dSPACE、SILおよびHILシミュレーション用のPythonベースのテスト自動化SDKを発表

dSPACE Japan株式会社

2026年05月05日 dSPACEは、新しいTest AutomationSDKによってソフトウェア開発キット（SDK）のポートフォリオを拡充します。これは、SIL（Software-in-the-Loop）環境およびHIL（Hardware-in-the-Loop）環境におけるPythonによる自動テスト実行を大幅に簡素化するものです。このSDKにより、開発チームや検証チームはテストケースをすべてPythonで作成して、SILとHILの両方の環境で実行することができます。AIがサポートする自動化されたエンドトゥエンドのテストワークフローは、ユーザにとってのメリットとなります。SDKのさらなる開発は、オープンソースで行われ、ユーザーやパートナーが積極的にソリューションの形成に参加できるようになります。

このソリューションの中心となるのは、コードベースのエンドトゥエンドのテスト自動化です。複数のツールやインターフェースを使い分ける代わりに、ユーザは理解しやすいPythonスクリプトでテストを記述します。抽象化されたプログラミングインターフェースにより、同じテストを異なるテスト環境で再利用できます。dSPACE VEOSのようなSILシミュレーションプラットフォームからdSPACE SCALEXIOのようなHILシステムへのテストの切り替えは、設定のみで実行でき、テストロジックの変更は不要です。

Test Automation SDKは、既存の開発ワークフローにシームレスに統合できます。pytestやRobot Frameworkのような既存のPythonテストフレームワークをサポートし、Visual Studio CodeやGitのような一般的な開発環境やツールチェーンに統合することができます。これにより、ソフトウェア開発者やテストエンジニアは、使い慣れたツールを使って、複雑なテスト設定を効率的に扱うことができます。

さらに、このSDKは、将来的に新しい自動化手法に対応できるオープン性を備えています。複雑なAPIは抽象化されており、広く使用されているPython言語でテストを記述できるため、Test Automation SDKは、AIによるテスト生成やテスト拡張に特に適しています。一般的なAIコーディングアシスタントを活用することで、テストの作成とメンテナンスにおいて開発者をサポートし、テスト開発に必要な工数をさらに削減することができます。

Test Automation SDKは、SILおよびHILテストが重要な役割を果たしている産業の開発者を対象として開発されました。対象の産業分野は自動車、商用車、建機、農業、航空宇宙、防衛などです。複雑な電子システムやソフトウェアベースのシステムの確実な検証が求められるすべての場面で、SDKはより効率的で一貫性があり、将来を見据えたテスト自動化をサポートします。

オープン‑ソース‑をベースとしたソリューションの開発を積極的に実施したいとお考えのユーザーおよびパートナーは、ウェブサイトTest Automation SDK - dSPACE(https://www.dspace.com/ja/jpn/home/products/sw/test_automation_software/test-automation-sdk.cfm) からdSPACEにお問い合わせください。

Test Automation SDKは、SIL（Software-in-the-Loop）およびHIL（Hardware-in-the-Loop）環境におけるPythonでの自動テスト実行を大幅に簡素化します。

dSPACE Japan株式会社

dSPACEは、コネクテッドカー、自動運転車両および電気自動車を開発するうえで必要なシミュレーションおよび妥当性確認のソリューションを提供するグローバル企業です。当社のエンドトゥエンドのソリューションは、自動車メーカーやサプライヤが、実車での試験が可能になる前に、ソフトウェアやハードウェアの各種コンポーネントをテストするために活用されています。また、自動車産業だけでなく、航空宇宙や産業オートメーション、およびその他の産業分野でもdSPACEは開発パートナーとして選ばれ、当社の知識と経験はさまざまな現場に活かされています。当社の製品ポートフォリオは、シミュレーションや妥当性確認向けのソリューションからエンジニアリング、コンサルティングサービス、トレーニングやサポートまで幅広くカバーしています。dSPACEは、ドイツのパーダーボルンにある本社と、ドイツ国内の4つのプロジェクトセンター、米国、イギリス、フランス、クロアチア、スウェーデン、イタリア、韓国、日本、中国およびインドにある子会社を含め、世界中で2,900名以上の従業員が製品・サービスを提供しています。

詳細についてはwww.dspace.comを参照してください。