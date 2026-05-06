ウェディングアイテムブランド「knock」、少人数婚や式場独自のコンセプトに対応する「くすみカラー席札」の展開を強化。1個からのオーダー対応で、式場提携・OEM実績も急拡大中。

株式会社knock

ウェディングアイテム特化ブランド「knock（ノック）」は、高い人気を誇る「くすみカラー席札」の展開を強化いたします。Instagramフォロワー1万人超の支持を集める圧倒的な世界観と、1個からオーダー可能な柔軟な製作体制を背景に、結婚式場様独自のコンセプトに寄り添うカスタマイズ・OEM提携を本格的に拡大することをお知らせいたします。

SNSで話題の「くすみカラー席札」。1個からのオーダーに対応し、多様な挙式スタイルにフィットします。

SNSで話題の「くすみカラー席札」。一過性の流行に留まらない洗練されたデザインと、1個からオーダー可能な柔軟性が多くの新郎新婦に支持されています。根強い人気を誇る「くすみカラー席札」- 洗練されたテーブルコーディネートの主役に

「席札 おしゃれ」というキーワードで多くの新郎新婦から支持されるknockの「くすみカラー席札・商品一覧はこちら(https://knoc-k.com/collections/seat-card?srsltid=AfmBOoogNwglP0v5qe4e64FfcsKEFelVol0vCfo9wHtEauv2loG-N5PE)」は、一過性の流行に留まらないウェディングの定番アイテムです。 絶妙なニュアンスカラーを揃えた本商品は、どんな会場装飾にも馴染み、空間に統一感をもたらします。素材や色味を熟知した専門ブランドだからこそ実現できる高いクオリティを提供します。

席札と結婚証明書を組み合わせて、少人数のパーティーでも統一感のある空間演出が可能。全てのアイテムを1個からオーダーいただけます。少人数婚・家族婚のニーズに応える「1個からのパーソナライズ対応」

「少人数の結婚式でも、妥協せずにおしゃれなアイテムを揃えたい」というニーズに応え、1個からの極小ロットオーダーに対応しています。 人気の「おしゃれな席札コレクション(https://knoc-k.com/collections/seat-card?srsltid=AfmBOoogNwglP0v5qe4e64FfcsKEFelVol0vCfo9wHtEauv2loG-N5PE)」をはじめ、結婚証明書など他のアイテムと組み合わせることで、少人数のパーティーでも上質な一体感を演出可能です。

ウェディング特化ブランドとしてのノウハウを活かし、式場独自のコンセプトに合わせたOEM開発を柔軟にサポート。細やかな手仕事で、高品質なプロダクトをお届けします。結婚式場・法人様向けのOEMおよび提携拡大について

現在、全国の結婚式場様より「会場独自のカラー展開を行いたい」「少人数プランでも提案しやすいパートナーを探している」といったOEMのご依頼や提携相談が急増しております。

ウェディング特化ブランドとしてのノウハウを活かし、式場様のブランディングを支える「おしゃれな席札」の共同開発や供給を、迅速かつ柔軟にサポートいたします。

【会社・ブランド概要】

ブランド名：knock（ノック）

運営会社：株式会社knock

代表：藤原

所在地：愛知県愛西市善太新田町

公式サイト：https://knoc-k.com/

Instagram：https://www.instagram.com/knock_wedding_official/