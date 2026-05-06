茨木市に「大衆焼肉正Q」が5月27日(水)リニューアルオープン！～卓上の釜で炊き上げる近江米と炭火焼きの絶品和牛焼肉～

有限会社しま

有限会社しま（所在地：大阪府茨木市永代町８番８号国里ビルディング４０５、取締役：石原 正久）は、長年ご愛顧いただきました「炭火焼肉 食べ放題 じゅじゅ庵 阪急茨木店」をリニューアルし、2026年5月27日(水)に「大衆焼肉正Q 阪急茨木店」として大阪府茨木市にてオープンいたします。

オープンに先立ちまして、メディア関係者の皆様を対象としたレセプション（試食および説明会）を5月25日（月）に開催いたします。

■ 大衆焼肉正Q

【食べ放題から一新！ワンランク上の焼肉をリーズナブルに】

長年、地域の皆様にご愛顧いただいた「炭火焼肉 食べ放題 じゅじゅ庵」が、この度「大衆焼肉正Q（まさキュー）」として生まれ変わります。従来の食べ放題スタイルから一新し、「食べ放題以上のリーズナブルさで、ワンランク上の焼肉と美味しいご飯をお腹いっぱいご堪能いただける」お店を目指します。

コンセプトは「美味しいお肉で、美味しいご飯をかき込む」

焼肉の醍醐味を極限まで追求した大衆焼肉店です。当店ではお米にも徹底的にこだわり、「近江米」を使用。ご注文をいただいてから、お客様の卓上にある専用の釜で炊き上げます。目の前で炊き上がるふっくらツヤツヤの熱々ご飯と、炭火で香ばしく焼き上げる和牛の至高の組み合わせをぜひご体験ください。

■ 商品（おすすめメニュー）

大衆焼肉正Qが自信を持ってお届けする、お値打ち価格の看板メニューです。

※価格はすべて税別、予価となります。

※メニュー内容や価格は変更になる場合がございます。

生絞りレモンサワー生絞りレモンサワー 99円

レモンの爽やかな酸味がお肉の脂をすっきりと流し、焼肉との相性抜群です。驚きのお値打ち価格でご提供いたします。

和牛カルビ和牛カルビ 499円～

上質な和牛の旨味ととろけるような脂の甘みを、炭火の香ばしさとともにリーズナブルな価格でお楽しみいただけます。

厚切り牛タン厚切り牛タン 499円

一度も冷凍していない新鮮な生タンを贅沢に厚切りにした牛タンは、炭火で焼き上げることで噛むほどに溢れる肉汁とサクッとした食感がたまりません。

和牛壺付ドラゴンカルビ和牛壺付ドラゴンカルビ 980円

特製ダレの入った壺にじっくり漬け込んだ、インパクト抜群の長～い和牛カルビ。網の上で豪快に焼き上げて召し上がりください。

和牛肉寿司和牛肉寿司 199円～

さっと炙った和牛の旨味が赤酢シャリと絶妙に絡み合う肉寿司。上質なお肉の味わいをダイレクトに感じられる至福の一貫です。

国産牛ハツ刺し国産牛ハツ刺し 690円

新鮮な国産牛のハツを、コリコリとした心地よい食感が楽しめる刺身でご提供いたします。お酒のおつまみにもぴったりです。

シリンダーサワーシリンダーサワー 999円

2リットルの巨大なシリンダーに入った大容量ドリンク！グループでシェアしてワイワイ楽しめる、写真映えも抜群のメニューです。

■オープン記念セール

リニューアルオープンを記念し、5月27日～6月1日の期間限定で生絞りレモンサワーが50円、生ビールが199円の特別価格でご提供します。

■ メディアレセプションについて

試食および説明会への参加をご希望のメディアの方は、以下のフォームよりご応募ください。

※定員に達した場合は、抽選とさせていただきます。ご了承くださいませ。

■開催日時：2026年5月25日（月）15:00～ 【終了予定時間：17:00】

■開催場所：大衆焼肉正Q（店舗）

■内容： ・新店舗のコンセプト等のご説明 ・看板メニュー（炊きたて近江米、和牛カルビなど）の試食 ・店内および商品の撮影 など

〈応募フォーム〉 https://forms.gle/BTERzrnW4BjQhQJ57

※応募締切：5月24日（日）17:00まで

※レセプション詳細に関しては、フォームご登録後、メールにてご連絡します。

■ 店舗概要

店舗名 ： 大衆焼肉正Q（まさキュー）

オープン日： 2026年5月27日(水) （リニューアルオープン）

住所 ： 〒567-0816 大阪府茨木市永代町８-８ 国里ビル１階

電話番号 ： 072-626-4129

営業時間 ： 17：00～23：30（料理L.O. 23:00 / ドリンクL.O. 23:00）

定休日 ： 火曜日

お支払方法： ・クレジットカード（VISA・Mastercard・American Express） ・Pay Pay

アクセス ：阪急茨木市駅徒歩3分

席数 ： 68席

Instagram：https://www.instagram.com/masa.q.ibaraki/

■ 運営会社

会社名 ： 有限会社しま

代表者 ： 取締役 石原 正久

所在地 ： 〒567-0816 大阪府茨木市永代町８番８号 国里ビルディング４０５

運営店舗： ・大衆焼肉 正Q（旧：炭火焼肉 食べ放題 じゅじゅ庵 阪急茨木店） ・炭火焼肉 食べ放題 じゅじゅ庵 十三店 ・炭火焼肉 食べ放題 じゅじゅ庵 京橋店

事業内容：飲食店の運営

https://prtimes.jp/a/?f=d181887-1-9a14a949cba80bb427ce5bf4fa8cb9a6.pdf