第1回芋フェス！ＩＮ甲府駅　甲府駅北口よっちゃばれ広場開催決定！2026年5月16日-17日

株式会社ロト

2026年も大好評の芋フェス！が2026年5月に、甲府駅北口で初開催。

芋フェス！ＩＮ甲府駅 甲府駅北口よっちゃばれ広場が2026年5月16日-17日（土日）に開催されることが発表された。

ＧＷも終わり、初夏にさしかかろうとする5月に楽しい芋フェス！で初夏を楽しめるイベントになることは間違いない。

今回は、焼き芋としてモンドセレクション金賞を世界初受賞した店舗も出店を予定しているのも注目ポイントだ。

東海地方を中心に延べ47万人以上を動員している芋フェス！

伊東では日本テレビ系「DayDay.」にて内容が全国放送で紹介されております。その他、中京テレビ「前略、大とくさん」、ＣＢＣテレビ「なるほどプレゼンター!花咲かタイムズ」等では生中継で紹介されるなど、各種マスメディアからの取材も多数受けております。

タイミングによっては商品が売り切れてしまう、店舗もあるため、ご来場はお早めにお願い致します。

また本イベントは入場料は無料ですので、どうぞお気軽にお立ち寄りください。

詳しい出店者は来週に発表されるのでお楽しみにしてください。

イベント概要

2026年5月16日17日（土日）10：00～16：00小雨決行

甲府駅北口よっちゃばれ広場

山梨県甲府市北口2丁目5-5

第1回芋フェスIN甲府駅

https://www.imo-fes.com/

https://www.instagram.com/imofesruiida/

参加費／チケット料金：無料

URL ：第1回芋フェス！ＩＮ甲府駅 甲府駅北口よっちゃばれ広場

https://www.imo-fes.com/

Instagram

https://www.instagram.com/imofesruiida/

本イベントの収益は株式会社ロトの運営する障がい者施設の利用者に対する工賃として支給されます。

当日スタッフには当事業所の利用者も勤務しております。対応が遅いこともありますがどうかよろしくお願いいたします。

各種マスメディアからの取材も随時お受けいたします。お気軽にご連絡ください。