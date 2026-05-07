中小企業において、ITツールを導入しても現場で活用されない「DXの導入倒れ」が課題となっています。

4Stella合同会社(本社：東京都渋谷区、代表：高岡 真樹)は、この課題を解決する実務代行型DX支援サービス「スマレディDX」の提供を開始しました。





スマレディDX





同社はこれまで中小企業向けの業務支援・DX推進を手掛けており、リピート率95％の継続支援実績を背景に、本サービスを展開します。

なお、事前の自社アンケートでは利用企業の100％が「業務効率化を実感」と回答しており、実効性の高い支援体制を構築しています。





「スマレディDX」URL： https://4stella.co.jp/smaready-dx/









■提供背景

中小企業ではDX推進が進む一方、ITツール導入後に運用が定着せず、現場で活用されない「導入倒れ」が課題となっています。

特に建設・製造・物流などの現場では、IT人材不足や業務負荷により、導入後の運用まで手が回らないケースが多く見られます。

こうした背景から、4Stellaは実務運用まで一体で担うDX支援の必要性が高いと判断し、「スマレディDX」の提供を開始しました。









■中小企業のDXが失敗する理由とは？

「DXを進めたものの、結局運用が定着しない」――。“DX導入倒れ”は、多くの中小企業が直面する課題です。

原因の多くは、ツール導入がゴールとなり、現場での運用設計が不十分な点にあります。





DX導入倒れはなぜ起きるのか？

・導入が目的化し、業務フローに合っていない

・運用を担うIT人材が不足している

・日常業務に追われ、定着まで手が回らない





結果として、DXは形だけにとどまり、業務改善につながりません。

そのため、DXを成功させるには、「導入」ではなく「運用定着」から逆算した設計が不可欠です。

この課題を解決するのが「スマレディDX」です。





スマレディDXによる業務変化のステップ





■スマレディDXとは

DX推進において“ITツールが現場で活用されない”問題を解決する実務代行型DX支援サービスです。

「スマレディDX」は、DX(システム導入)とBPO(業務代行)を一体で提供し、AIも活用しながら導入後の実務運用まで担う中小企業向けの支援を行います。DX推進において、ITツールが現場で活用されない問題を解決する実務代行型DX支援サービスです。データ入力や日常業務の運用まで担うことで、ツール導入だけで終わらせず、「導入したが使われない」といった課題を防ぎ、現場で業務が回り続ける体制の構築を支援します。





資料請求・無料相談のご案内





【DXに関するご相談・お問い合わせはこちら】

お問い合わせフォーム： https://share-eu1.hsforms.com/1Mez0DznPSEGXF7NySAO05g2eb0js









■サービスの特徴

1. 導入から運用まで一体で対応

システム導入に加え、データ入力や日常業務の運用まで代行。導入後に現場へ業務を戻さない体制を構築します。





2. IT人材がいなくても運用が回る

初期設定から運用設計、実務対応まで一貫して支援。現場の負担を増やさず、業務を継続できる状態を実現します。





3. AIを活用した効率的な業務運用

AIツールを活用し、データ入力や定型業務の自動化・効率化を推進。人による確認と組み合わせることで、精度とスピードを両立し、業務が継続的に回る体制を構築します。









■他社との違い

「スマレディDX」は、DX導入と実務代行を一体で提供し、運用まで担う点が特徴です。

一般的なDX支援が導入やコンサルにとどまるのに対し、実務運用まで担うことで「導入倒れ」を防ぎます。





実績





ご利用の流れ





■導入事例

▼製造業

- 在庫管理をシステム化し、作業時間を大幅に削減。導入企業の100％が効率化を実感

- 手作業中心の業務から脱却し、業務精度向上





▼物流業

- 配車管理の最適化により、業務効率化と属人化の解消を実現

- 導入後1年以内に投資コスト回収を達成









＜導入事例・サービス資料のご請求はこちら＞

資料請求フォーム： https://share-eu1.hsforms.com/1f5_T1ODGSl-ACWnXCQOcKQ2eb0js?utm_source=chatgpt.com









■代表コメント

＜4Stella合同会社 代表 高岡 真樹＞

「DXは、現場を“変える”のではなく、“回るようにする”こと。」





ルールやシステムは、ただの枠でしかありません。

本当に大切なのは、無理なく運用が続くこと。

導入した仕組みが、その先のすべての作業を少しずつ楽にしていく――





そんな“回り続ける仕組み”をデザインします。





代表：高岡 真樹





■よくある質問(FAQ)

Q. IT人材がいなくてもDXはできますか？

A. 可能です。本サービスでは運用まで代行するため、IT専任者がいなくても導入・定着が可能です。





Q. DXとBPOの違いは何ですか？

A. DXは業務のデジタル化、BPOは業務の外部委託です。本サービスは両方を組み合わせ、運用まで担います。





Q. どんな企業に向いていますか？

A. 建設・製造・物流など、現場業務が中心でIT人材が不足している企業に適しています。









■会社概要

会社名 ： 4Stella合同会社

代表者 ： 高岡 真樹

事業内容： DXコンサルティング、業務改善支援、BPO(業務代行)、

WEB／ECサイト制作・運用

URL ： https://4stella.co.jp/









【お問い合わせ・無料相談のご案内】

紙業務の削減や人手不足に課題をお持ちの企業様を対象に、無料相談を実施しています。





現状の業務を整理し、優先的に取り組むべき改善ポイントをご提案します。

「何から着手すべきか分からない」といった段階でもご活用ください。





■お問い合わせフォーム

https://4stella.co.jp/contact/





■お電話でのご相談

03-6823-4916(平日9:00～17:00)





■公式LINEでのご相談

スマレディ公式LINE： https://line.me/R/ti/p/@101wvcef?oat_content=url&ts=04172028