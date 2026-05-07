半田そうめんの製造販売をおこなう、株式会社オカベ(本社：徳島県美馬郡つるぎ町、代表取締役：岡部 洋史)は、「立夏のお便り」を発刊しました。こちらのお便りは、5月22日(金)までの期間限定で、当社人気NO.1のオカベの麺の他、夏季限定「ふしめん付き極細めんセット」の最終販売をご案内しております。オカベの公式サイト上「立夏のお便りページ」からもお買い求めいただけます。ぜひこの機会にご利用くださいませ。





立夏のお便りページ

URL： https://www.okabemen.co.jp/hpgen/HPB/entries/342.html









■昨年夏、約420万食製造・完売した「極細めん」とは

オカベの「極細めん」は、毎年、夏の時期だけ製造販売するそうめんです。半田そうめん、オカベの麺は、一般的なそうめんよりは太く、うどんよりは細いのが特徴ですが、「極細めん」は一般的なそうめんと同じ太さ1.3mm未満に仕上げた麺です。オカベ独自の製法、“ねじって、鍛えて、延ばす”を繰り返し、1本の麺に、18の層を織りなすことで、細いそうめんにもかかわらず、多少茹ですぎても延びないコシの強さ、歯を押し返してくるような弾力があり、なめらかでツルツルののど越しが特長です。4月から販売を開始していた「ふしめん付き極細めんセット」は残り2,000箱となりました。お早めにお買い求めください。





オカベの「極細めん」





■商品情報

【商品名】ふしめん付き極細めんセット(10袋セット)

【販売価格】4,900円(税込)

【内容量】極細めん(80g×3束)×10袋＋今だけふしめん1袋プレゼント！

【販売期間】2026年5月22日(金)まで

※ふしめん付き極細めんセットは、2,000箱限定、無くなり次第終了です。

※ふしめんは「極細ふしめん」か「オカベの麺ふしめん」のいずれかになり、選べません。

【URL】 https://www.okabemen.co.jp/SHOP/OG-40.html





ふしめん付き極細めんセット





■山の幸、徳島県産「オカベのぜんまい」1,000袋のみ販売

年に一度、この時期だけ販売する「オカベのぜんまい」は、オカベから少し山に入った急斜面の日当たりの良い場所で、収穫します。旬の時期に採れたものだけを天日干しをして作るため、大量生産はできず、今回のみ1,000袋の数量限定となります。なくなり次第終了となりますが、どうぞ、山の幸をお楽しみください。





【レシピ紹介】ぜんまいを使った「しっぽく風オカベの麺」

https://www.okabemen.co.jp/cont/recipe/rp183/





ぜんまいが採れる徳島の山間

徳島県産旬のぜんまい





■商品情報

【商品名】オカベのぜんまい(干しぜんまい)

【販売価格】1,998円(税込)

【内容量】80g

【販売期間】2026年5月22日(金)まで

※オカベのぜんまいは、1,000袋限定、無くなり次第終了です。





オカベのぜんまい





■株式会社オカベについて

当社は、麺職人である社長を中心に、厳選素材と伝統の手延べ製法にこだわった麺づくりを行っています。当社の麺づくりの根幹にあるのが、徳島県半田地方で約300年受け継がれてきた半田そうめんの伝統です。半田そうめんの製造会社としては後発ではありますが、新参者だからこそ既成概念にとらわれず、試行錯誤を重ねながら独自の麺づくりに挑戦し続けています。





オカベの工場外観





■会社概要

商号 ： 株式会社オカベ

代表者 ： 代表取締役 岡部 洋史(オカベ ヒロフミ)

所在地 ： 〒779-4407 徳島県美馬郡つるぎ町半田字東毛田48番地

設立 ： 1987年7月

事業内容： 半田素麺の製造販売

資本金 ： 3,650万円

URL ： https://www.okabemen.co.jp/