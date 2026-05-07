【新発想】あえて「カメラ穴」をなくした、究極のミニマリズム。MagSafe対応・栃木レザー手帳型スマホケース「CAMHIDE」がMakuakeにて先行販売開始！
岡山県の自社工房で革製品やスマートフォンアクセサリーを展開する有限会社シーガル（代表取締役：江川省吾）は、あえてカメラ穴を設けないことでレザー本来の美しさを最大限に引き出したスマートフォンケース「CAMHIDE（カムハイド）」を、応援購入サービスMakuakeにて公開いたしました。
Makuakeプロジェクトページ
https://www.makuake.com/project/camhide/
■ 開発の背景：なぜ「カメラ穴」をなくしたのか？
現代のスマートフォンの象徴である「突出したカメラ」。便利である一方、手帳型ケースにおいてはデザインの連続性を断ち切る要因でもありました。「CAMHIDE」は、カメラをあえて革で覆うことで、スマホケースを「デジタルガジェット」から「洗練されたレザーアイテム」へと昇華。撮影したい時だけMagSafeの着脱性を活かしてサッと取り外す。その一連の所作すらもスマートに見せる、新しいライフスタイルを提案します。
カメラを使うのは限られたタイミング。「撮られているのでは？」という余計な印象を与えてしまいかねない時代だから。
カメラ穴があることで、デザインが崩れる。手帳型であるはずなのに、どこかスマートフォンらしさが強く残ってしまう。その印象の差は、一目瞭然です。
撮影時にはMagSafe機能でサッととりはずし。
■ 製品の特徴
１.ノイズのない一枚革のデザイン
背面からカメラ穴を排除。最高峰の「栃木レザー」の質感を遮ることなく堪能でき、ビジネスからカ
ジュアルまで、持つ人の手元を美しく整えます。レンズへの設置キズの予防も兼ねています。
２.MagSafe×独自機構で、着脱はスムーズかつ強固に
MagSafeの磁力に加え、横ずれを防止する独自アタッチメント「Magsupport」を開発。撮影時の取
り外しは容易ながら、使用中の安定感を実現しました。
３.iPhone・Android、機種を問わない汎用性
iPhoneはもちろん、これまで選択肢の少なかったAndroidユーザーも、機種変更を跨いで長く愛用い
ただけます。
その他詳細はプロジェクトページにてご覧いただけます。
Makuakeプロジェクトページ
https://www.makuake.com/project/camhide/
会社概要
会社名：有限会社シーガル
所在地：〒700-0802 岡山県岡山市北区三野2-2-3
代表者：江川 省吾（エガワ ショウゴ）
会社HP：http://seagull1999.jp/
本プレスリリースに関するお問い合わせ
会社名：有限会社シーガル 担当：江川
MAIL： seagull_base@a7a7.com
有限会社シーガル公式HP：https://www.seagull1999.jp/
公式Instagram：https://www.instagram.com/seagull_smartphone/
公式ECサイト：https://www.seagull1999.shop/