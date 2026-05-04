【名古屋グランパス】クラブ公式マスコット グランパスくん名古屋市上下水道局「なごやのおいしい水道水広報大使」に任命および「なごや水フェスタ」にて任命式実施のお知らせ

株式会社名古屋グランパスエイト

この度、クラブ公式マスコット グランパスくんが名古屋市上下水道局より「なごやのおいしい水道水広報大使」に任命されましたのでお知らせいたします。

また、6月7日（日）に実施される名古屋市上下水道局「なごや水フェスタ」にて、「なごやのおいしい水道水広報大使」任命式とグランパスくんのグリーティングを実施いたします。

また、先着400名様に名古屋市上下水道局×名古屋グランパスがコラボしたオリジナルデザイン携帯カップもプレゼントいたします。

■名古屋市上下水道局「なごや水フェスタ」概要

開催日時：2026年6月7日（日） 10:00～15:00

開催場所：鍋屋上野浄水場（名古屋市千種区宮の腰町1番33号）

実施内容：

１. グランパスくん 「なごやのおいしい水道水広報大使」任命式

２. 名古屋市上下水道局×名古屋グランパス コラボカップの配布

３. グランパスくんグリーティング

・その他 浄水場施設見学ツアー、木曽三川マルシェ など

１.グランパスくん 「なごやのおいしい水道水広報大使」任命式 開催概要

開催時間：12:10～12:25

開催場所：鍋屋上野浄水場 本館ステージ

出演予定：グランパスくん

実施内容：グランパスくんが 「なごやのおいしい水道水広報大使」に任命されます。

２.名古屋市上下水道局×名古屋グランパス コラボカップの配布について

記念品(オリジナルカップ)

コラボカップの配布時間：10:00～11:00 （なくなり次第終了）

開催場所：鍋屋上野浄水場 休憩エリア

先着400名様へオリジナルカップを配布予定です。

※数に限りがございますので、あらかじめご了承ください。

３.グランパスくんグリーティング

実施時間：初回10:00～10:20 ※15:00までの間で適宜実施

開催場所：鍋屋上野浄水場 休憩エリア

■グランパスくんコメント

「みんなー！名古屋市上下水道局の「なごやのおいしい水道水広報大使」に任命されてでら嬉しいがね！

パロマ瑞穂スタジアムに設置された「グランパスくん金鯱水」でも飲んだけど、名古屋の水はめちゃんこおいしいんよ！

みんなも安心安全でおいしい名古屋の水をぜひ飲んでちょー！」