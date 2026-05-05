10年越しの悲願、ついに結実。悠義（HARUYOSHI）が『JYDF 2026』全国大会で2冠を獲得

ISARIBI株式会社

ISARIBI株式会社（代表取締役：田川浩巳／本社：東京都千代田区）が運営するクリエイターレーベル「METEORA st.」は、所属する 悠義（HARUYOSHI） / REAL AKIBA JUNIORZ / RAJ GLANZ が、2026年5月4日(月)に梅田芸術劇場 シアタードラマシティにて開催された『JYDF 2026』（正式名称：Japan Youth Dance Festival）全国大会 アドバンスド部門において、〈グループの部〉〈ソロの部〉の両部門で優勝し、念願の“全国2冠”を達成したことをお知らせいたします。

グループの部では「POZE」のメンバーとして、ソロの部では「山中悠義」として出場。北関東本戦に続き、全国の舞台でも圧倒的なパフォーマンスを披露し、長年挑戦し続けてきた本大会でついに悲願の快挙を成し遂げました。

＜悠義（HARUYOSHI） コメント＞

以前宣言した通り、『2冠』達成しました！！！

僕にとってこの大会はダンスを好きになるターニングポイント的な存在で、嬉しい思いも悔しい思いもたくさんしてきました。特にソロは10年間1度も結果が出ず、何度も悔し涙を飲んできました。

表彰式で“第一位”として名前を呼んでいただいた時は、気づいたら涙が溢れそうになっていました。笑

この大会に挑戦するにあたって、自分のダンスと今まで以上に向き合い、結果を受けた上で“自信”と“課題”を得ることができました。今回得たものを胸に、今後も1人の【表現者】として腕を磨き続けたいと思います。引き続き応援のほどよろしくお願いいたします！



悠義は REAL AKIBA JUNIORZ / RAJ GLANZ のメンバーとして、A-POPカルチャーを軸に国内外で活動を広げています。 今回の全国大会2冠を弾みに、さらなる表現の深化とステージパフォーマンスの進化を目指し、今後も挑戦を続けてまいります。



<プロフィール＞

2003/2/26生(22歳) 京都府出身

ダンスコンテスト日本一の実績を持つ。

ミュージカルあがりの表現力と持ち前の高い身体能力を武器にどんなジャンルでも幅広く踊りこなす。近年では舞台出演や振付師、インストラクター、ポーカーなどマルチなタレントを発揮し活動中。京都で培われた高いコミュニケーション能力でどんな人でも一度話せば友達になれる。

いつか仮面ライダーになることを夢見る特撮オタク。

出演：

・舞台『Dancing☆Starプリキュア』

The Stage2

・舞台『賭ケグルイ』

・NHK Eテレ「沼にハマってきいてみた」

・バーチャルメンズアイドル”F”プロジェクト

オーディションコンセプトムービーなど

コンテスト実績：

・Japan Youth Dance Festival 2017 団体戦中学生以上部門 全国大会優勝

・Japan Youth Dance Festival 2023団体戦高校生以上部門 全国大会優勝

・2023年あきばっか～のvol.29 十周年SP準優勝

・FREESTYLE SPACE 2025 REBOOT KAWASAKI 準優勝 など

【+++PLUS ULTRA】

行ける！もっと、先へ。さらに、向こうへ。

世界で活躍できる！

そんな可能性を秘めた様々なジャンルのオタクが集結。

ダンスを中心に、ミュージック&アートにおいてインフルエンス能力を持った

クリエイターとアーティスト達が集った事務所及びエージェント・育成機構、

それが「METEORA st.（メテオラストリート）」です。

設立してわずか3年目で、総勢100人超のプレイヤーが入所。（2024年4月現在）

私たちMETEORA st.は、更なる成長を目指すため、

インターネットでの活躍だけでなく、ライブやリアルスペースへと

活躍を広げる事務所を目指して、プレイヤーの【Plus Ultra】を一緒に模索し続けます。

行ける！

もっと、ずっと、向こうへ。

WEBサイト：https://www.meteora-st.jp/(https://www.meteora-st.jp/)