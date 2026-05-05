DX教育施設「Hero Egg」の公式アプリをローンチ！来店チェックインでランクアップ、学びをより楽しく、より身近に。

株式会社Meta Heroes

株式会社Meta Heroes（本社所在地：大阪府大阪市、代表取締役：松石和俊、以下「当社」）は、当社が運営するDX教育施設「Hero Egg（ヒーローエッグ）」において、来店時のチェックインやイベント情報の確認ができる専用アプリをローンチいたしました。

■ Hero Egg 公式アプリ：https://app.heroegg.com/(https://app.heroegg.com/)

■ 公式アプリをリリース！チェックインでランクアップ

この度、次世代のDX人材育成を加速させるため、Hero Egg専用のスマートフォンアプリをリリースいたしました。本アプリは、Hero Egg来店時にチェックインを行うことで、利用者の累計来店回数に応じた「ランク制度」を導入しているのが最大の特徴です。また、近隣の店舗情報や最新のイベント情報をリアルタイムで確認できる機能を備えており、学びの場をより身近に、そして継続的に楽しめる体験を提供します。

■ 継続的なDX・AI学習が求められる背景と課題

【アプリの主な機能・ランク制度】- 来店チェックイン機能： 来店時にアプリでチェックイン。- ランクアップシステム： 累計チェックイン数に応じて称号が付与されます。- - レギュラー（初期設定）- - ブロンズ（累計 5回）- - シルバー（累計 20回）- - ゴールド（累計 50回）- - プラチナ（累計 100回）- 店舗・イベント情報： 各拠点の詳細や、開催予定のワークショップ・セミナー情報を手軽にチェック。

現在、AIやメタバースといった先端技術の普及に伴い、社会全体でDX（デジタルトランスフォーメーション）への対応が急務となっています。しかし、こうした技術を学ぶ過程において、「何から始めればいいかわからない」「継続して通うきっかけが掴みにくい」といった課題も存在します。特に、未来を担う子どもたちやリスキリングを目指す大人にとって、楽しみながら自然と学習を継続できる「ゲーミフィケーション」を取り入れた仕組みが求められています。

■ アプリ導入に込めた想い：成長の可視化で学びを楽しく

当社は、誰もが経済的な制約にとらわれず最先端技術に触れられる場を目指し、Hero Eggを運営しています。今回のアプリローンチは、単なる管理ツールの提供ではなく、利用者の皆さまが「自分の成長を可視化できる」仕組みを構築したいという強い想いから実現しました。ランクアップという目標を持つことで、学習のモチベーションを維持し、施設に通うこと自体を楽しみにしていただきたいと考えています。

■ 大規模イベントから日常の学びへ。アプリ開発の背景

2024年8月、大阪・なんばに「Hero Egg」を開設して以来、多くの子どもたちや大人がメタバースやAIの世界に触れてきました。これまでに、2025年大阪・関西万博の関連イベントとして主催した「メタバース・XR・AIアワード」や「防災万博」では延べ14,622名が来場するなど、大規模な発信を行ってきましたが、日々の「学びの拠点」である施設での体験をもっと密接なものにする必要があると感じていました。「施設に来ることが、ヒーローへの第一歩になる」――その体験をデジタルで支えるために、本アプリの開発がスタートしました。

■ 今後の展望：次世代のヒーローを全国へ

今後、本アプリには教育コンテンツとの連動や、ランクに応じた限定特典の付与など、さらなる機能拡充を予定しています。当社は「Society 5.0 × SDGs × HERO」をテーマに、最先端技術を学ぶ場を全国へと広げ、アプリを通じて構築されるコミュニティと共に、社会課題を解決する次世代のヒーローを一人でも多く輩出していくことを約束します。

アプリを新規登録する :https://app.heroegg.com/

【Hero Egg】について

Hero Egg（ヒーローエッグ）は、2024年8月に開設された、メタバース（XR）やAIを学べるDX教育施設です。大阪・なんばの商業施設「なんばパークス」1F「eスタジアムなんば本店」内に位置し、子どもも大人も“共に学ぶ”をコンセプトに、ゲームやAIの体験型プログラム、セミナー、実践型ワークショップなどを展開しています。 未来を担う子どもたちに無償で教育機会を提供しており、誰もが経済的な制約にとらわれず、最先端技術に触れ、学び、挑戦できる場を目指しています。楽しみながら未来の技術に触れ、"創る力"を育むHero Eggは、誰もが次の時代を切り拓く「ヒーロー」になれる場所です。

公式サイト： https://heroegg.com/

住所： 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

Hero Eggに関するお問合せ先： info@heroegg.com

【株式会社Meta Heroes】

株式会社Meta Heroesは「Society 5.0 × SDGs × HERO」をテーマに事業を展開。主にメタバース（XR）やAIを活用した開発やDX教育施設『Hero Egg』の運営、そして半年で15,000名を超えるAIの企業研修を行うと同時に教育・防災・地方創生など社会課題の解決に取り組む企業です。2025年5月大阪・関西万博のEXPOホールにて「メタバース・XR・AIアワード」および「防災万博」を主催し、成功を収めました。

設立： 2021年12月03日

代表取締役： 松石和俊

大阪本社： 大阪府大阪市北区堂山町1-5三共梅田ビル8F

DX教育スペース「Hero Egg」： 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

コミュニティスペース： 大阪府大阪市北区太融寺町8-17 プラザ梅田ビルB1F

オフィシャルサイト： [https://meta-heroes.co.jp]

X（旧Twitter）アカウント： [https://x.com/metaheroes_100]

公式LINEアカウント： [https://lin.ee/K9vdyLx]