【新発想】あえて「カメラ穴」をなくした、究極のミニマリズム。MagSafe対応・栃木レザー手帳型スマホケース「CAMHIDE」がMakuakeにて先行販売開始！

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有限会社　シーガル


岡山県の自社工房で革製品やスマートフォンアクセサリーを展開する有限会社シーガル（代表取締役：江川省吾）は、あえてカメラ穴を設けないことでレザー本来の美しさを最大限に引き出したスマートフォンケース「CAMHIDE（カムハイド）」を、応援購入サービスMakuakeにて公開いたしました。



Makuakeプロジェクトページ


https://www.makuake.com/project/camhide/



■ 開発の背景：なぜ「カメラ穴」をなくしたのか？


現代のスマートフォンの象徴である「突出したカメラ」。便利である一方、手帳型ケースにおいてはデザインの連続性を断ち切る要因でもありました。「CAMHIDE」は、カメラをあえて革で覆うことで、スマホケースを「デジタルガジェット」から「洗練されたレザーアイテム」へと昇華。撮影したい時だけMagSafeの着脱性を活かしてサッと取り外す。その一連の所作すらもスマートに見せる、新しいライフスタイルを提案します。





カメラを使うのは限られたタイミング。「撮られているのでは？」という余計な印象を与えてしまいかねない時代だから。


カメラ穴があることで、デザインが崩れる。手帳型であるはずなのに、どこかスマートフォンらしさが強く残ってしまう。その印象の差は、一目瞭然です。


撮影時にはMagSafe機能でサッととりはずし。

■ 製品の特徴


１.ノイズのない一枚革のデザイン


　背面からカメラ穴を排除。最高峰の「栃木レザー」の質感を遮ることなく堪能でき、ビジネスからカ　


　ジュアルまで、持つ人の手元を美しく整えます。レンズへの設置キズの予防も兼ねています。




２.MagSafe×独自機構で、着脱はスムーズかつ強固に


　MagSafeの磁力に加え、横ずれを防止する独自アタッチメント「Magsupport」を開発。撮影時の取　


　り外しは容易ながら、使用中の安定感を実現しました。






３.iPhone・Android、機種を問わない汎用性


　iPhoneはもちろん、これまで選択肢の少なかったAndroidユーザーも、機種変更を跨いで長く愛用い


　ただけます。





その他詳細はプロジェクトページにてご覧いただけます。



Makuakeプロジェクトページ


https://www.makuake.com/project/camhide/






会社概要


会社名：有限会社シーガル


所在地：〒700-0802 岡山県岡山市北区三野2-2-3


代表者：江川 省吾（エガワ ショウゴ）


会社HP：http://seagull1999.jp/


本プレスリリースに関するお問い合わせ


会社名：有限会社シーガル 担当：江川


MAIL： seagull_base@a7a7.com



有限会社シーガル公式HP：https://www.seagull1999.jp/


公式Instagram：https://www.instagram.com/seagull_smartphone/


公式ECサイト：https://www.seagull1999.shop/