円以上(税込)の購入で、レゴ(R)ミニキットをプレゼント

*全て無くなり次第終了。

■ ３Dモデルのフォトスポット

アジア地域では唯一となる、レゴ(R)ブロックによる高さ1.65メートルのブルーイと1.47メートルのビンゴの3Dモデルが、施設内に展示されます。制作に合計190時間をかけて作られたブルーイのモデルは29,224個、ビンゴのモデルは5,306個のレゴ(R)ブロックで組み立てられています。また、今回のイベントでは、レゴ(R)ブロックをモチーフにした特別なベンチをブルーイとビンゴの間に設置。まるでブルーイとビンゴと一緒に座っているような気分で、写真を楽しめるフォトスポットになります。家族の思い出に残る写真を、たくさん撮影していただけます。

▲限定フォトスポット イメージ

イベントの詳細は、レゴランド(R)・ジャパン・リゾートの公式ウェブサイトもご覧ください。

＜リンク＞https://www.legoland.jp/operation/seasonal-events/bluey/

BBCとレゴグループによる「レゴ(R)ブルーイ」シリーズは、2025年6月1日から全世界で発売を開始し、販売直後に一部製品で品切れが出るなど、大好評をいただいています。2026年6月1日からは、新シリーズが発売開始されます。

今回発売される新商品は、ブルーイの今年のブランドテーマ「Playdate with Friends (おともだちといっしょにあそぼう)」をモチーフにした、以下です。

レゴ(R)ブルーイ 「ブルーイファミリー」

対象年齢：5才以上

価格(税込)：11,980円

ピース数：466

製品番号：11217

レゴ(R)ブルーイ 「ビンゴとブルーイのおばあちゃんごっこ」

対象年齢：4才以上

価格(税込)：2,480円

ピース数：80

製品番号：11216

レゴ(R)ブルーイ「ラスティとブルーイといっしょに学校へ行こう」

対象年齢：4才以上

価格(税込)：3,980円

ピース数：106

製品番号：11221

レゴ(R)デュプロシリーズ 「ブルーイとマフィンのピザやさんごっこ」

対象年齢：2才以上

価格(税込)：6,780円

ピース数：44

製品番号：10469

ブルーイについて

Joe Brumm原作、複数のエミー賞(R)受賞歴のあるLudo Studioが制作したアニメシリーズ「ブルーイ」は、家族の日常と、遊びの楽しさをハートフルかつユーモラスに描き、世界中で高い評価を獲得しています。

このシリーズは、オーストラリアン・キャトル・ドッグ（通称ブルーヒーラー）の主人公ブルーイが、パパとママ、そして妹のビンゴと共に暮らす姿を描いています。ブルーイは、その無限のエネルギーを使って、予測不可能で愉快な方法で、家族や近所の仲間を彼女の遊びの世界に引き込んでいきます。

2018年にオーストラリアで放送を開始し、現在は世界140カ国以上で放送されています。ニールセンの調査によると、

「ブルーイ」は、2024年・2025年と2年連続で、米国のストリーミング番組シリーズ全部門において総合第1位を記録。2025年には、合計約450億分もの視聴を集めました。

「ブルーイ」は、2019年国際エミー・キッズ賞、2022年英国アカデミー賞チルドレン＆ヤング・ピープル賞インターナショナル部門など、世界中で複数のクラフト賞やプロダクション賞を受賞しています。2024年においても、テレビ批評家協会（TCA）賞の「子供向け番組における優れた業績」と、欧州放送連合主催の国際テレビ祭ローズ・ドール賞「子供＆青少年」部門をはじめ、数多くの賞を受賞しています。

また、「ブルーイ」の玩具は、2024年米国ライセンシング・インターナショナル・エクセレンス・アワードのライセンシング・アニメーション・ブランド最優秀賞をはじめ、過去5年間で数多くの賞を受賞しています。英国ライセンシング・アワードでは、3年連続でベスト・ライセンシング・プリスクール・プロパティを受賞するなど、世界中で驚異的な人気を誇り、世界で450のライセンス・パートナーを抱えるまでに成長しています。

日本においては、2020年にディズニー・チャンネルとDisney+で最初に放送・配信を開始。2025年4月からは、テレ東系列6局ネットで日曜あさ7時より放送を開始し、2026年4月からはNHKのEテレにて毎週土曜日に放送しています。さらに、2025年9月27日（土）には、株式会社タカラトミーから公式玩具が発売開始し、2027年にはディズニーの配給によるシリーズ初の長編映画の世界公開も予定されています。

YouTube https://www.youtube.com/@Bluey_JP/

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インスタグラム https://www.instagram.com/bluey_jp/

TikTok https://www.tiktok.com/@bluey_jp

公式サイト https://www.bluey.tv/jp/thesignincinema(https://www.bluey.tv/jp/thesignincinema)

Ludo Studioについて

Ludo Studioは、英国アカデミー賞や複数のエミー賞、ロジー賞、ピーボディ賞を受賞しているオーストラリアの映像制作会社で、TIME誌の2024年最も影響力のある会社の1つに選ばれています。才能豊かなオーストラリアのスタッフによるオリジナル脚本のドラマやアニメ、デジタルストーリーは世界中で配信され、各国で高い評価を得ています。ludostudio.com.au(https://ludostudio.com.au/)

BBC Studiosについて

BBC StudiosはBBCグループの商業部門で、売上高は18億ポンド、3年連続で2億ポンドの年間利益を達成しています。コンテンツの制作・投資・世界的な配信を行うグローバルなContent Studioと、イギリス内外でBBCブランドのチャンネル・サービス・合弁事業を展開するMedia & Streaming という2つの事業部門から成り、企画から制作、配信までをシームレスにおこなっています。公共放送と商業サービス向け合計で、数々の賞に輝く番組を年間約2,800時間以上制作しています。コンテンツの幅広さと専門性の高さは国際的に定評があり、「Strictly Come Dancing/Dancing with the Stars」、「トップ・ギア」、「Planetシリーズ」、「ブルーイ」、「ドクター・フー」などの人気番組のほか、世界最大級のニュースプラットフォームであるBBCニュースも運営しています。

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